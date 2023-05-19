Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Сербии: Спецслужбы «с Востока» предупредили о подготовке «цветной революции» в стране

3
Президент Сербии: Спецслужбы «с Востока» предупредили о подготовке «цветной революции» в стране

В Сербии готовят «цветную революцию». С таким заявлением выступил президент страны Александр Вучич.


Отметим, что сербский лидер известен своими пессимистичными заявлениями, но в этот раз есть все основания относиться к его словам серьезно. Дело в том, что Сербия является одной из немногочисленных стран Европы, не присоединяющихся к санкциям против России и пытающихся осуществлять относительно независимую политику по ряду других направлений.

От разных служб мне поступают данные, и наши сестринские службы с Востока говорят нам, что это попытки цветных революций и так далее

- заявил Вучич.

Глава сербского государства не стал раскрывать, какие именно спецслужбы – российские, белорусские или, к примеру, китайские, могли проинформировать его о планах готовящегося «майдана по-сербски». Но важен сам факт, во-первых, наличия таких планов у Запада, а во-вторых – заботы этого «государства Востока» о народе Сербии и сохранении политической стабильности в стране.

Вучич раскритиковал действия сербской оппозиции, подчеркнув, что очень плохо пытаться спекулировать различными проблемами ради достижения политических целей.

Хотя Вучича вряд ли можно назвать открыто антизападным лидером, и многие критикуют его за чрезмерную нерешительность и боязнь ссориться с Евросоюзом и США, проявившуюся, в том числе, и в осуждении операции, но, как видим, даже такой сербский президент не устраивает определенные круги «коллективного Запада».

Вероятно, на Западе хотят, воспользовавшись хаотизацией политической жизни в Сербии, вынудить затем ее признать государственный суверенитет Косово, а также окончательно поменять курс на антироссийский. Народные симпатии к России тут не будут иметь особого значения: в той же Болгарии прозападные правительства дважды делали ее участницей антироссийских военных коалиций.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:54
    +2
    По-моему, тут даже и предупреждать не надо
    Все страны, так или иначе не устраивающие США, находятся под пристальным вниманием ЦРУ, и являются потенциальным кандидатом на проведение цветной революции
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:58
    0
    Эрдогана тоже предупредили и он таки справился.
  3. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 20:59
    0
    Холодная война ,это в прошлом,Сейчас горячая война.Кто займёт какое место в этой войне и будет прогноз на будущее этих государств.Россию не победить.Те кто повернулся к нам спиной,очень пожалеют об этом,такие уже есть.