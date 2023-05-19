Долгое время отсутствовавший в медийном поле Украины главком ВСУ сообщил о разговоре с председателем Комитета начальников штабов США

Обсудили вопросы необходимости поставки вооружения и боеприпасов, дальнобойных снарядов в частности

В медийном пространстве Украины объявился длительное время не дававший о себе знать главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Он опубликовал пост о переговорах по телефону с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.Залужный написал в мессенджере, что он рассказал американскому генералу о событиях на ключевых направлениях фронта. В частности, он отметил подготовку ВСУ к неким дальнейшим действиям, а также пожаловался на массированные удары ВС РФ по объектам военного назначения Украины беспилотными летательными аппаратами и ракетами различных типов, включая и ракеты «Кинжал».Кроме того, Залужный поблагодарил американское военное ведомство за поставку комплексов ПВО Patriot. По словам главкома ВСУ, ЗРК работают эффективно, но он хочет, чтобы Украина получила дополнительные средства противовоздушной и противоракетной обороны для защиты неба.- подчеркнул Залужный.Интересно, что американская сторона передала ЗРК Patriot довольно давно, но Залужный почему-то поблагодарил Милли за их поставку только сейчас. До этого главком ВСУ долгое время отсутствовал в медийном поле, что даже дало основания прессе обсуждать возможность его гибели в результате удара российских войск или отстранения от занимаемой должности из-за противоречий с президентом страны Владимиром Зеленским.