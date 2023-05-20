Помощник президента США: Оказывая военную помощь Украине, надо избежать начала третьей мировой войны

При оказании военной поддержки киевскому режиму очень важно не допускать эскалации конфликта и его перерастания в третью мировую войну. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя принятое главой Белого дома Джо Байденом решение решение поддержать идею обучения украинских летчиков на самолетах-истребителях F-16.Как отметил Салливан, США будут делать все возможное для поддержки Украины, но при этом действовать таким образом, чтобы избежать возможного перерастания конфликта в третью мировую войну. Правда, не очень понятно, чем этому препятствуют такие действия как, к примеру, согласие с подготовкой украинских военных летчиков на самолетах F-16, равно, как и оказываемая помощь боеприпасами, вооружениями и военной техникой.Салливан указал, что в Вашингтоне отслеживают реакцию Москвы на передачу киевскому режиму определенных разновидностей вооружений. К сожалению, вероятно, эта реакция не столь убедительна, чтобы США вообще не поставляли Украине никакое вооружение.Напомним, что вчера, выступая на саммите «Большой семерки» в Японии, президент США Джо Байден заявил, что не возражает против начала обучения летчиков ВСУ на самолетах-истребителях американского производства.Однако осуществляться это обучение будет в европейских странах, хоть и с участием американских военных инструкторов. Передавать самолеты-истребители F-16 Украине США не планируют, но, вероятно, допускают соответствующую передачу от европейских стран, входящих в состав Североатлантического альянса.