Саудовский принц поприветствовал на саммите ЛАГ президента Сирии и заявил, что арабский мир больше не позволит погрузить себя в войны, усобицы

Мы, весь арабский мир, полны решимости, чтобы наш регион больше не погружался в пучину конфликтов. Мы обращаемся к странам Востока и Запада, заверяя в том, что идём вперёд мирно. Мы не позволим погрузить нас в новые войны, усобицы.

Долгое время потенциал арабского мира был неиспользованным. И потому мы готовы приложить все силы, чтобы такой ход истории изменить.

Мы рассчитываем на то, что ваше (сирийское) возвращение в Лигу арабских государств положит конец затяжному кризису.

Мы поддерживаем всё, что способствует снижению остроты кризиса в Украине, и не допущению дальнейшего ухудшения там гуманитарной ситуации. Саудовская Аравия готова продолжать посреднические усилия между Российской Федерацией и Украиной.

Открывая в Джидде 32-й саммит Лиги арабских государств наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман заявил о том, что Ближний Восток устал от многочисленных конфликтов, и что этим конфликтам пора положить конец.Крон-принц (он же глава правительства) Саудовской Аравии:По словам бен Салмана, настала пора перевернуть страницу, которая наполнена страданиями арабских народов, проблемами с экономическим и культурным развитием, болезненными конфликтами и кровопролитием.Принц Мохаммед:Особо наследный саудовский принц поприветствовал в Джидде Башара Асада, поздравив его «с возвращением в лоно единого арабского мира».Мохаммед бен Салман:Также бен Салман отметил те усилия, которые прилагает Саудовская Аравия для прекращения вооружённого противостояния в Судане.Наследный принц приветствовал сирийского президента Аль-Асада обратно в арабское лоно, сказав: «Мы надеемся, что возвращение Сирии в Лигу арабских государств положит конец ее кризису».Напомнил принц и о том, что в Джидде с визитом находится президент Украины Владимир Зеленский. По словам принца Мохаммеда, позиция королевства в украинском вопросе состоит в следующем:Примечательно, что ближневосточные газеты, освещая начало саммита ЛАГ, практически «не заметили» Зеленского, обратив основное внимание на возвращение в Лигу арабских государств президента Сирии Асада. Сам Башар Асад, выступив на саммите, отметил, что возвращение Сирии в ЛАГ – это правильное решение, подчёркивающее нацеленность политики арабских государств на поиск компромиссов и на достижение мира.На совместном фото на открытии саммита Зеленского не было. Зато был он на заседании. Примечательный момент: Башар Асад снял наушники для перевода, когда Зеленский начал говорить о якобы совершённых российских военных преступлениях.