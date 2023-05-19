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Американская пресса: США и их союзники планируют предоставить Украине самолеты F-16

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Американская пресса: США и их союзники планируют предоставить Украине самолеты F-16

Американские власти и их союзники планируют передать украинской армии истребители F-16, однако поставки планируется осуществлять не напрямую от США.


Как сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источники в правительстве США, в течение ближайших месяцев власти Соединенных Штатов и других стран Запада намерены принять решение о сроках начала поставок, а также о количестве передаваемых украинской армии истребителей. Кроме того, будет определено, какая из стран НАТО предоставит Киеву свои боевые самолеты.

По данным издания Politico, украинские власти рассчитывают получить от своих западных союзников до 50 американских истребителей F-16, а президент Украины Владимир Зеленский надеется, что тема передачи Киеву боевых самолетов станет одной из ключевых в ходе саммита "Большой семерки" в японской Хиросиме. Также уточняется, что в странах Евросоюза в ближайшее время может начаться процесс обучения украинских летчиков управлению западными истребителями, в том числе F-16. Тренировки займут несколько месяцев.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Вашингтон в настоящее время еще не готов предоставить новые подробности касательно вероятной передачи украинской армии американских истребителей F-16.

Кроме того, британские власти утверждали, что в ближайшее время начнется обучение украинских летчиков на фоне дальнейшего обсуждения с правительствами других стран касательно возможного предоставления ВСУ истребителей F-16.

Также сообщается, что правительство Нидерландов заявило о готовности уже в ближайшие недели одобрить начало обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16.
Использованы фотографии:
Wikipedia/ wallycacsabre - 2WAL1622
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16 комментариев
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 20:37
    +1
    Вопрос где будут базироваться и кто в итоге будет за штурвалом. Посадить и своих могут. И летать не только на ф16, но и на всём остальном, что у них там на аэродромах в Европе имеется. Будут вылетать на расстояние безопасного пуска ракет и обратно на базу.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 20:41
      0
      А потом и ТЯО поставят, намёки с обеднённым ураном уже были. А пока, наши укрорейх очень мило вдохновителями террактов называют, вместо признания террористами, да с зерном с аммиаком балуются, вместо уничтожения этой гангрены. Каждые следущий шаг будет более наглым и беспринципным, ведь ответки как таковой нет и элита компрадорская, да детёныши по дубаям да европам резвятся, там и яйки можно прищемить им. Стоит уже понять, что Россию хотят уничтожить. Где ты, Белый Царь..
  2. Мастер_у_слесарей
    Мастер_у_слесарей Сегодня, 20:38
    +2
    Ни кто и не сомневался, готовили почву, готовили общество, готовили пилотов. Желаю нашим русским соколам побед в небе!
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 20:39
    +1
    Ой, трусят американцы! Напрямую передавать не хотят. Обуют и Украину и Европу.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 20:44
      +3
      Ой, трусят американцы! Напрямую передавать не хотят.

      Да ни чего они не трусят . Просто деликатно попросят передать N-ое количество своих вассалов а сами им потом продадут новые. Бизнес у америкосов такой.
    2. Мастер_у_слесарей
      Мастер_у_слесарей Сегодня, 20:53
      +1
      Да как сказать, кто трусит. Я трушу, бойцы, скорее всего, как узнают об этом, тоже не обрадуются, мирные жители трусят.
  4. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 20:39
    0
    Да наверняка ещё с прошлого года готовят. Так что появятся очень быстро.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:40
    -1
    Значит,нужно будет сбивать все ф16,уверен что среди экипажей на первых порах будут поляхи,натовщина,наглосаксы. Да и обслуживать их будут явно хо-хло-иды. Так что удары по местам базирования и ремонта наносить нужно будет обязательно и регулярно.
  6. Havoc
    Havoc Сегодня, 20:41
    0
    Кроме того, британские власти утверждали, что в ближайшее время начнется обучение украинских летчиков на фоне дальнейшего обсуждения с правительствами других стран касательно возможного предоставления ВСУ истребителей F-16

    На сколько мне известно у британцев нет на вооружении F 16. Опять чужими руками хотят жар загребать.
  7. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 20:41
    0
    Причём летчик должен быть с прекрасным знанием английского языка, ибо даже (что исключено) все предметы летчикам будут преподаваться на русском языке (про украинский язык даже шутить тут не охота) русифицировать под них кабину литака никто не будет.
    https://t.me/fighter_bomber/12397
    Возможно, если надо ускориться и слушателей из повитряных сил начнут бить электрическим током и занятия будут вестись круглосуточно, то за 4 месяца летчика обучат выполнять взлёт и посадку самостоятельно.
    В принципе это тоже можно назвать "переучен".
    Но нужно ещё научится на нем воевать всеми видами оружия, во всех условиях, днем и ночью.
    А это уже совсем другие сроки.

    Разделение на «наш» сектор и «не наш», на «западный» и «пророссийский»? Это не успокоит ситуацию. Если антироссийский режим останется хоть в одной области - покоя нам не видать. Верить в такой покой - обманываться самим, уверять в нем других людей - обманывать их. Война за новые территории и Крым будет идти до чьей-то победы. Хочется верить - до нашей Победы.
    https://t.me/Sladkov_plus/7672
  8. БойКот
    БойКот Сегодня, 20:45
    +2
    Чем дольше мы будем оставаться в режиме СВО, тем больнее будет всем. Проще говоря, хвост надо уже обрубать под корешок, хватит нарезать его кусочками.
    1. Мастер_у_слесарей
      Мастер_у_слесарей Сегодня, 21:00
      0
      Как не оставаться в режиме СВО? В стране раздрай, ничего не понятно.Что хочет народ, армия, правительство? Я вот хочу чтоб невидимой пятой колонне башку срубили, армия хочет отдохнуть, может наоборот хочет повышения градуса. Народ хочет....х.з. что он хочет... Короче нас Медведёвых хрен поймешь.
  9. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 20:50
    0
    Что и следовало ожидать.
    Далее будет прямая интервенция поляков
    Ждите всеобщую мобилизацию и военное положение
  10. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:51
    0
    Цитата: al3x
    кто в итоге будет за штурвалом. Посадить и своих могут

    Да, это обычная практика
    Во времена американо-вьетнамской войны наш контингент во Вьетнаме насчитывал более 10 000 человек, от военспецов до рядового состава. И в роли инструкторов были, и принимали непосредственное участие в боестолкновениях, за штурвалами тогдашних МиГ-17, МиГ-21
  11. Stoler
    Stoler Сегодня, 20:54
    +1
    я так понимаю о "красных линиях" вообще речь уже не идет? уже по кремлю бахнули!! И ЧО??? Ядренай бомбы не хватает чтобы понять что ПРОТИВ НАС ИДЕТ ВОЙНА??????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Когда ОНА бахнет уже все будет пофиг!! Ну только если наши правители опять не начертят НОВУЮ КРАСНУЮ ЛИНИЮ!!! wassat
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:56
    0
    Не зря Голливуд столько фильмов постапокалипсис снимал... типа, это не страшно, даже прикольно fool
    Увы, сбрендивших политиков никто не собирается останавливать... люмпена запасается попкорном, кто то, более мнительный, бумагой туалетной запасается и ЖДИТЕ, начнут всякие убежища сооружать!!! Клёвый бизнес, однако.