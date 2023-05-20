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Американские эксперты: Есть сомнения в обученности украинцев использованию ЗРК Patriot, так как они стреляют из него как из пулемёта

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Американские эксперты: Есть сомнения в обученности украинцев использованию ЗРК Patriot, так как они стреляют из него как из пулемёта

Западные эксперты обсуждают заявления украинского генерального штаба и других официальных органов и институтов Украины относительно того, что «ракетные удары ВС РФ не достигают цели» и что «все ракеты и беспилотники сбиваются украинской ПВО». Одним из примеров подобного рода сообщения является утренняя сводка киевского режима, в которой утверждается, что по состоянию на 6 часов утра 20 мая в небе над Украиной было сбито «20 БПЛА Shahed-136/131 и один «Мерлин».


В ВС ВСУ заявили, что «все воздушные цели поражены».



Эти сообщения у западных экспертов вызывают немалые сомнения. И не только у западных, естественно.

В частности, обсуждается вопрос следующего характера:

Если бы все ракеты и беспилотники сбивались украинской ПВО, стала бы Россия продолжать нанесение систематических ударов?

В эфире одного из американских каналов в ходе обсуждения этого вопроса отмечено, что «безусловно, определённая часть выпущенных ракет и дронов украинцами перехватывается, но, во-первых, это явно не основная часть, во-вторых, эти частичные перехваты нужны русским, чтобы обнаруживать места размещения средств ПВО Украины».

В пример можно привести поражение ЗРК Patriot, когда в Киеве этот комплекс обнаружил себя небывалой по интенсивности стрельбой (или даже пальбой по тёмному небу), после чего в него и был зафиксирован точный прилёт. О том, сколь расточительно ВСУ использовали ракеты американского комплекса, выпустив за пару минут в небо не менее 100 млн долларов, также рассуждают в США. Один из вопросов:

А действительно ли украинские военные были обучены применению ЗРК Patriot, если они стреляли из комплекса как из пулемёта? Есть большие сомнения.

Напомним, что в США и на Украине официальные источники накануне заявили, что Patriot «восстановлен после незначительного повреждения». Когда украинцев попросили показать восстановленный комплекс и сообщить о том, «насколько незначительно» он был поражён, те отказались.
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25 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:35
    +8
    А вам то, амерские иксперты, что? Ваше дело башлять на свидомые дела шароварных. laughing
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 08:48
      +3
      если они стреляли из комплекса как из пулемёта?

      Посмеялся от души .. laughing good
      Я бы посмотрел на амерсов ,когда на них полетят куча "Гераний" ,потом "Калибры" и за ними "Кинжалы" хе хе
      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 09:02
        +1
        А на окраину уже летают стаи Гераней и Кинжалов? Сколько штук в стае? Сколько стай?
        1. Ростов Папа
          Ростов Папа Сегодня, 09:14
          +1
          Дык с перепугу шмаляли, небось и в шаровары навалили кучу пэтиота. lol
          1. северный кавказ
            северный кавказ Сегодня, 09:50
            -2
            Да они что то уже второй год в штаны валяют. Мы наверно из за вони их одолеть не можем?
        2. Zemaan
          Zemaan Сегодня, 09:49
          0
          Цитата: северный кавказ
          А на окраину уже летают стаи Гераней и Кинжалов? Сколько штук в стае? Сколько стай?

          Ну чтобы шаровары запачкать достаточно ..)))))
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 08:49
      +1
      Ну башляют они положим в конкретных целях! И далеко ни от избытка денег! И башляют они в надежде что Россия потратит больше. Тут идёт игра, кто кого заставит нести большие траты! Поэтому говоря о потерях США на окраине вполне уместно говорить о цене поставленного, цене уничтоженного, и цене удар! Если копейка выбила рубль, десять или сотню, значит удар был эффективным! Если сотня выбила копейку, то тут уж извиняйте! Эффективность ушла в минус! hi
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:38
    +5
    А ЗРК " Пэтриот" есть режим " автомат" без участия человека ? Может в этом причина стрельбы " по шварце негр с бедра",как из кулемёта ,тем более боеклмплект бесплатный.Проиграешь платить не надо ,выиграешь - проигравший заплатит.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 08:57
      -2
      Штаты уже оповещали о проведении учений с участием ИИ и дронов. Да и ставки на высокие технологии в штатах ни просто так. В последнее время они увеличили количество талантов заманиваемых в США. Причём талант должен быть подтверждён участием в разных состязаниях на талант. Правда некоторые фирмы взбодрились от такой возможности заработать и за бабло могут сделать таланливым любого бегемота и корову! Не слышно чтобы в России шли конкурсы по отбору талантов. Нет, отборы идут. Но как то больше в плане песен и танцев. Ну ещё юмора. Хотя надо бы проводить работу по обучению ещё с детского сада. Китай этим занимается. А Россия? У нас есть систематическое воспитание и отбор талантов?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:48
        0
        Вам ,для начала,имя Потанина ни чего не говорит в высшем образовании,да и о проекте фонда " Талант и успех" Сириус вам ничего не известно тд и тп.
  3. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 08:42
    +4
    Покажите им режим одиночной стрельбы
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:43
    +2
    так как они стреляют из него как из пулемёта
    Вы просто не поняли украинскую сторону, которая стрельбой из ЗРК "как из пулемета" пыталась "спасти население от разрушений и жертв", как было заявлено после удара по "Пэтриоту". То, что наконец западные спонсоры начали понимать, что их пытаются дурить надутыми цифрами о сбитых российских ракетах и БПЛА уже какой - никакой, а прогресс в западном информационном поле.
  5. василий50
    василий50 Сегодня, 08:43
    +5
    Подобных заявлений от американцев много.
    Дескать поставили обезьянам самое совершенное оружие, а они всё просра...(проспали), поскольку обучению не поддаются, только дрессуре.
    Вот и эти *патриоты* в европах тоже *не в тех руках*.
    Упоминания об *инструкторах* за *пультами управления* под строгим секретом. Как и о том кто сидел за управлением.
    Немцы?
    Мериканцы?
  6. Labrador
    Labrador Сегодня, 08:47
    +7
    А действительно ли украинские военные были обучены применению ЗРК Patriot, если они стреляли из комплекса как из пулемёта? Есть большие сомнения.

    Попытка втюхать пиплу лапшу про то, что управляли пэтриотом не солдаты нато зачтена laughing
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:51
    0
    Может быть,янки так и не поняли что всушники любое оружие полученное от них своим бездарным приминением дескредетируют,создавая ему антирекламу???
  8. Christophe_Nicolas
    Christophe_Nicolas Сегодня, 08:53
    +1
    Toutefois, cette débauche de tirs n'explique pas l'échec de l'interception, elle montre simplement la panique des opérateurs lorsqu'ils réalisent qu'ils sont la cible.

    Ce sera pareil avec les F16, ils voleront comme des "fers à repasser" en paniquant. Kiev est à l'opposé de la sagesse donc "Qu'attendent d'eux ses souteneurs occidentaux ?"

    https://www.maria-valtorta.org/Thematiques/Sages.htm
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:04
      0
      Так вы - католик ?!Здравые мысли из стана врагов. hi
  9. mark1
    mark1 Сегодня, 08:54
    +2
    А как надо стрелять по гиперзвуковой цели неприспособленным для этого комплексом? Хоть немного вероятность повышается. И украинцы ли стреляли?
    Кстати - очень высокая огневая производительность
  10. air wolf
    air wolf Сегодня, 08:55
    +4
    Это был салют в честь прилета кинжала laughing
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 09:02
      +2
      Цитата: air wolf
      Это был салют в честь прилета кинжала laughing

      Значит, уважают! bully
  11. svp67
    svp67 Сегодня, 08:57
    +4
    они стреляли из комплекса как из пулемёта
    Чем они и спасли, хоть что то в том комплексе, если бы ракеты начали детонировать в пусковых контейнерах, после удара "Кинжала", там и "гаек" не нашли бы...
  12. sanja.grw
    sanja.grw Сегодня, 08:59
    +5
    Американские эксперты: Есть сомнения в обученности украинцев использованию ЗРК Patriot, так как они стреляют из него как из пулемёта

  13. seamen2
    seamen2 Сегодня, 09:12
    0
    *А действительно ли украинские военные были обучены применению ЗРК Patriot, если они стреляли из комплекса как из пулемёта? Есть большие сомнения*.
    Не, ну кнопку *пуск* им показали же.. чего же боле.
  14. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:20
    +1
    Браво! Супер-пупер "Патриот" - вундервафля, а украинцам (как и саудитам и еще кое-кому), как и плохому танцору, что-то мешает.
    Ну не могут неамериканские мозги приспособиться к "высокоинтеллектуальной системе с искусственным интеллектом, биде и автоматом по продаже презервативов" wassat
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 09:37
      0
      Да патривроты даже скады сбивать не могут, даказано еще лет 20 или 30 назад... laughing