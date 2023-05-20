В результате ночных ударов огневое поражение нанесено военным складам противника в Киеве, Житомирской и Черниговской областях

Новая волна российских ударов накрыла подконтрольные киевскому режиму объекты Украины. Продолжается ударная серия в этом плане уже больше недели, став самой продолжительной с начала спецоперации.
В течение ночи были нанесены многочисленные удары по объектам в северных регионах Украины – Киевской, Черниговской и Житомирской областях.
По последним сведениям, нанесено поражение складам с размещённой там военной техникой, поставленной НАТО по так называемому северо-украинскому железнодорожному маршруту. К этому маршруту относятся и Хмельницкий с Тернополем, удары по объектам, в которых были нанесены ранее. Напомним, что в результате одного из таких ударов был уничтожен склад, на котором хранились тонны британских боеприпасов с обеднённым ураном.
В очередной раз попытки сбить российские ракеты и дроны в Киеве осуществлялись средствами ПВО, размещёнными на крышах многоэтажных зданий. В результате нескольких таких неудачных попыток произошло падение зенитных ракет ПВО в многоэтажной киевской застройке, возникли возгорания.
А в результате налёта «Гераней» ВС РФ поразили склад с техникой и боеприпасами в украинской столице. Удар привёл к детонации и возникновению пожара.
Воздушная тревога в течение ночи объявлялась на большей части украинской территории. Напомним, что этой ночью глава киевского режима на Украине отсутствовал, отправившись в азиатское турне.