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Украинский военнослужащий: Бахмут пал, не поминайте лихом

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Украинский военнослужащий: Бахмут пал, не поминайте лихом

В течение ночи продолжались интенсивные бои в западной части Артёмовска (Бахмута). Если по состоянию на 22:00 вчерашнего вечера за противником в городе осталось около 0,6 кв.км территории, то к настоящему моменту как минимум одна из полос, удерживаемых ранее противником, взята под контроль ЧВК «Вагнер». Соответственно, сама территория контроля ВСУ в Бахмуте исчисляется десятыми долями километра.


Из вчерашнего комментария Евгения Пригожина:

Бои на западе Бахмута идут. Противник контролирует 0,6 кв.км территории. Мы близки к выполнению задачи. Противник подтягивает резервы.

В ночное время суток появились публикации от украинских военных.



На одной из записей украинский военнослужащий на камеру мобильного телефона произносит такие слова:

Бахмут пал. Если что, не поминайте лихом.

Перед этим украинский военкор, освещающий обстановку в Бахмуте, отметил, что «ситуация в городе плохая», но в очередной раз призвал украинцев «не посыпать голову пеплом, так как русские теперь как на ладони».

В течение последнего времени киевская пропаганда пытается принизить значимость фактической утраты Бахмута, который ранее называли, ни много ни мало, крепостью. ВСУ и так называемая гвардия наступления предпринимают попытки овладеть посадками и высотами на подступах к городу, чтобы потом вести по его территории огонь. Справедливости ради, огонь с украинской стороны по Артёмовску ведётся всё последнее время вне зависимости от того, какими высотами владеет и какими не владеет противник.
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2 комментария
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  1. котик-русич
    котик-русич Сегодня, 07:17
    0
    Подождём "отчёта" Пригожина. Припасём "любимый напиток" - отпразднуем освобождение Артёмовска и помянем павших бойцов "Вагнера".
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:17
    -1
    А впереди таких вот укрепрайонов ещё несть числа!Мы просто отдали Херсон врагу,а они даже маленькие города превращают в мощные укрепрайоны!Вопрос к мо и генштабу-а дальше как будем хотя бы вновьпринятые в состав России регионы зачищать?