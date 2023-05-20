США выделят Киеву военную помощь ещё на 375 миллионов долларов

Как пишет издание Politico со ссылкой на свои источники, американский президент Джо Байден, находящийся на саммите «Большой семёрки» в Японии, объявит о дополнительном пакете военной помощи Киеву в размере 375 миллионов долларов.Издание отмечает, что на эту сумму Украина получит бронемашины и противотанковые вооружения, артиллерийские снаряды и боеприпасы для РСЗО HIMARS. Все эти вооружения Вашингтон уже направлял Киеву в прошлом. Однако, так как сумма относительно (по нынешним меркам) небольшая, вряд ли эти вооружения поставят в большом количестве.Джо Байден намерен встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита в Хиросиме. Именно после этой встречи президент США выступит с заявлением о новом пакете помощи, пишет Politico.О том, что ЕС будет добиваться на саммите G7 расширения военной помощи Украине, ранее заявила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она же заявила, что ЕС против мирных переговоров между Москвой и Киевом, так как «агрессор и жертва не могут разговаривать равноправно».Встреча лидеров США, Германии, Франции, Великобритании, Канады, Японии и Италии в рамках G7 в этом году проходит в японской Хиросиме 19-21 мая. Основная повестка, как и на прошлогоднем саммите, ситуация на Украине. Также на повестке - противостояние с Китаем.