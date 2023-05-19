Военное обозрение
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Долгое время отсутствовавший в медийном поле Украины главком ВСУ сообщил о разговоре с председателем Комитета начальников штабов США

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Долгое время отсутствовавший в медийном поле Украины главком ВСУ сообщил о разговоре с председателем Комитета начальников штабов США

В медийном пространстве Украины объявился длительное время не дававший о себе знать главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Он опубликовал пост о переговорах по телефону с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.


Залужный написал в мессенджере, что он рассказал американскому генералу о событиях на ключевых направлениях фронта. В частности, он отметил подготовку ВСУ к неким дальнейшим действиям, а также пожаловался на массированные удары ВС РФ по объектам военного назначения Украины беспилотными летательными аппаратами и ракетами различных типов, включая и ракеты «Кинжал».

Кроме того, Залужный поблагодарил американское военное ведомство за поставку комплексов ПВО Patriot. По словам главкома ВСУ, ЗРК работают эффективно, но он хочет, чтобы Украина получила дополнительные средства противовоздушной и противоракетной обороны для защиты неба.

Обсудили вопросы необходимости поставки вооружения и боеприпасов, дальнобойных снарядов в частности

- подчеркнул Залужный.

Интересно, что американская сторона передала ЗРК Patriot довольно давно, но Залужный почему-то поблагодарил Милли за их поставку только сейчас. До этого главком ВСУ долгое время отсутствовал в медийном поле, что даже дало основания прессе обсуждать возможность его гибели в результате удара российских войск или отстранения от занимаемой должности из-за противоречий с президентом страны Владимиром Зеленским.
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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4 комментария
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  1. molyr
    molyr Сегодня, 20:48
    +1
    вот интересно, это правда он написал?
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:50
    +1
    Видимо с того света... было бы неплохо, чтобы угомонили беса..
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:55
    0
    Видать пришили ему новую ножку и он опять побежал по дорожке. Ну или двойника нашли
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:01
    +1
    Нечисть какая-то полезла))) Толи ганьбарал, толи хрен с бугра, что и зачем написано - никто не понял, но всем очень интересно - это уже последствия радиации сказываются на йододефицитных, или это пока так - просто Генштаб нашел заначку Петьки Порошенко и на радостях ее освоил без закуси