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Западная пресса показала спутниковый снимок китайского сверхзвукового БПЛА на авиабазе НОАК

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Западная пресса показала спутниковый снимок китайского сверхзвукового БПЛА на авиабазе НОАК

На спутниковый снимок компании Planet Labs попал китайский сверхзвуковой беспилотный летательный аппарат WZ-8. Об этом пишет американское издание Defense News.


Как утверждает издание, БПЛА WZ-8 базируется на одной из военно-воздушных баз китайской армии в провинции Аньхой. Сейчас Народно-освободительная армия Китая усердно модернизирует эту военную базу. Так, улучшается покрытие 3200-метровой взлетно-посадочной полосы. Кроме того, происходит расширение рулежных дорожек, строятся новые ангарные помещения, в которых можно разместить 20 летательных аппаратов.

Беспилотник WZ-8 может запускаться с бомбардировщика H-6М. Сам БПЛА крепится к точке подвеса на нижней стороне фюзеляжа бомбардировщика. Беспилотник может развивать скорость три числа Маха на высоте 30 километров.


Американские военные озабочены возможностями данного беспилотного летательного аппарата. Как сообщает западная пресса, такой беспилотный летательный аппарат способен выполнять разведывательные задачи над Тайванем и Республикой Корея.

По данным США, беспилотные летательные аппараты данного типа находятся на вооружении 30-го авиационного полка Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК), который размещается в районе крупного города Нанкин в провинции Цзянсу на востоке страны.

Китай уделяет большое внимание развитию беспилотной авиации в контексте обострения военно-политической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайские дроны, находящиеся на вооружении НОАК, могут выполнять самые разные функции - от ударных до разведывательных.
Использованы фотографии:
Defense News / Planet Labs
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7 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:08
    0
    Только большой специалист сможет разобрать, что попало в кадр спутника, а тем более определить тип. Но их (специалистов) этому учат и не один год поэтому поверим, что это действительно WZ-8. А может китайцы, зная график пролета американских спутников, специально его "засветили" преследуя свои цели?
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:42
      -1
      Типа, пустили дезу выставив муляж? Возможно. А где можно посмотреть работу китайских дронов? Или они не летают, а только стоят?
  2. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 09:25
    -1
    Это фото со спутника- ну тогда я граф Монте Кристо. Взяли на взлетку выкатили секретную разработку и ай да курить, пока америкос не сфоткает. Что на китайцам, то и показали
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:25
    -1
    У США сплошные озабоченности ,то у русских что сфотографируют то у китайцев.Так не летайте и не фотографируйте ,или не бухтите. Берите пример с нормальных парней с традиционными ценностями ,они не расказывают то что снимают.Особенно умиляют снимки из космоса США .Сняли опубликовали и начинают боятся ,а чем нормальные парни ответят?
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:46
      0
      А кто чего боится? американцы до СВО смотрели мульты про гипер. И ничего не испугались. Где у амеров страх? Техника идёт по нарастающей и красные линии их совсем не пугают! Где признаки страха? Вон даже территория НАТО увеличилась после начала СВО!
  4. сталевар
    сталевар Сегодня, 09:50
    -1
    Пока наши до строят своего Охотника, он устареет, как "Кукурузник". Путинская власть может только бюджет "пилить".
  5. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 09:57
    0
    А где сенсация ? О таком китайском БПЛА-разведчике сообщали ещё,где-то, года 2 назад ! Причём ему ещё и "предписывали " даже гиперзвуковую скорость ...( 5 Маха в течении 2 минут...) . Предположительно , БПЛА оснащён ЖРД...