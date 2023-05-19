Американская пресса: США и их союзники планируют предоставить Украине самолеты F-16

Американские власти и их союзники планируют передать украинской армии истребители F-16, однако поставки планируется осуществлять не напрямую от США.Как сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источники в правительстве США, в течение ближайших месяцев власти Соединенных Штатов и других стран Запада намерены принять решение о сроках начала поставок, а также о количестве передаваемых украинской армии истребителей. Кроме того, будет определено, какая из стран НАТО предоставит Киеву свои боевые самолеты.По данным издания Politico, украинские власти рассчитывают получить от своих западных союзников до 50 американских истребителей F-16, а президент Украины Владимир Зеленский надеется, что тема передачи Киеву боевых самолетов станет одной из ключевых в ходе саммита "Большой семерки" в японской Хиросиме. Также уточняется, что в странах Евросоюза в ближайшее время может начаться процесс обучения украинских летчиков управлению западными истребителями, в том числе F-16. Тренировки займут несколько месяцев.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Вашингтон в настоящее время еще не готов предоставить новые подробности касательно вероятной передачи украинской армии американских истребителей F-16.Кроме того, британские власти утверждали, что в ближайшее время начнется обучение украинских летчиков на фоне дальнейшего обсуждения с правительствами других стран касательно возможного предоставления ВСУ истребителей F-16.Также сообщается, что правительство Нидерландов заявило о готовности уже в ближайшие недели одобрить начало обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16.