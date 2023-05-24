Зенитные пулемётные установки немецкого флота в годы Второй мировой

На страницах «Военного обозрения» неоднократно были подробно рассмотрены зенитные пулемётные установки, малокалиберные автоматы, а также орудия среднего и большого калибра, используемые вермахтом и люфтваффе для защиты от ударов с воздуха. Однако так получилось, что зенитное вооружение крингсмарине осталось за кадром, и я обещал читателям исправить это упущение. Сегодня мы поговорим о зенитных пулемётах, используемых германским флотом для обеспечения ПВО ближней зоны. В следующей части обзора речь пойдёт о малокалиберных артиллерийских скорострельных зенитных установках.
Зенитные пулемёты винтовочного калибра
Для противовоздушной обороны немецких катеров, судов малого водоизмещения и подводных лодок использовались пулемёты винтовочного калибра. В начальный период Второй мировой чаще всего это были MG.34, установленные на специальную телескопическую стойку или на штатный универсальный треножный станок Dreiben 34, закреплённый резьбовыми соединениями к палубе.
Пулемёт MG.34 на треножном зенитном станке
В MG.34, созданном фирмой Rheinmetall-Borsig AG, воплотилась выработанная на основании опыта Первой мировой войны концепция универсального пулемёта, который мог использоваться как ручной при стрельбе с сошек, а также станковый с пехотного или зенитного станка. С самого начала предусматривалось, что пулемёт MG.34 также будет устанавливаться на бронемашины и танки, как в шаровые установки, так и на различных турелях. Подобная унификация упрощала снабжение и обучение войск, обеспечивала высокую тактическую гибкость. В то же время при всех своих достоинствах МG.34 был сложен и дорог в производстве. Кроме того, в ходе боевых действий выяснилось, что пулемёт весьма чувствителен к износу деталей и состоянию смазки, а для его грамотного обслуживания требуются высококвалифицированные пулемётчики.
Хотя изначально эта модель не предназначалась для использования во флоте, качественно сделанное оружие хорошо зарекомендовало себя в непростых условиях, когда на него воздействовали высокая влажность, резкие перепады температуры и морская соль.
В целом MG.34 неплохо подходил для стрельбы по воздушным целям, не в последнюю очередь благодаря относительно высокому темпу стрельбы – до 1 200 выстр./мин, и наличию специальных прицельных приспособлений, которые шли вместе с зенитной треногой Dreiben 34. Иногда флотские пулемёты дополнительно комплектовались бронещитком.
Впрочем, щиток, защищающий стрелка от пуль и мелких осколков, затруднял быстрый монтаж и демонтаж пулемёта, что было важно на подводных лодках и десантных плавсредствах.
Оружие длиной 1 219 мм и массой немногим более 12 кг могло легко перемещаться одним военнослужащим. Питание MG.34 осуществлялось лентами из коробки на 150 патронов или 300 патронов. Также применялись компактные цилиндрические коробки на 50 патронов. В случае перегрева ствол мог быть быстро заменён. Для этого имелись два запасных ствола и асбестовая рукавица.
Эффективная дальность по воздушным целям достигала 500 м. Однако эффективность применения по цельнометаллическим самолётам сильно зависела от типа боеприпаса. Наиболее часто для стрельбы из немецких винтовок и пулемётов в годы Второй мировой войны использовался патрон 7,92×57 мм с пулей Ss (нем. Schweres spitzgeschoß – остроконечная тяжелая) массой 12,8 г. Она покидала 700-мм ствол со скоростью 760 м/с.
В боекомплекте зенитных 7,92-мм пулемётов широко применялись патроны с бронебойными пулями S.m.K. (нем. Spitzgeschoß mit Kern – остроконечная с сердечником). На дистанции 100 м эта пуля массой 11,5 г с начальной скоростью 785 м/с могла пробить 10-мм броню. В лентах зенитных пулемётов могли также иметься патроны с бронебойно-зажигательными пулями P.m.K. – (нем. Phosphor mit Kern – фосфорная с сердечником), способными пробить тонкую бронезащиту и воспламенить горючее в топливном баке самолёта.
Патрон с 7,92-мм бронебойно-трассирующей пулей S.m.K. L'spur
Для корректировки зенитного огня в пулеметную ленту через каждые 3–5 обычных или бронебойных патронов снаряжали патрон с бронебойно-трассирующей пулей S.m.K. L'spur – (нем. Spitzgeschoß mit Kern Leuchtspur – остроконечная трассирующая с сердечником). Бронебойно-трассирующая пуля массой 10 г разгонялась в стволе до 800 м/с. Её трассер горел на дальности до 1 000 м.
Достаточно часто в германском флоте использовались спаренные пулемётные установки MG.34.
Они были двух типов: относительно простая на телескопической стойке и стационарно фиксируемая на палубе тяжелая установка, известная как Zwillingssockel 36.
Спаренная зенитная пулемётная установка Zwillingssockel 36
ЗПУ Zwillingssockel 36 обеспечивала круговой обстрел воздушных целей, с углами возвышения от –14 до +73°. Станок с сидением стрелка и рамой монтировался на тумбовой опоре. На раме крепились два пулемета, патронные коробки с лентами на 150 патронов и рукоятки управления.
У пулеметов был единый спуск, на кронштейне располагался кольцевой зенитный прицел. Боевая скорострельность короткими очередями составляла 240–300 выстр./мин, а длинными очередями – до 800 выстр./мин.
Зенитная установка Zwillingssockel 36 по сравнению с пулемётной спаркой, закреплённой на шкворне, обеспечивала более высокую точность стрельбы и комфорт для пулеметчика при несении дежурства. В то же время быстро демонтировать занимающий гораздо больше места станок, оборудованный сиденьем для пулемётчика и прикрученный к палубе, было невозможно. Понятно, что о размещении ЗПУ Zwillingssockel 36 на подводных лодках речь не шла.
В связи с высокой стоимостью и недостаточной технологичностью производства МG.34, в 1942 году на вооружение был принят пулемёт MG.42. Как и МG.34, новый пулемёт имел короткий ход ствола с запиранием затвора роликами с разведением в стороны. Но, в отличие от МG.34, в MG.42 широко использовались штамповка и точечная сварка. По сравнению с MG.34 стоимость MG.42 уменьшилась примерно на 30 %. На изготовление MG.34 шло приблизительно 49 кг металла и 150 человеко-часов, на MG.42 – 27,5 кг и 75 человеко-часов.
Пулемёт MG.42 имел ту же длину, что и MG.34 – 1 200 мм, но был немного легче – без патронов 11,57 кг. В зависимости от массы затвора его темп стрельбы составлял 1 000-1 500 выстр./мин. В силу более высокой скорострельности MG.42 даже больше подходил для ведения зенитного огня, чем MG.34, и он использовался в составе одиночных и спаренных установок.
Однако к началу массового производства MG.42 стало ясно, что роль ЗПУ винтовочного калибра в системе ПВО, в связи с ростом защищенности и скорости полёта боевых самолётов, резко снизилась. По этой причине количество специализированных зенитных установок, в которых применялись MG.42, было относительно небольшим.
В кригсмарине в основном эксплуатировались ЗПУ на базе MG.34, хотя наверняка имелись и на основе MG.42. Однако фотографий MG.42, размещённых на немецких кораблях, катерах и подводных лодках, найти не удалось.
Ещё одним немецким пулемётом винтовочного калибра, в заметных объёмах применявшимся в составе зенитно-пулемётных установок, был MG.81. Этот авиационный пулемёт, конструктивно имевший много общего с MG.34, создан фирмой Mauser Werke AG. При проектировании MG.81 немцам вплотную удалось приблизиться к скорострельности советского авиационного пулемёта ШКАС. Темп стрельбы MG.81 поздних модификаций составлял 1 600 выстр./мин. Но немецкий пулемёт по сравнению с советским был гораздо более лёгким и технологичным.
Справедливости ради стоит отметить, что к моменту появления MG.81 советский ШКАС уже выпускался как минимум пять лет, и актуальность авиационных пулеметов винтовочного калибра в связи с ростом живучести и скорости полёта боевой авиации к тому времени значительно снизилась. Тем не менее в период с начала 1939 до конца 1944 года было выпущено свыше 46 000 пулемётов MG.81 всех модификаций. Пулемёт MG.81 должен был заменить ранние образцы, и изначально разрабатывался в турельном, крыльевом и синхронном вариантах.
Пулемет удалось сделать лёгким, что имело большое значение при использовании в авиации, он весил всего 6,5 кг и имел длину 1 065 мм. Так как на высокой скорости полёта при использовании в составе подвижных установок оружие было сложно наводить на цель, то на части MG.81 стволы укоротили с 600 до 475 мм. При этом общая длина составила 940 мм, а начальная скорость пули снизилась с 800 до 755 м/с.
Для повышения массы секундного залпа была разработана специальная модификация с повышенной до 3 200 выстр./мин скорострельностью. Это было реализовано в спаренной турельной установке MG.81Z (нем. Zwilling – спаренный), с двусторонним ленточным питанием. Для управления огнем пистолетная рукоятка со спусковым механизмом располагалась на левом пулемете.
Спаренная пулемётная установка MG.81Z обладала высокими данными, по комплексу служебно-эксплуатационных и боевых характеристик превосходила иностранные аналоги. Подтверждением этого является тот факт, что в послевоенное время часть MG.81 и MG.81Z была переделана под патрон 7,62х51 мм стандарта НАТО и использовалась вооруженными силами западных стран для установки на транспортно-боевые вертолёты и патрульные катера.
Спаренная пулемётная установка
Однако на момент начала серийного производства, в связи с массовым внедрением в авиации цельнометаллических конструкций и бронезащиты, дальности эффективной стрельбы и поражающего действия пуль винтовочного калибра уже было недостаточно, и востребованность MG.81Z в люфтваффе оказалась ниже прогнозируемой. Во второй половине войны на складах скопилось несколько тысяч невостребованных авиационных пулемётов, и в условиях пулемётного голода их решили переделать в ручные и зенитные.
Ещё до принятия официального решения о массовой переделке авиационных пулемётов в зенитные, спаренные и счетверённые импровизированные установки, созданные в авиационных мастерских, использовались для обеспечения ПВО полевых аэродромов.
MG.81Z на зенитной треноге
Какое-то количество MG.81Z передали кригсмарине, и эти скорострельные спаренные установки частично заменили MG.34 на катерах, подводных лодках и вспомогательных судах.
Малоизвестным является применение в немецком флоте в качестве зенитных трофейных польских пулемётов Сkm wz.25 Hotchkiss , который получил германское обозначение MG.257(р).
Примерно пару сотен польских пулемётов «Гочкисс» немцы разместили на палубах вспомогательных судов и катеров, а также на береговых флотских объектах. Вермахт и войска СС под наименованием MG.257(f) активно использовали оригинальные французские пулемёты под патрон 8×50 мм R, но неизвестно, стояли ли они на вооружении кригсмарине.
Автоматика пулемёта с воздушным охлаждением ствола работала за счёт отвода пороховых газов через поперечное отверстие снизу ствола, что обеспечивало длинный ход газового поршня. Запирание затвора осуществляется рычагом, который одним концом шарнирно соединен с затвором, а другим концом, имеющим опорную плоскость, взаимодействует с наклонными плоскостями гребня затворной рамы. Питание пулемета происходило из жёстких металлических лент на 30 патронов. Малая ёмкость ленты ограничивала практическую скорострельность. Для стрельбы использовались стандартные германские патроны 7,92×57 мм Mauser. Тело пулемёта весило около 25 кг. Темп – до 600 выстр./мин. Благодаря массивному радиатору можно в высоком темпе сделать 250 выстрелов.
Крупнокалиберные зенитные пулемётные установки
Руководство вооруженных сил нацисткой Германии не видело в системе зенитного вооружения места для крупнокалиберных пулемётов, и эта ниша должна была быть заполнена 20–37-мм артиллерийскими автоматами, которые превосходили крупнокалиберные пулемёты по разрушительному действию снаряда и эффективной дальности стрельбы.
Однако крупнокалиберные пулемёты в кригсмарине всё же имелись. Во Франции немцы захватили несколько сотен одноствольных, спаренных и строенных 13,2-мм зенитных пулемётных установок Hotchkiss.
Пулемёт Hotchkiss Мle 1930 разработан фирмой «Гочкисс» на основании опыта Первой мировой под патрон 13,2×99 мм. Он предназначался для борьбы с лёгкой бронетехникой и поражения низколетящих воздушных целей.
Автоматика пулемета работала на принципе газоотвода с длинным ходом, расположенного под стволом газового поршня. Для надёжного функционирования автоматики в зависимости от внешних условий и степени загрязнённости оружия объём отведённых пороховых газов изменялся с помощью ручного регулятора. Пулемёт имел сменный ствол воздушного охлаждения с характерным оребрением, ставшим визитной карточкой фирмы «Гочкисс». Тело пулемёта весило около 40 кг, масса оружия на универсальном треножном станке без патронов составляла 98 кг. Темп стрельбы – 450 выстр./мин. Пуля массой 52 г покидала ствол со скоростью 790 м/с.
В боекомплект могли входить патроны с обычными, зажигательными, трассирующими, бронебойно-зажигательными и бронебойно-трассирующими пулями. На французских предприятиях под контролем оккупационных властей в 1942 году было налажено производство патронов по немецкой технологии: со стальной гильзой и пулей со стальным сердечником. Этот французско-германский патрон имел маркировку 1.32 см Pzgr 821 (е). Пуля с дульной энергией 16 640 Дж при угле встречи 30° на дистанции 500 метров пробивала плиту из закаленной гомогенной брони толщиной 8 мм. При попадании по нормали толщина пробиваемой брони составляла 14 мм.
Для питания одноствольных установок использовались жесткие ленты-кассеты на 15 патронов, вставляемые горизонтально в приемник на крышке ствольной коробки. Для подачи лент-кассет на обеих сторонах лентоприемника имелись откидные пылезащитные крышки, сам лентоприемник крепился к ствольной коробке шарнирно и мог откидываться вверх и вперед для чистки и обслуживания оружия.
В многоствольных зенитных системах применяли отъемные коробчатые магазины на 30 патронов, примыкаемые к ствольной коробке сверху. В варианте с магазинным питанием в конструкции пулемета предусматривалась затворная задержка, оставлявшая затвор в открытом положении после израсходования последнего патрона. Затворная задержка выключалась автоматически при присоединении полного магазина, досылая при этом патрон.
Немцам в основном достались одноствольные и спаренные установки, пригодные для использования в полевых условиях, а также ограниченное количество счетверённых установок, предназначенных для флота.
Счетверённые 13,2-мм ЗПУ, переназначенные для использования на кораблях
Крупнокалиберные пулемёты Hotchkiss Mle 1930 получили немецкое обозначение MG 271(f). Об их боевом применении информации не много, встречаются фотографии 13,2-мм установок, размещённых на береговых батареях, защищавших подходы к военно-морским базам. Но не исключено, что такие ЗПУ могли использоваться на германских боевых кораблях.
В 1937 году чехословацкое предприятие Škoda начало выпуск 15-мм пулемёта ZB-60, поставки которого в основном велись на экспорт. Автоматика крупнокалиберного пулемета работала по принципу использования отвода части пороховых газов. Устройство и схема работы автоматики во многом были идентичны станковому 7,92-мм пулемету ZB-53. Масса тела 15-мм пулемёта без станка и боеприпасов составляла 59 кг.
15-мм пулемёт ZB-60 в положении для зенитной стрельбы
Для питания пулемёта использовались патроны размерности 15×104 мм, помещённые в коробку с лентой на 40 патронов. Темп стрельбы составлял 430 выстр./мин. В боекомплект входили патроны с бронебойными и трассирующими пулями. Пиротехнический состав трассирующей пули горел на дистанции до 2 000 м. Пуля массой 75 г разгонялась в 1 400-мм стволе до скорости 880 м/с. На дистанции 500 м при встрече под прямым углом такая пуля могла пробить 16-мм броню.
В конце 1930-х пулеметы ZB-60 приобретали: Великобритания, Югославия и Греция. В 1938 году британцы решили организовать у себя лицензионное производство ZB-60 под наименованием Вesa Mk. I. Несколько десятков ZB-60 было собрано на предприятии Hermann-Göring-Werke (так при немцах стали назваться заводы Škoda) уже под германским управлением. Эти пулемёты использовали части СС, зенитчики люфтваффе и кригсмарине. В немецких документах чешские 15-мм пулемёты именовались MG.38(t).
В пулемётах MG.38(t) применялись немецкие боеприпасы. Для снаряжения 15-мм патронов немцы использовали те же пули, что и для авиационных пулемётов MG.151/15. Такой подход благодаря частичной унификации позволил снизить расходы при производстве боеприпасов. Так как немецкие 15-мм пули имели ведущий поясок, конструктивно они являлись артиллерийскими снарядами.
Как и трофейные французские 13,2-мм ЗПУ, чешские крупнокалиберные пулемёты ZB-60, доставшиеся кригсмарине, в основном размещались на берегу.
Ещё одним крупнокалиберным пулеметом, использовавшимся в составе зенитных установок на германских подводных лодках типа IX и торпедных катерах Schnellboot 26, был 15-мм авиационный MG.151/15.
Проектирование авиационного 15-мм пулемёта было начато специалистами фирмы Mauser-Werke A.G. в 1936 году, когда стало ясно, что авиационные пулемёты калибра 7,92-мм не в состоянии гарантированно обеспечить поражения новых цельнометаллических самолётов, а 13-мм пулемёт MG.131 имеет недостаточную дальность стрельбы.
Действие автоматики было основано на использовании отдачи подвижного ствола, с которым во время выстрела прочно сцеплен затвор. Такая схема гарантирует полное прижатие гильзы к стенкам патронника до вылета снаряда из ствола. Это позволило увеличить давление в стволе и обеспечить более высокую начальную скорость по сравнению с оружием со свободным затвором. Запирание осуществлялось поворотом боевой личинки. Подающий механизм ползункового типа.
Серийное производство крупнокалиберного пулемёта MG.151/15 началось в 1940 году. Благодаря применению удачных конструкторских решений, он имел высокие для своего времени характеристики, что наряду с хорошо отработанными 15-мм патронами обеспечивало его превосходство над другими авиационными пулемётами по начальной скорости снаряда и бронебойному действию. При массе тела пулемёта около 43 кг он имел общую длину 1 916 мм. Скорострельность – до 750 выстр./мин.
Оружие создавалось в комплексе с боеприпасами, что положительно сказалось на эффективности. В боекомплект MG.151/15 могли входить выстрелы с 15-мм осколочно-зажигательно-трассирующими, бронебойно-трассирующими и подкалиберными бронебойным с твердосплавным (карбид вольфрама) сердечником пулями. Пули, принятые для 15x95 мм патрона, по сути, являлись снарядами, так как имели характерный для артиллерийских снарядов ведущий поясок.
Лента с патронами для 15-мм пулемёта MG.151/15 с пулями различных типов
Бронебойные 15-мм пули обладали очень высокой по меркам авиационного вооружения бронепробиваемостью. Так, в ходе испытаний, проведённых в СССР летом 1942 года, выяснилось, что боковая 6-мм броня штурмовика Ил-2 пробивается при обстреле с дистанций менее 400 м под углом к продольной оси самолёта свыше 20°.
Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Широко используемая бронебойно-трассирующая 15-мм пуля массой 72 г, покинувшая ствол со скоростью 850 м/с, на дистанции 300 м по нормали уверенно пробивала броню средней твёрдости толщиной 20 мм. Ещё большую бронепробиваемость имела подкалиберная 52 г пуля с твердосплавным сердечником. После вылета из ствола она имела начальную скорость 1 030 м/с и в тех же условиях могла пробить 40-мм броню. Но, ввиду острого дефицита вольфрама, патроны с подкалиберными пулями для стрельбы по воздушным целям целенаправленно не использовались.
Хорошие результаты при стрельбе по самолётам давали патроны с осколочно-зажигательной пулей (мгновенного действия), содержавшей 4,5 г разрывного заряда, и осколочно-зажигательно-трассирующие, снаряжённые 1,95 г взрывчатки и 1,4 г трассирующего состава.
Пулемёт MG.151/15 демонстрировал высокую эффективность против однодвигательных и двухдвигательных самолётов. Однако после того как немецкие города стали подвергаться массовым налётам тяжелых британских бомбардировщиков, для разрушения силовых элементов, конструкции которых требовались более мощные снаряды, начался выпуск 20-мм пушки MG.151/20, созданной на базе MG.151/15. Освободившиеся 15-мм авиационные пулемёты использовали в зенитных установках. При этом оружие подвергалось переделке, касающейся спускового механизма и устройства перезарядки. Электрический спуск и пневматическую перезарядку заменяли механическими узлами.
Первоначально это была инициатива наземного аэродромного персонала, который при помощи кустарно изготовленных ЗПУ пытался защититься от налётов вражеской авиации, а затем, ввиду острой нехватки штатных средств ПВО, это стало происходить централизованно.
Зенитная установка с использованием 15-мм авиационного пулемёта MG.151/15
Основная часть зенитных установок, созданных на базе пулеметов MG.151/15 досталась зенитным подразделениям вермахта и люфтваффе, немецкие моряки получили их не много.
Выпускались одноствольные и строенные ЗПУ. Наибольшее распространение имели строенные установки Flalaf.SL151.D.
Все три ствола имели общий спуск. Суммарная скорострельность трехствольной установки достигала 2 250 выстр./мин. Секундный залп трёх 15-мм пулемётов составлял 0,65 кг. Установка обладала солидным боезапасом, в коробки, закреплённые параллельно тумбе, помещалось в общей сложности не менее 300 патронов.
С учётом того, что строенная установка, закреплённая на массивной тумбе, имела значительную массу и была весьма громоздкой, она, как правило, размещалась на стационарных позициях, буксируемых прицепах, колёсных или гусеничных шасси, а также на железнодорожных вагонах.
Моряки по большей части применяли одноствольные ЗПУ. Впрочем, на некоторых «Шнелльботах» устанавливались строенные установки.
Если на катерах 15-мм пулемёты прижились, то подводники от них после непродолжительной эксплуатации отказались. Установка на базе MG.151/15 обладала высокой скорострельностью и точностью, а по дальности эффективной стрельбы не уступала 20-мм автоматам. Но при срочном погружении снимать пулемёты и опускать их внутрь лодки времени не было, а купание в морской воде крайне негативно сказывалось на нежном оружии, созданном по авиационным нормам.
В то же время следует признать, что пулемёты MG.151/15 весьма чувствительные к запылению, загрязнению нагаром и требовательные к смазке, при должном уходе являлись достаточно грозным зенитным оружием. Благодаря высокой начальной скорости пули, дальность прицельной стрельбы составляла 2 000 м, бронепробиваемость позволяла гарантированно преодолевать любую существовавшую в то время авиационную броню, а высокая скорострельность увеличивала вероятность поражения воздушной цели.
Продолжение следует…