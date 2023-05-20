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Помощник президента США: Оказывая военную помощь Украине, надо избежать начала третьей мировой войны

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Помощник президента США: Оказывая военную помощь Украине, надо избежать начала третьей мировой войны

При оказании военной поддержки киевскому режиму очень важно не допускать эскалации конфликта и его перерастания в третью мировую войну. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя принятое главой Белого дома Джо Байденом решение решение поддержать идею обучения украинских летчиков на самолетах-истребителях F-16.


Как отметил Салливан, США будут делать все возможное для поддержки Украины, но при этом действовать таким образом, чтобы избежать возможного перерастания конфликта в третью мировую войну. Правда, не очень понятно, чем этому препятствуют такие действия как, к примеру, согласие с подготовкой украинских военных летчиков на самолетах F-16, равно, как и оказываемая помощь боеприпасами, вооружениями и военной техникой.

Салливан указал, что в Вашингтоне отслеживают реакцию Москвы на передачу киевскому режиму определенных разновидностей вооружений. К сожалению, вероятно, эта реакция не столь убедительна, чтобы США вообще не поставляли Украине никакое вооружение.

Напомним, что вчера, выступая на саммите «Большой семерки» в Японии, президент США Джо Байден заявил, что не возражает против начала обучения летчиков ВСУ на самолетах-истребителях американского производства.

Однако осуществляться это обучение будет в европейских странах, хоть и с участием американских военных инструкторов. Передавать самолеты-истребители F-16 Украине США не планируют, но, вероятно, допускают соответствующую передачу от европейских стран, входящих в состав Североатлантического альянса.
Использованы фотографии:
Wikipedia /Dmitry A. Mottl
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13 комментариев
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  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 07:36
    0
    Начиная постаки ТЯО через полгода. Эх как бы 3 мировую не устроить good
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 07:43
      0
      Там ядерное оружие возможно давно уже в"наличии ",только под контролем янки-что украинцы его не продали lol
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:52
      +3
      По сути мировая война уже идет, налицо все ее признаки это : финансово-политическое и военное противостояние групп государств, втянуто в поставки вооружений и санкции огромное количество стран, созданы военно-политические коалиции, идут поставки оружия и военных советников в зону конфликта, определены цели уничтожить Россию и ослабить Китай, что еще надо ? ах да обменяться ядерными ударами, но это уже не мировая война, а занавес "спектакля" без аплодисментов.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 09:43
        0
        Цитата: Silver99
        военное противостояние групп государств

        именно поэтому, ООН была принята резолюция по вопросу, чтобы «Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах», В поддержку резолюции проголосовала 141 страна, 32 страны воздержались и семь – Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия – высказались против. Эти семь стран и есть "союзники" с одной стороны? Китай, кстати, был - за...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:41
    +2
    Поздно,США продавили мирный план по формуле Зеленского( скорее всего сами его и написали) как единственный ,Путин назвал G 7 недоумками.Время начало обратный отсчёт.Нам отступление на дипломатическом уровне смерти подобно.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:58
      +5
      грустно смотреть на этот фарс иудей зеленнский лучший друг мусульман, а американцы применившие ЯО против страны, в этой самой стране тоже лучшие друзья.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:43
    +1
    Оказывая военную помощь Украине, надо избежать начала третьей мировой войны
    Ну если поставки современных видов вооружений, наличие советников, инструкторов, спецназа на Украине, предоставление развед информации, планирование войсковых операций и диверсионно-террористических актов не ведет к эскалации конфликта и возможного его перерастания в полномасштабную войну с НАТО, то тогда конечно на словах можно заявлять, что стремятся избежать мировой войны.
    в Вашингтоне отслеживают реакцию Москвы на передачу киевскому режиму определенных разновидностей вооружений.
    И это заметно. Отсутствие жесткой реакции по отношению к странам НАТО давно перешедшем все т.н. "красные линии" дает им повод не бояться и продолжать наращивать военную помощь вводя все новую номенклатуру вооружений.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:46
    +2
    в Вашингтоне отслеживают реакцию Москвы на передачу киевскому режиму определенных разновидностей вооружений. К сожалению, вероятно, эта реакция не столь убедительна, чтобы США вообще не поставляли Украине никакое вооружение.

    Ну еще...я уже не могу смотреть на Марию Захарову с ее красными линиями и доброй волей.
    Чем дальше тем хуже.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:46
    +4
    Как отметил Салливан, США будут делать все возможное для поддержки Украины, но при этом действовать таким образом, чтобы избежать возможного перерастания конфликта в третью мировую войну.

    Все повторяется. Цитата от будущего президента США Г.Трумэна
    [center]
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:46
    0
    А чего сразу ф16-в наличии тех же ф4 Фантом не осталось?Или,ф104?Пускай для начала на раритетах научатся биться,чтобы на ф16 сами могли взлетать,а спустить их на землю будет нашей задачей.
  7. Essex62
    Essex62 Сегодня, 07:53
    -1
    Ключевое тут " отслеживают реакцию Москвы..." Интересно,если "реакция" всё - же последует физически,они остановятся? Или в ответ долбанут!
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 08:06
    0
    Цитата: Леха с Андроида.
    в Вашингтоне отслеживают реакцию Москвы на передачу киевскому режиму определенных разновидностей вооружений. К сожалению, вероятно, эта реакция не столь убедительна, чтобы США вообще не поставляли Украине никакое вооружение.

    Ну еще...я уже не могу смотреть на Марию Захарову с ее красными линиями и доброй волей.
    Чем дальше тем хуже.

    Хуже ещё и началось.
    В медицинском секторе пока не ввели санкции, а ведь им хотя бы на год (сразу убьют двух зайцев ) - ответные меры - ответные меры Правительства РФ ,запад не поставляет и не обслуживает медтехнику , прекращает поставки медпрепаратов.
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:22
    0
    Саливан красавчик, побольше бы таких советников демократам как Джейк . Пока готовятся украинские пилоты и создаются схемы украинской военной помощи с последующим хищением финансовых средств лицами вроде Урсулы и Джозеппа государственный долг США всё выше и больше. Кондуктор нажми на тормоза... laughing