Военное обозрение
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Вечером ВСУ нанесли ракетный удар по Мариуполю, вероятно – с применением ракет Storm Shadow

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Вечером ВСУ нанесли ракетный удар по Мариуполю, вероятно – с применением ракет Storm Shadow

После получения британских ракет украинские формирования демонстрируют свои возросшие возможности по обстрелу городов, находящихся на удалении от линии фронта. После серии ракетных ударов по Луганску, вчера вечером ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Мариуполю.


Находящийся в тылу город в Донецкой Народной Республике давно не подвергался подобным ударам. Прилеты были зафиксированы в районе старого аэропорта. Сначала горожане сообщили о сильных взрывах. Затем военкоры прибыли к месту предполагаемого прилета.

Как сообщают военные корреспонденты, противником был нанесен удар по зданиям на территории неработающего аэропорта. Жертв в результате удара не было, как не возникло после него и сильных пожаров или детонаций. Но украинские СМИ уже поспешили сообщить о каких-то масштабных достижениях, например – об уничтожении вертолетов.

Однако ложь украинских пропагандистов разоблачается хотя бы тем, что они попытались выдать за кадры из Мариуполя кадры из Артемовска (Бахмута), где завершается освобождение последнего квартала, еще удерживаемого боевиками ВСУ.


Предположительно, удар по Мариуполю мог наноситься ракетами большой дальности Storm Shadow англо-французского производства, которые были переданы киевскому режиму Великобританией, якобы не желающей эскалации конфликта.

Естественно, киевский режим стал использовать эти ракеты для обстрела городов вдали от линии фронта, что было вполне ожидаемо. В свое время РСЗО HIMARS, переданные США, тоже стали применять для обстрелов жилых районов с мирным населением, и Запад закрыл на это глаза.
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23 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:52
    +8
    Кто бы сомневался что шароварные стануть лупить по гражданским этими дальнобойными ракетами....
    Бритосы конечно сволочи....
    Дали шароварным возможность снова разрушать и убивать мирняк.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 08:01
      +17
      И какой же был ответ "бритосам" от любителей Ильина? Вообще никакого. Почему бы тогда и ракеты на 1000 км не прислать? Из Британии с любовью...
      1. 76СССР
        76СССР Сегодня, 08:45
        +7
        Цитата: Борис Сергеев
        И какой же был ответ "бритосам" от любителей Ильина? Вообще никакого. Почему бы тогда и ракеты на 1000 км не прислать? Из Британии с любовью...

        Пока существует формула олигархического накопления капитала, мы бессильны... Эти мрази даже умудрились себе приписать стертые следы Афгана... Блик наших звезд также потускнел от дыхания этих мразот. Это было неизбежно и небрежно, ... Да что я говорю, у вас в каждой области есть свой гaндон, которому выдали инструкцию. За что мы воевали - похер, ведь на краю любого дна есть еще кто-то кроме тебя, а потому ты не один такой... ...
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:02
      +2
      Да,бритты-сволочи.Нт такие же есть гораздо ближе
    3. barclay
      barclay Сегодня, 09:44
      0
      На днях этих ракет (по докладу МО) было сбито аж 7 шт. Если они на этот раз долетели до Мариуполя, значит у нас нет эффективных средств ПВО на данном направлении. Да, такая растянутая линия фронта создает нам много проблем.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:58
    +15
    Все что наша страна построила в Мариуполе укронацики будут целенаправленно разрушать.
    До Победы над нацистким режимом в Киеве со стройками надо повременить...иначе снова рискуем строить разрушенное ими заново.
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 08:38
      +2
      Судя по фото,не далеко от квартала "Невский".
      1. Dmitriy Zadorozhniy
        Dmitriy Zadorozhniy Сегодня, 09:04
        0
        Вообще с другой стороны города. Невский, это в сторону Бердянске, а ПВО работало со стороны Донецка. В том "аэродроме" ещё лет 20 назад все плиты бетонные поснимали. В городе дороги ими мостили.
    2. Гум_маноид
      Гум_маноид Сегодня, 09:16
      +1
      Эти стройки становятся выгодны, как было в Чечне. Террористы уничтожили телецентр с кучей аппаратуры. Нам просто повезло, что мы не успели для этого центра оборудование закупить. Пришлось просто поделить деньги- все равно его уже уничтожили.
    3. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 09:40
      +1
      Ведь несколько дней назад, когда обстреляли Луганск, я написал, что по восстанавливающемуся с таким трудом Мариуполю могут шарахнуть. И вот пожалуйста. Неужели трудно было предвидеть, если даже я догадался. Где ПВО, где ответка, неужели не жалко труд всей страны? Хотя, о чём я...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:58
    -2
    Вообще то у нас "талантливые " люди в сетях ,делать и публиковать снимки на фоне вновь отстроенных кварталов.И так ясно ,что если долетело до Мариуполя значит новые кварталы в зоне досягаемости.И НАТО ни каким боком не нужен старый аэродром.Время показательных акций ,во как мы можем давно прошло, а у НАТО оно скорее и не наступало.Они бьют в цель,а вы потом разбирайтесь .С Мариуполем у Штормов ,что то пошло не так.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:59
    +5
    Что-то я плохо понимаю-в Сирии мы эти ракеты перехватывали,на Донбассе они спокойно поражают населённые пункты!В чем проблемы?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:11
      +1
      ИМХО, вряд ли об этих причинах напишут открыто...
    2. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 08:12
      +2
      и здесь перехватываем, но в равной степени все территории ПВО не защитить. Вот и лупят туда, где бреши есть
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:06
        0
        Всю терииторию не надо.Военные обьекты-те же аэродромы,города..И что значит "брешь"в районе Мариуполя?Это не только материальный ущерб,но и моральный.Город во всю отстраивается,а тут такое
  5. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 08:11
    +4
    Сколько недоумков с трибуны недоумками не называй, у украинцев возможностей убивать нас их оружием не убавляется. Недоумков бесполезно клеймить позором. Они, недоумки, не поймут. Давно пора против недоумков на другие аргументы переходить. Когда самому недоумку больно, он быстро делается сообразительней...
  6. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 08:49
    +3
    а где диверсии в странах нато...хоть кто нибудь,беспилотник что ли запустил по букингемскому дворцу
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 08:57
      -1
      Партнеров нельзя обижать. Да вот простой пример, не СВО, что ничего меняться в стране к лучшему не будет

    2. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 09:01
      -2
      Цитата: bk-sarmat
      .хоть кто нибудь,беспилотник что ли запустил по букингемскому дворцу

      Это не наш метод ...А вот работа по независимости Ирландии и Шотландии ведется ,без шума и прочей болтовни..
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:51
    +2
    Запад закрыл на это глаза.
    А разве до этого было иначе? Понятно стремление ВСУ отстреляться по Мариуполю, который часто упоминался в новостях, как уже практический мирный город, с новостройками и жизнью входящей в нормальное русло. А это для нациков, как серпом по одному месту. Желание навредить, разрушить, убить - вот главный принцип нынешней киевской власти.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 09:05
      -1
      Цитата: rotmistr60
      Желание навредить, разрушить, убить - вот главный принцип нынешней киевской власти.

      Именно так Геннадий За 9 лет это уже всем понятно стало ..
      За 30 лет незалежности ,Украина превратилась в территорию грабежа ненависти и предательства Теперь вот наказываем и зачищаем и дело это доведем до конца ! hi
  8. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 08:52
    -2
    Тыловые территории уже попадают под удар, ну думаю все понимают из-за чего так вышло, а дальше ещё что будет.
  9. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 08:59
    +1
    РСЗО HIMARS научились сбивать и эти англосакские штучки тоже будем сбивать ... soldier
    И опыт сын ошибок трудных и гений парадокса друг ..
    Отольются вам слезы русских матерей . Украина как государство должно быть уничтожено и потом мы придем к вам !