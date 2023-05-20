Американские эксперты: Есть сомнения в обученности украинцев использованию ЗРК Patriot, так как они стреляют из него как из пулемёта

Если бы все ракеты и беспилотники сбивались украинской ПВО, стала бы Россия продолжать нанесение систематических ударов?

А действительно ли украинские военные были обучены применению ЗРК Patriot, если они стреляли из комплекса как из пулемёта? Есть большие сомнения.