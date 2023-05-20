Украинский военнослужащий: Бахмут пал, не поминайте лихом

В течение ночи продолжались интенсивные бои в западной части Артёмовска (Бахмута). Если по состоянию на 22:00 вчерашнего вечера за противником в городе осталось около 0,6 кв.км территории, то к настоящему моменту как минимум одна из полос, удерживаемых ранее противником, взята под контроль ЧВК «Вагнер». Соответственно, сама территория контроля ВСУ в Бахмуте исчисляется десятыми долями километра.
Из вчерашнего комментария Евгения Пригожина:
Бои на западе Бахмута идут. Противник контролирует 0,6 кв.км территории. Мы близки к выполнению задачи. Противник подтягивает резервы.
В ночное время суток появились публикации от украинских военных.
На одной из записей украинский военнослужащий на камеру мобильного телефона произносит такие слова:
Бахмут пал. Если что, не поминайте лихом.
Перед этим украинский военкор, освещающий обстановку в Бахмуте, отметил, что «ситуация в городе плохая», но в очередной раз призвал украинцев «не посыпать голову пеплом, так как русские теперь как на ладони».
В течение последнего времени киевская пропаганда пытается принизить значимость фактической утраты Бахмута, который ранее называли, ни много ни мало, крепостью. ВСУ и так называемая гвардия наступления предпринимают попытки овладеть посадками и высотами на подступах к городу, чтобы потом вести по его территории огонь. Справедливости ради, огонь с украинской стороны по Артёмовску ведётся всё последнее время вне зависимости от того, какими высотами владеет и какими не владеет противник.