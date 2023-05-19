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Экс-советник Минобороны США об ударе по ЗРК Patriot в Киеве: «Я уверен, что мы потеряли там своих военных»

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Экс-советник Минобороны США об ударе по ЗРК Patriot в Киеве: «Я уверен, что мы потеряли там своих военных»

В результате недавнего удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» ВС РФ по зенитно-ракетному комплексу Patriot в Киеве могли погибнуть военнослужащие американской армии. Такой итог российской атаки предположил бывший советник министра обороны США, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор, который дал интервью YouTube-каналу Judging Freedom.


Аналитик не исключает, что обслуживание пораженного российской ракетой комплекса могли осуществлять американские военнослужащие. Хотя официально это, разумеется, не афишировалось, но есть очень большая вероятность, что так и было. Для обслуживания таких сложных систем ПВО требуется большой опыт, который не могли получить на краткосрочных курсах украинские военнослужащие. Вероятно, что в расчеты ЗРК могли действительно входить американские военнослужащие - или отставные, или даже действующие.

Если уничтожается батарея Patriot в окрестностях Киева, что на самом деле и произошло, то ликвидируется и находящийся рядом персонал. Я уверен, что мы потеряли там своих военных

- заявил Дуглас Макгрегор.

По информации Министерства обороны РФ, в результате удара российской ракетой были уничтожены пять пусковых установок и радиолокационная станция ЗРК Patriot. Украинское командование долго пыталось скрывать сам факт удара по ЗРК, но потом даже в Пентагоне признали удар, но заявили, что пусковая установка якобы была лишь повреждена и ее уже якобы починили, с американской помощью, разумеется.

Что касается вероятности гибели американских военных в результате удара по «Пэтриоту», то граждане США должны понимать: чем сильнее их страна будет интегрироваться в вооруженный конфликт на Украине, тем больше будут человеческие потери и американской стороны.
Использованы фотографии:
Компания Raytheon Technologies / https://www.raytheonmissilesanddefense.com
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27 комментариев
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  1. Deonnix
    Deonnix Сегодня, 19:55
    +14
    Надеюсь их там было много, ибо они пришли с мечом к нам...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:58
      +4
      Ну,и ладно.Земля стекловатой.Не чокаясь..
      1. RealPilot
        RealPilot Сегодня, 20:05
        +2
        А, может, там были операторы "калибром помельче"? Польские, например... Или еще каких гегемону не особо жалко.
    2. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 20:00
      +2
      как с мячом пришли так мячом по морде и получат
      футбол однако laughing
      1. Землекоп
        Землекоп Сегодня, 20:02
        +4
        Кто к нам с мячом придет тот от кирпича и помрет....а в мячик мы сами поиграем.
    3. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 20:01
      +3
      Цитата: Deonnix
      Надеюсь их там было много, ибо они пришли с мечом к нам...

      Много не много ,но замочили установки И это ФАКТ !
      "Кинжалы " работают их уже на конвейр уже в серию поставили ..Так что все еще впереди !
    4. Аргон
      Аргон Сегодня, 20:05
      +1
      Тут вот теперь делема начинается у пиндов. Там либо были американцы и поэтому отбили кинжалы, либо там были хохочет и поэтому уничтожен пэтриот.
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 20:33
      0
      И не капли не жалко!Туда им и дорога!
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 19:57
    +7
    То, что США потеряли военных мягко сказано, установку обслуживает до сотни человек, не думаю что операторами РЛС были бандерлоги, помимо сложного управления эта система ЗРК еще завязка на самолеты дальнего обнаружения и разведданные с Космоса, потеря личного состава косвенно подтвеждаеся приостановкой использования "пэтриотов", США очень болезненно воспринимают гибель своих советников, это им местных аборигенов в окопах не жаль, а к своим они трепетно относятся. Сегодня прошла информация, что США дали отмашку на поставки F-16 на Украину, самое время им физиономию набить, т.к. с поставками самолетов приедут и специалисты по обслуживанию из США, получив сейчас прыти-то у них поубаватся.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:57
      +1
      ЗРК Patriot вполне можно уничтожить и дозвуковыми средствами поражения, нагрузив систему теми же ложными мишенями.
      «Был массированный удар крылатыми ракетами. При этом надо понимать, что комплекс Patriot может одновременно сопровождать не более шести целей. То есть летит десять крылатых ракет, шесть из них он может сбить, а четыре достигнут целей. Так оно и получилось. Patriot работал по шести целям, скорее всего, по ложным. При этом видно, что крылатые ракеты пролетали и поражали те объекты, которые должны были поразить», – отметил аналитик.

      Он добавил, что высокая интенсивность противовоздушного боя привела к тому, что станции излучения комплекса работали непозволительно долго.

      https://www.politnavigator.net/ehkspert-rasskazal-kak-rossijjskie-rakety-obkhodyat-zapadnuyu-pvo.html

      На работающую радиолокационную станцию ПВО было навестись не трудно.Вот и прилетел Кинжал.
    2. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 20:06
      0
      Цитата: Silver99
      То, что США потеряли военных мягко сказано, установку обслуживает до сотни человек, не думаю чир операторами РЛС были бандерлоги,

      Да уж удар по имиджу США и их хваленных Пэтриотов" было очень громкое на весь мир ..Они сейчас забегали и всех привлекают ,чтобы заставить Россию сесть на переговоры ..ВСЕ готовы подписать ,лишь бы хоть часть украины сохранить ..Нет хоспода ,знаем мы вас по минским соглашениям
    3. Касатик
      Касатик Сегодня, 20:06
      +1
      Вы знакомы с материалами допросов американского генерал-лейтенанта и канадского маршала, захваченных в Мариуполе? Тогда даже фотки показывали, а однажды - видео. На видео, правда, не видно ничего, но зато какие комменты были!
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:57
    -7
    Потеря неск млрд на поисках путей противодействия гиперзвуку - оправданы.
    Рф мало печалит, китайцы - вот да, имеют гиперзв и 1,5 млрд+флот+память 3тыс лет и последние 80 лет(последние 1123 китайское предупреждение).
    Против китая надо найти противодеймтвие гиперзвуку +всем их вызовам.
    320 ракет потратят. Оправдано для сша.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:02
      +2
      Что оправданно если ни 32,ни 320 ракет ничем не помогут против гиперзвуковой ракеты,даже одной?То есть что есть эти 32 ракеты,что их нет,а результат работы ПВО один и тот же-нулевой.Так чем же это ПВО тогда поможет?
    2. Normann
      Normann Сегодня, 20:29
      0
      китайцы - вот да, имеют гиперзв

      А кто его применял когда-либо???
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 20:00
    +2
    Вполне возможно, что командование расчетами осуществлялось если не пен дос танцами, то какими нибудь натовцами.
  5. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 20:06
    0
    да ясен перец хоть пара янкесов там была, конечно хотелось бы что бы батальон
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:11
    0
    Пусть так: и Патриот и его обслуживающий персонал законная цель.
  7. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 20:12
    0
    Цитата: Deonnix
    ибо они пришли с мечом к нам...

    Кто к нам с мечом пришёл, тот от "Кинжала" и погибнет !
  8. bars042
    bars042 Сегодня, 20:13
    0
    Экс-советник

    Почему, как "экс-..." , так говорят Правду?
  9. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 20:13
    +1
    Если обслуживали американцы, то была паника- выпустили 32 ракеты.
  10. Мастер_у_слесарей
    Мастер_у_слесарей Сегодня, 20:16
    +1
    Я надеюсь, что потеряете ещё, желательно без выстрелов со стороны украинцы. Еще надеюсь, что американцы найдут маму наконец, а то потеряли!
  11. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:26
    +2
    Цитата: Orange-Bigg
    При этом надо понимать, что комплекс Patriot может одновременно сопровождать не более шести целей

    Вообще-то нет
    Цитата с "Военного Обозрения", от 14 марта этого года:

    Основные тактико-технические характеристики (ТТХ) РЛС AN/MPQ-53 следующие:
    [примечание: входит в состав ЗРК Patriot РАС-3]

    – рабочая длинна волны 5,5–6,7 см (4–6 ГГц);
    – сектор обзора в режиме поиска: по азимуту от +45° до –45°;
    – дальность обнаружения: при ЭПР цели: 0,1 м² (малоразмерные БПЛА или головная часть ракеты) – 70 км; 0,5 м² (средние БПЛА – ракета) – 100 км; 1,5 м² (большие БПЛА или истребитель) – 130 км; 10 м² (бомбардировщик) – 180 км;
    количество одновременно сопровождаемых целей – до 125;
    – максимальная скорость сопровождаемых целей – 2 200 м/с;
    – время обнаружения цели – 8–10 секунд.

    https://topwar.ru/212672-3pk-patriot-v-puti-na-ukrainu-naskolko-jeffektivny-jeti-protivovozdushnye-sistemy.html
    1. Игорь Малышев
      Игорь Малышев Сегодня, 20:41
      0
      Далее - одновременное сопровождение до 125 целей
      максимальная скорость цели 2200 м/с
      одновременное наведение до 6 ракет
  12. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 20:41
    0
    А наша ПВО способна перехватывать аналоги Кинжала ?
    Или это теперь головная боль всех стран ?
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:59
    0
    Экс-советник Минобороны США об ударе по ЗРК Patriot в Киеве: «Я уверен, что мы потеряли там своих военных»
    . Кого это волнует вообще???
    Парням платят бабки, они вопросов начальству не задают...
    Если б гробы массово обратно пошли, может и зашевелились бы, но нет, полосатики особо не лезут, а на гейропейских им плевать вообще.
  14. sdivt
    sdivt Сегодня, 21:04
    0
    Цитата: Игорь Малышев
    одновременное наведение до 6 ракет

    ссылочку-подтверждение можно увидеть?