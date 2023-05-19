Президент Сербии: Спецслужбы «с Востока» предупредили о подготовке «цветной революции» в стране

От разных служб мне поступают данные, и наши сестринские службы с Востока говорят нам, что это попытки цветных революций и так далее

В Сербии готовят «цветную революцию». С таким заявлением выступил президент страны Александр Вучич.Отметим, что сербский лидер известен своими пессимистичными заявлениями, но в этот раз есть все основания относиться к его словам серьезно. Дело в том, что Сербия является одной из немногочисленных стран Европы, не присоединяющихся к санкциям против России и пытающихся осуществлять относительно независимую политику по ряду других направлений.- заявил Вучич.Глава сербского государства не стал раскрывать, какие именно спецслужбы – российские, белорусские или, к примеру, китайские, могли проинформировать его о планах готовящегося «майдана по-сербски». Но важен сам факт, во-первых, наличия таких планов у Запада, а во-вторых – заботы этого «государства Востока» о народе Сербии и сохранении политической стабильности в стране.Вучич раскритиковал действия сербской оппозиции, подчеркнув, что очень плохо пытаться спекулировать различными проблемами ради достижения политических целей.Хотя Вучича вряд ли можно назвать открыто антизападным лидером, и многие критикуют его за чрезмерную нерешительность и боязнь ссориться с Евросоюзом и США, проявившуюся, в том числе, и в осуждении операции, но, как видим, даже такой сербский президент не устраивает определенные круги «коллективного Запада».Вероятно, на Западе хотят, воспользовавшись хаотизацией политической жизни в Сербии, вынудить затем ее признать государственный суверенитет Косово, а также окончательно поменять курс на антироссийский. Народные симпатии к России тут не будут иметь особого значения: в той же Болгарии прозападные правительства дважды делали ее участницей антироссийских военных коалиций.