1942: «Случай Ставропольского мединститута»

Сразу оговорюсь – этот фильм создан не сегодня. Через несколько лет после завершения работы над ним авторам пришлось вносить изменения в музыкальный ряд. Объясняется это просто: фильм был заблокирован (только в России) по требованию правообладателя. А позже ресурс, на котором он был выложен, увидел в нём нечто, что нельзя показывать зрителям до 18 лет. В результате документалка получила вторую «пробоину» – возрастное ограничение, тянущее за собой необходимость авторизации. Спустя 5 лет после завершения работы над материалом, сбор которого и съёмки осуществлялись, в свою очередь, около 10 лет, фильма в некотором роде не стало. Его достаточно регулярно показывает один из каналов местного телевидения. Но что это на сегодня? А ведь история достаточно уникальная.
О чём речь? Мы уже писали об этом: Семестр, которого не было. Оккупация.
Отметим наиболее важные моменты.
1. Уничтоженные нацистами медики, учёные и преподаватели прибыли преимущественно с территории бывшей Украинской ССР. Но там вы нигде о них ничего толком не найдёте – ни упоминаний, ни памятников. Хотя в ходе организованной эвакуации в августе 1941 года в Ставрополь прибыл целый вуз – Днепропетровский медицинский. И добрая половина коллектива Ставропольского (Ворошиловского) вуза в тот момент – это днепропетровцы. Но именно в Ставрополе раскопали, размотали, раскрутили всю эту историю. И продолжают искать. И мероприятия проводят не для галочки. И памятник поставили хороший. «Не своим», казалось бы, преподавателям, студентам, членам их семей. А на деле, конечно, своим.
2. «Случай Ставропольского мединститута». Этот фрагмент истории говорит о нацистах многое. Учёным-медикам еврейской национальности позволили некоторое время продолжать исследования, тематика которых была интересна палачам. А потом жестоко расправились с ними. Цинично, изуверски. Мы помним...
3. Это лишь одна история, один институт. Но это самое многочисленное уничтожение сотрудников, студентов, членов их семей среди медицинских вузов страны. И это срез.
Не знаем, как сложится судьба этой версии фильма. Пока пробуем её показать.