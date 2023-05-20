Бои на западе Бахмута идут. Противник контролирует 0,6 кв.км территории. Мы близки к выполнению задачи. Противник подтягивает резервы.

Бахмут пал. Если что, не поминайте лихом.

В течение ночи продолжались интенсивные бои в западной части Артёмовска (Бахмута). Если по состоянию на 22:00 вчерашнего вечера за противником в городе осталось около 0,6 кв.км территории, то к настоящему моменту как минимум одна из полос, удерживаемых ранее противником, взята под контроль ЧВК «Вагнер». Соответственно, сама территория контроля ВСУ в Бахмуте исчисляется десятыми долями километра.Из вчерашнего комментария Евгения Пригожина:В ночное время суток появились публикации от украинских военных.На одной из записей украинский военнослужащий на камеру мобильного телефона произносит такие слова:Перед этим украинский военкор, освещающий обстановку в Бахмуте, отметил, что «ситуация в городе плохая», но в очередной раз призвал украинцев «не посыпать голову пеплом, так как русские теперь как на ладони».В течение последнего времени киевская пропаганда пытается принизить значимость фактической утраты Бахмута, который ранее называли, ни много ни мало, крепостью. ВСУ и так называемая гвардия наступления предпринимают попытки овладеть посадками и высотами на подступах к городу, чтобы потом вести по его территории огонь. Справедливости ради, огонь с украинской стороны по Артёмовску ведётся всё последнее время вне зависимости от того, какими высотами владеет и какими не владеет противник.