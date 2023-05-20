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США выделят Киеву военную помощь ещё на 375 миллионов долларов

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США выделят Киеву военную помощь ещё на 375 миллионов долларов

Как пишет издание Politico со ссылкой на свои источники, американский президент Джо Байден, находящийся на саммите «Большой семёрки» в Японии, объявит о дополнительном пакете военной помощи Киеву в размере 375 миллионов долларов.


Издание отмечает, что на эту сумму Украина получит бронемашины и противотанковые вооружения, артиллерийские снаряды и боеприпасы для РСЗО HIMARS. Все эти вооружения Вашингтон уже направлял Киеву в прошлом. Однако, так как сумма относительно (по нынешним меркам) небольшая, вряд ли эти вооружения поставят в большом количестве.

Джо Байден намерен встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита в Хиросиме. Именно после этой встречи президент США выступит с заявлением о новом пакете помощи, пишет Politico.

О том, что ЕС будет добиваться на саммите G7 расширения военной помощи Украине, ранее заявила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она же заявила, что ЕС против мирных переговоров между Москвой и Киевом, так как «агрессор и жертва не могут разговаривать равноправно».

Встреча лидеров США, Германии, Франции, Великобритании, Канады, Японии и Италии в рамках G7 в этом году проходит в японской Хиросиме 19-21 мая. Основная повестка, как и на прошлогоднем саммите, ситуация на Украине. Также на повестке - противостояние с Китаем.
Использованы фотографии:
Википедия/Mauricio Campino
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8 комментариев
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  1. михаилл
    михаилл Сегодня, 09:07
    0
    Какие мелочные и жадные люди. 375 мильонов! Все до миллиончика посчитали.
    1. Shkworen
      Shkworen Сегодня, 09:09
      0
      я вот заметил, не первый раз именно 375 фигурирует, прям сакральная цифра :)

      это как кость собаке с хозяйского стола :)
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:14
      0
      Ээ!Там столько всего,что не вошло в эти миллиончики
    3. стар
      стар Сегодня, 10:02
      0
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:10
    +1
    дополнительном пакете военной помощи Киеву в размере 375 миллионов долларов.
    Это наверное в счет возмещения расходов по "уничтожению" российского "Кинжала" американским "Пэтриотом"? За менее чем минуту 32 ракеты на ветер.
    1. Boris55
      Boris55 Сегодня, 09:17
      0
      Вся власть Советам!

      Цитата: rotmistr60
      За менее чем минуту 32 ракеты на ветер.

      У начальника кнопки просто рука дрожала. Нажал то он больше раз, да ракеты кончились.
      Со страху или с похмеляться, про то рассказать уже не кому...
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:16
    -1

    Джо Байден намерен встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита в Хиросиме. Именно после этой встречи президент США выступит с заявлением о новом пакете помощи, пишет Politico.
    По другой инфе бидон-самоходка покинет ипению до прилета наркомана. У него там в меркиатосии назревает дефолт небольшой)) laughing , а республиканцы не хотят задирать дальше внешний долг. Посмотрим, как он там будет улаживать! laughing пи.си. смотрел как в ипении самоходка пытался фотографироваться с ипенским премьером!!! Это надо просто видеть!!! Там же бидоняра его назвал "президентом", но на эти глюки уже ни кто не обращает внимание. laughing
  4. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 09:43
    +1
    Дефолт? Как сказал один американский финансист, станок у нас проблем нет. Папуасы купят бумажки.