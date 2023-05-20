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Саудовский принц поприветствовал на саммите ЛАГ президента Сирии и заявил, что арабский мир больше не позволит погрузить себя в войны, усобицы

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Саудовский принц поприветствовал на саммите ЛАГ президента Сирии и заявил, что арабский мир больше не позволит погрузить себя в войны, усобицы

Открывая в Джидде 32-й саммит Лиги арабских государств наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман заявил о том, что Ближний Восток устал от многочисленных конфликтов, и что этим конфликтам пора положить конец.


Крон-принц (он же глава правительства) Саудовской Аравии:

Мы, весь арабский мир, полны решимости, чтобы наш регион больше не погружался в пучину конфликтов. Мы обращаемся к странам Востока и Запада, заверяя в том, что идём вперёд мирно. Мы не позволим погрузить нас в новые войны, усобицы.

По словам бен Салмана, настала пора перевернуть страницу, которая наполнена страданиями арабских народов, проблемами с экономическим и культурным развитием, болезненными конфликтами и кровопролитием.

Принц Мохаммед:

Долгое время потенциал арабского мира был неиспользованным. И потому мы готовы приложить все силы, чтобы такой ход истории изменить.

Особо наследный саудовский принц поприветствовал в Джидде Башара Асада, поздравив его «с возвращением в лоно единого арабского мира».
Мохаммед бен Салман:

Мы рассчитываем на то, что ваше (сирийское) возвращение в Лигу арабских государств положит конец затяжному кризису.

Также бен Салман отметил те усилия, которые прилагает Саудовская Аравия для прекращения вооружённого противостояния в Судане.

Наследный принц приветствовал сирийского президента Аль-Асада обратно в арабское лоно, сказав: «Мы надеемся, что возвращение Сирии в Лигу арабских государств положит конец ее кризису».

Напомнил принц и о том, что в Джидде с визитом находится президент Украины Владимир Зеленский. По словам принца Мохаммеда, позиция королевства в украинском вопросе состоит в следующем:

Мы поддерживаем всё, что способствует снижению остроты кризиса в Украине, и не допущению дальнейшего ухудшения там гуманитарной ситуации. Саудовская Аравия готова продолжать посреднические усилия между Российской Федерацией и Украиной.

Примечательно, что ближневосточные газеты, освещая начало саммита ЛАГ, практически «не заметили» Зеленского, обратив основное внимание на возвращение в Лигу арабских государств президента Сирии Асада. Сам Башар Асад, выступив на саммите, отметил, что возвращение Сирии в ЛАГ – это правильное решение, подчёркивающее нацеленность политики арабских государств на поиск компромиссов и на достижение мира.

На совместном фото на открытии саммита Зеленского не было. Зато был он на заседании. Примечательный момент: Башар Асад снял наушники для перевода, когда Зеленский начал говорить о якобы совершённых российских военных преступлениях.
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26 комментариев
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 07:58
    +8
    Да уж. "Арабская весна" дорого обошлась правоверным. Настоящая геополитическая катастрофа, развязанная США и остановленная при активном участии России. Вероятно, арабы это тоже осознают.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:01
      +14
      что делает иудей зеленский среди саммита арабских стран ? очнитесь, когда это он стал вашим проповедником ?
  2. sanja.grw
    sanja.grw Сегодня, 07:59
    +11
    При выступлении зели, Башар Асад снял наушники, чтоб не слышать бред сивой кобылы
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 08:17
      +1
      Всё проще - Асад владеет английским, на котором вещал с бумажки Зеленский, а потому в наушниках смысла не было.
      1. sanja.grw
        sanja.grw Сегодня, 08:28
        +4
        Да это понятно, только скорее всего и наследный принц английский знает, да и другие учились не в приходской школе
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 09:15
          +1
          Цитата: sanja.grw
          ..... другие учились не в приходской школе

          Все саудовские принцы и их родственники учились в лучших учебных заведениях Лондона
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:02
    +7
    Зеленкина могли вообще не пустить на саммит,сказать что он не в ту страну припёрся,и вообще он надоел хуже горькой редьки!
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 08:13
      +5
      Не могли. Хозяева Лиги арабских государств приказали пустить и выслушать laughing Это к вопросу о "решимости" лиги и её возможностях.
      1. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 09:23
        0
        Цитата: DMFalke
        Не могли. Хозяева Лиги арабских государств приказали пустить и выслушать laughing Это к вопросу о "решимости" лиги и её возможностях.

        "Белый человек" на коленях,для арабов это как вишенка на торте.
        Он просто помог им самоутвердится.
    2. Грица
      Грица Сегодня, 09:38
      +1
      Цитата: Бережливый
      Зеленкина могли вообще не пустить на саммит,сказать что он не в ту страну припёрся,и вообще он надоел хуже горькой редьки!

      Ему уже по барабану, в какую страну отправиться с очередным посещением - лишь бы в Киев не возвращаться.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:03
    +5
    Мы не позволим погрузить нас в новые войны, усобицы.

    Ой ли...французы,американцы,евреи, британцы сделают все чтобы арабы резали друг другу под разными предлогами.
    Для того чтобы этого не было надо всех эммисаров этих колонизаторов отправить к Аллаху...вот когда арабы это сделают тогда и наступит мир в Средней Азии.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:08
      +6
      Ну ещё и Израиль приструнить чтобы воду не мутили - совсем неплохо бы было.
      1. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 09:25
        0
        Цитата: Nexcom
        Ну ещё и Израиль приструнить чтобы воду не мутили - совсем неплохо бы было.

        Вы слишком переоцениваете Израиль,как впрочем и США.. hi
    2. василий50
      василий50 Сегодня, 08:54
      0
      Ну что Вы в самом деле.
      Пока США платят арабам они будут на подхвате.
      Ныне арабы в поисках нового хозяина. Желающих купить не много, а сменить хозяина нужно уже сейчас. Вот и мечутся арабы с предложением. На самостоятельные шаги арабы долго ещё не решатся. Да и не особо они кому нужны.
      Слишком уж сомнительны и как союзники и как враги.
      Всё-же арабы торгаши, а не воины или мастера умеющие создавать.
      1. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 09:40
        0
        Цитата: василий50
        Ну что Вы в самом деле.
        Пока США платят арабам они будут на подхвате.
        Ныне арабы в поисках нового хозяина. Желающих купить не много, а сменить хозяина нужно уже сейчас. Вот и мечутся арабы с предложением. На самостоятельные шаги арабы долго ещё не решатся. Да и не особо они кому нужны.
        Слишком уж сомнительны и как союзники и как враги.
        Всё-же арабы торгаши, а не воины или мастера умеющие создавать.

        А я бы с Вами поспорил... hi
  5. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 08:07
    +4
    Если это действительно сработает, Лига арабских государств станет мощной силой.
    Как будет выглядеть сотрудничество с Россией, Китаем или странами БРИКС, покажет будущее.
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 08:16
    +2
    А какого ... лешего забыл Зеленский в заседании лиги арабских государств?! Географически г-во Украина совершенно никакого отношения к арабским странам не имеет, тем более общих территориальных границ. Где Украина и где Ближний Восток, правильно две большие разницы...
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 08:27
      +4
      Карту крымских татар-мусульман приехал разыгрывать. Собственно именно на это но и давил на выступлении. И ещё делал упор на оказанную помощь Саудовской Аравии каждые 30 секунд под конец - на лице принца ,наверное, прям читалось "заткнись , я здесь как независимый представитель монархии, а ты меня, собака, шестеркой штатов выставляешь." - а может быть именно это и было в планах запада. Кто будет объединяться в лигу с Саудитами, если их выставили друзьями США, которые десятилетиями разрушают арабский мир?
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 08:18
    +8
    Зеленский избегает свежего, бодрящего Хмельницкого ветерка находясь в командировке. Дичь полная...
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:30
    +3
    А по моему мнению ,Лига Арабских Стран приняла Зе ,как подопытных кролика .Смотрите ,вот такие мы были раньше ,готовы были воевать друг с другом до последнего араба и точно так же думали " большой брат " плохого не посоветует.Долго к нам приходило понимание ,что у " старшего брата " только один принцип, в угоду только себе :" разделяй и властвуй".Смотрите этот кролик думает что он волк ,но после того как он будет не интересен " большому брату " он превратится опять в кролика с выпученнными глазами с жевательными и срательными рефлексами и у него будет одна мысль его сварят или сжарят.Вот такая судьба уготована была арабском миру "большим братом". А этот кролик ещё этого не понял.
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:31
    +2
    Цитата: oppozite28
    Зеленский избегает свежего, бодрящего Хмельницкого ветерка находясь в командировке. Дичь полная...

    Хитер подлюка...вовремя смылся...пока там радиоактивное облако в Польшу плывет.
  10. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 08:31
    +10
    Ассад должен уйти ..Помните мужики вопли такие ?
    БВ объединяйтесь и не дайте себя опять обмануть и ввергнуть в кровавую бойню на радость англосаксам и евреям ..
    Именно этого Россия добивалась,когда пришла на помощь Сирии и т.д. !
    Отличная новость ,значит не зря наши воевали в Сирии и многие погибли ..

    Видишь Саша это и твоя заслуга ! Покойся с миром русский солдат
  11. fiv
    fiv Сегодня, 08:35
    +2
    Им бы еще Коран начать толковать одинаково. А так-то принц подает большие надежды, толковый мужчина. И настояшую цену зели он тоже знает
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:36
    +4
    Звучащий в свое время призыв, в т.ч. из арабских стран:"Асад должен уйти!" канул в лету. Наконец в этом регионе начали понимать, что "цветные революции", свержение правительств в итоге приводит еще к большему хаосу и жертвам и решили выразить этим процессам свое ФИ и начать активно участвовать в мировой политике самостоятельно без "курирования" западными "партнерами".
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 09:12
      +2
      Цитата: rotmistr60
      свержение правительств в итоге приводит еще к большему хаосу и жертвам и решили выразить этим процессам свое ФИ и начать активно участвовать в мировой политике самостоятельно без "курирования" западными "партнерами".

      Россия на своем примере показало многим странам мира настоящее лицо англосаксов и т.д. И что нужно делать и как противостоять этим тварям .
      Мы свое влияние никому не навязываем ,просто открываем глаза Что такое США и прочии и как всех НАС грабят и убивают прикрываясь цинично "дерьмократией" и прочими извращениями семейных ценностей angry
  13. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:25
    +1
    Возвращение Сирии в ЛАГ было сильно подпорчено выступлением еврея зеленского. Хотя это может быть демонстративной отмазкой для США за Асада.