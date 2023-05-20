Вечером ВСУ нанесли ракетный удар по Мариуполю, вероятно – с применением ракет Storm Shadow

После получения британских ракет украинские формирования демонстрируют свои возросшие возможности по обстрелу городов, находящихся на удалении от линии фронта. После серии ракетных ударов по Луганску, вчера вечером ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Мариуполю.Находящийся в тылу город в Донецкой Народной Республике давно не подвергался подобным ударам. Прилеты были зафиксированы в районе старого аэропорта. Сначала горожане сообщили о сильных взрывах. Затем военкоры прибыли к месту предполагаемого прилета.Как сообщают военные корреспонденты, противником был нанесен удар по зданиям на территории неработающего аэропорта. Жертв в результате удара не было, как не возникло после него и сильных пожаров или детонаций. Но украинские СМИ уже поспешили сообщить о каких-то масштабных достижениях, например – об уничтожении вертолетов.Однако ложь украинских пропагандистов разоблачается хотя бы тем, что они попытались выдать за кадры из Мариуполя кадры из Артемовска (Бахмута), где завершается освобождение последнего квартала, еще удерживаемого боевиками ВСУ.Предположительно, удар по Мариуполю мог наноситься ракетами большой дальности Storm Shadow англо-французского производства, которые были переданы киевскому режиму Великобританией, якобы не желающей эскалации конфликта.Естественно, киевский режим стал использовать эти ракеты для обстрела городов вдали от линии фронта, что было вполне ожидаемо. В свое время РСЗО HIMARS, переданные США, тоже стали применять для обстрелов жилых районов с мирным населением, и Запад закрыл на это глаза.