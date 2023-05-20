Западная пресса показала спутниковый снимок китайского сверхзвукового БПЛА на авиабазе НОАК

На спутниковый снимок компании Planet Labs попал китайский сверхзвуковой беспилотный летательный аппарат WZ-8. Об этом пишет американское издание Defense News.
Как утверждает издание, БПЛА WZ-8 базируется на одной из военно-воздушных баз китайской армии в провинции Аньхой. Сейчас Народно-освободительная армия Китая усердно модернизирует эту военную базу. Так, улучшается покрытие 3200-метровой взлетно-посадочной полосы. Кроме того, происходит расширение рулежных дорожек, строятся новые ангарные помещения, в которых можно разместить 20 летательных аппаратов.
Беспилотник WZ-8 может запускаться с бомбардировщика H-6М. Сам БПЛА крепится к точке подвеса на нижней стороне фюзеляжа бомбардировщика. Беспилотник может развивать скорость три числа Маха на высоте 30 километров.
Американские военные озабочены возможностями данного беспилотного летательного аппарата. Как сообщает западная пресса, такой беспилотный летательный аппарат способен выполнять разведывательные задачи над Тайванем и Республикой Корея.
По данным США, беспилотные летательные аппараты данного типа находятся на вооружении 30-го авиационного полка Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК), который размещается в районе крупного города Нанкин в провинции Цзянсу на востоке страны.
Китай уделяет большое внимание развитию беспилотной авиации в контексте обострения военно-политической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайские дроны, находящиеся на вооружении НОАК, могут выполнять самые разные функции - от ударных до разведывательных.