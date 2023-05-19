Если уничтожается батарея Patriot в окрестностях Киева, что на самом деле и произошло, то ликвидируется и находящийся рядом персонал. Я уверен, что мы потеряли там своих военных

В результате недавнего удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» ВС РФ по зенитно-ракетному комплексу Patriot в Киеве могли погибнуть военнослужащие американской армии. Такой итог российской атаки предположил бывший советник министра обороны США, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор, который дал интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Аналитик не исключает, что обслуживание пораженного российской ракетой комплекса могли осуществлять американские военнослужащие. Хотя официально это, разумеется, не афишировалось, но есть очень большая вероятность, что так и было. Для обслуживания таких сложных систем ПВО требуется большой опыт, который не могли получить на краткосрочных курсах украинские военнослужащие. Вероятно, что в расчеты ЗРК могли действительно входить американские военнослужащие - или отставные, или даже действующие.- заявил Дуглас Макгрегор.По информации Министерства обороны РФ, в результате удара российской ракетой были уничтожены пять пусковых установок и радиолокационная станция ЗРК Patriot. Украинское командование долго пыталось скрывать сам факт удара по ЗРК, но потом даже в Пентагоне признали удар, но заявили, что пусковая установка якобы была лишь повреждена и ее уже якобы починили, с американской помощью, разумеется.Что касается вероятности гибели американских военных в результате удара по «Пэтриоту», то граждане США должны понимать: чем сильнее их страна будет интегрироваться в вооруженный конфликт на Украине, тем больше будут человеческие потери и американской стороны.