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Украинский Telegram-канал рассказал о применении артиллеристами ВСУ высокоточных снарядов DM702

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Украинский Telegram-канал рассказал о применении артиллеристами ВСУ высокоточных снарядов DM702

Артиллерийские подразделения ВСУ в боевых действиях применяют «умные» снаряды DM702. Об этом пишет украинский Telegram-канал.


Известно, что снаряды DM 702, известные также как SMArt 155 (нем: Suchzünder-Munition für die Artillerie), начали разрабатывать в Германии в конце 1980-х годов. Эти боеприпасы представляют собой кассетные снаряды калибра 155 мм, в каждом из которых – по два самонаводящихся суббоеприпаса для борьбы с бронированной техникой противника на средних дистанциях.

В военном ведомстве Германии и других стран боеприпасы данного типа рассматриваются как высокоточные снаряды, на которые не распространяются действия Конвенции о запрете кассетных боеприпасов. Поэтому формальный аргумент для обоснования поставок таких снарядов украинским формированиям у западных военных министерств имеется.


Вес боеприпаса составляет 47 кг, собственно взрывчатого вещества - 4,2 кг, а дальность стрельбы из гаубицы – от 22,5 км до 27,5 км (зависит от длины ствола орудия).

Для стрельбы такими боеприпасами используются переданные Нидерландами самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000
Использованы фотографии:
Wikipedia / Gerben van Es/Ministerie van Defensie; Telegram-канал "Мілітарний"
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6 комментариев
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  1. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 08:44
    -2
    "Спасибо фрицы" ,мы это не забудем теперь История вас и за это предательство накажет и уже более жестоко .
    А эти высокоточные снаряды уже роли серьезной никакой не сыграют в СВО .
    Окраина должна быть уничтожена ,как государство ..Это уже однозначно !
    1. Serg Koma
      Serg Koma Сегодня, 09:16
      +6
      Цитата: Zemaan
      А эти высокоточные снаряды уже роли серьезной никакой не сыграют в СВО


      Обратите внимание на количество всех видов транспорта( только от штатов) уже осуществившего завоз вооружения (и сопутки) в зону СВО. После этого, заявления в стиле Небензи ("погоды не сделают"), наверное адресованы тем, кто в глубоком тылу "под железным куполом", или на пляжах Дубая... Каждая пуля влияет на СВО, так как несёт угрозу жизни наших граждан. Шапкозакидательство!!!
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:47
    +1
    Где наши Коалиции СВ?Почему мы ждём их как манну небесную?Тоже хорошее дальнобойная САУ только вот в наличии их нету от слова совсем!
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 08:59
      +1
      Цитата: Бережливый
      Где наши Коалиции СВ?

      Где,где ?! В ...доработке и испытаниях ! Да,есчо ! У "Коалиции" есть "средняя сестра" колёсная САУ "Мальва" и младшая ...буксируемая Д400 ! Подождите ,когда подрастут ! request
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 09:11
      +1
      Цитата: Бережливый
      Где наши Коалиции СВ

      Да на таких дальностях и "МСТА" 2С19М2 вполне с ними бороться может...
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 08:57
    0
    Цитата: Zemaan
    "Спасибо фрицы" ,мы это не забудем теперь История вас и за это предательство накажет и уже более жестоко .
    А эти высокоточные снаряды уже роли серьезной никакой не сыграют в СВО .
    Окраина должна быть уничтожена ,как государство ..Это уже однозначно !

    История наказывает приспособленцев и коррупционеров.
    И решение мус ещё не отменили.