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В результате ночных ударов огневое поражение нанесено военным складам противника в Киеве, Житомирской и Черниговской областях

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В результате ночных ударов огневое поражение нанесено военным складам противника в Киеве, Житомирской и Черниговской областях

Новая волна российских ударов накрыла подконтрольные киевскому режиму объекты Украины. Продолжается ударная серия в этом плане уже больше недели, став самой продолжительной с начала спецоперации.


В течение ночи были нанесены многочисленные удары по объектам в северных регионах Украины – Киевской, Черниговской и Житомирской областях.

По последним сведениям, нанесено поражение складам с размещённой там военной техникой, поставленной НАТО по так называемому северо-украинскому железнодорожному маршруту. К этому маршруту относятся и Хмельницкий с Тернополем, удары по объектам, в которых были нанесены ранее. Напомним, что в результате одного из таких ударов был уничтожен склад, на котором хранились тонны британских боеприпасов с обеднённым ураном.

В очередной раз попытки сбить российские ракеты и дроны в Киеве осуществлялись средствами ПВО, размещёнными на крышах многоэтажных зданий. В результате нескольких таких неудачных попыток произошло падение зенитных ракет ПВО в многоэтажной киевской застройке, возникли возгорания.

А в результате налёта «Гераней» ВС РФ поразили склад с техникой и боеприпасами в украинской столице. Удар привёл к детонации и возникновению пожара.

Воздушная тревога в течение ночи объявлялась на большей части украинской территории. Напомним, что этой ночью глава киевского режима на Украине отсутствовал, отправившись в азиатское турне.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:50
    +3
    Постоянрое давление на всук и ликвидация политических утырков в Киеве окажет безусловно неоценимый вклад в победу.Дело за желанием руководства в Кремле и за исполнителями
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:58
    +5
    После того как Путин назвал запад недоумками ( отрезав диалог с ними),а G7 в Хиросиме заявило что в мире не должно быть мирных инициатив ,кроме как по формуле Зеленского,по моему личному мнению ,надо забыть что украинский народ несчастный и обманутый ,бои на ЛБС это подтверждают ,надо начать воевать так ,чтобы в НАТО не возникло сомнений в нашей победе !Не каких запретных целей быть от ЛБС до глубоких тылов на украино - польской границе.И начать наконец одекватную внутреннюю политику связаннаю с теми кто против СВО .Товарищ Пригожин очень много мест освободил в местах не столь отдалённых.
  3. navigator777
    navigator777 Сегодня, 06:59
    +1
    А кто там говорил про то, что ракет осталось на пару ударов? Пусть не надеются.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:01
    0
    Всего в городе прогремели около 10 взрывов.
    Власти сообщили, что силы ПВО пытаются отразить налет «Шахиды».
    В результате атаки на Киев зафиксирован пожар на крыше многоэтажки: вероятно поражен НАТОвский ЗРК
    Ранее стало известно, что ВСУ размещают западные ракетные комплексы на крышах зданий, они попали на видео в ходе отражения налетов дронов

    Вообще непрерывно трясло и взрывалось где-то минут 10-15
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:01
    +2
    Новая волна российских ударов накрыла подконтрольные киевскому режиму объекты Украины... нанесено поражение складам с размещённой там военной техникой, поставленной НАТО
    А они все продолжают считать сколько у нас ракет осталось и сколько производим. Все летят к вам и будут продолжать лететь. Особенно радует, что западная техника хоть и частично, но уничтожается еще до того, как попадает на ЛБС.
  6. Uma Palata
    Uma Palata Сегодня, 07:02
    +1
    Наши долбят аккуратно, сохраняя гражданское население
    Можно было, конечно, смести всё подряд, а может, и нужно. Коль дойдёт до такого решения, так тому и быть. Генеральная уборка наших окраин обезопасит нас, и это очень правильно.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:12
      0
      Цитата: Uma Palata
      Наши долбят аккуратно, сохраняя гражданское население

      Только это население не ценит. Война и все тут! Может и стоит разок тряхануть, чтобы дошло, что такое война.
  7. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 07:16
    0
    Как сказала вчера немецкая нацистская тетка, мирных переговоров между Россией и Украиной не будет.
    Запад запрограммирован на войну, он не может позволить себе слабости, не опять, как в Афганистане, Ираке или Сирии.
    Пока что Россия бьет мягко, Теперь пришло время немного повысить давление.
    целенаправленные и эффективные операции люфтваффе, в тылу и на фронте!