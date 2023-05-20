Американские эксперты: Есть сомнения в обученности украинцев использованию ЗРК Patriot, так как они стреляют из него как из пулемёта

Западные эксперты обсуждают заявления украинского генерального штаба и других официальных органов и институтов Украины относительно того, что «ракетные удары ВС РФ не достигают цели» и что «все ракеты и беспилотники сбиваются украинской ПВО». Одним из примеров подобного рода сообщения является утренняя сводка киевского режима, в которой утверждается, что по состоянию на 6 часов утра 20 мая в небе над Украиной было сбито «20 БПЛА Shahed-136/131 и один «Мерлин».
В ВС ВСУ заявили, что «все воздушные цели поражены».
Эти сообщения у западных экспертов вызывают немалые сомнения. И не только у западных, естественно.
В частности, обсуждается вопрос следующего характера:
Если бы все ракеты и беспилотники сбивались украинской ПВО, стала бы Россия продолжать нанесение систематических ударов?
В эфире одного из американских каналов в ходе обсуждения этого вопроса отмечено, что «безусловно, определённая часть выпущенных ракет и дронов украинцами перехватывается, но, во-первых, это явно не основная часть, во-вторых, эти частичные перехваты нужны русским, чтобы обнаруживать места размещения средств ПВО Украины».
В пример можно привести поражение ЗРК Patriot, когда в Киеве этот комплекс обнаружил себя небывалой по интенсивности стрельбой (или даже пальбой по тёмному небу), после чего в него и был зафиксирован точный прилёт. О том, сколь расточительно ВСУ использовали ракеты американского комплекса, выпустив за пару минут в небо не менее 100 млн долларов, также рассуждают в США. Один из вопросов:
А действительно ли украинские военные были обучены применению ЗРК Patriot, если они стреляли из комплекса как из пулемёта? Есть большие сомнения.
Напомним, что в США и на Украине официальные источники накануне заявили, что Patriot «восстановлен после незначительного повреждения». Когда украинцев попросили показать восстановленный комплекс и сообщить о том, «насколько незначительно» он был поражён, те отказались.