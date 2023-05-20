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На основании данных МВФ: ВВП на душу населения в России приблизился к десятилетнему рекорду

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На основании данных МВФ: ВВП на душу населения в России приблизился к десятилетнему рекорду

Несмотря на все западные антироссийские санкции, которые создали для россиян определённые трудности, экономические показатели страны продолжают расти.


Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВФ, по итогам прошлого года ВВП России на душу населения оказался самым высоким за последние десять лет и приблизился к рекордным показателям 2013 года.

Агентство отмечает, что ВВП на душу населения за прошлый 2022 год составил 15,44 тысячи долларов, что на 490 долларов меньше чем в рекордном 2013 году, когда он составил 15,93 тысячи долларов.

Кроме того, прошлогодний ВВП за год вырос более чем на 22 процента, и всё это в условиях проведения СВО и жесточайших западных санкций.

Напомним, что в Европе давали неутешительные прогнозы относительно экономических показателей России в 2022 году. На текущий год там также дают негативные прогнозы. Так, Европейский банк реконструкции и развития ожидает, что ВВП в России в 2023 году снизится на 1,5 процента, а в 2024 году увеличится на 1 процент. Время покажет, насколько эти прогнозы реальны.

Следует отметить, что за 2022 год показатели ВВП на душу населения значительно снизились в таких богатых странах, как, например, Япония (-15,2%), Швеция (-8,6%) и Южная Корея (-7,9%).
Использованы фотографии:
flagfs.ru
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30 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:20
    +4

    Санкции в действии.
    Россия впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб.

    По итогам 2022 года Россия произвела товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов, что позволило ей занять восьмое место по этому показателю. Последний раз страна входила в первую десятку в 2014 году — была девятой с ВВП в 2,05 триллиона долларов. В 2021-м она занимала 11-е место.

    https://ria.ru/20230507/ekonomika-1870268164.html

    Крупнейшей экономикой мира в прошлом году оставались США с номинальным ВВП в 25,46 триллиона долларов. На втором месте — Китай (17,94 триллиона), а тройку лидеров традиционно замкнула Япония (4,17 триллиона).Германия осталась четвертой (4,07 триллиона), а пятую строчку занимает Индия (3,4 триллиона). Британия сохранила за собой шестое место (3,07 триллиона), Франция осталась седьмой (2,78 триллиона).
    Девятой оказалась Канада (2,14 триллиона долларов), а Италия (2,01 триллиона) за год опустилась с восьмого на десятое место. При этом из десятки выпала Южная Корея, которая потеряла сразу три позиции и стала 13-й.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 10:57
      -2
      Особый шик, что это объявила не Россия, а американский МВФ.
      Они что-то о достижениях России говорят только вынуждено, когда не признать это уже невозможно
    2. shikin
      shikin Сегодня, 12:21
      0
      Вот только в "крупнейшей экономике мира" в ВВП очень большая доля разных услуг, причем одна и та же услуга в США, России и Китае будет стоить очень по разному. А по промышленному производству картина совсем другая. Безоговорочный лидер - Китай (24% от мирового производства), затем - США (10%), далее - Индия (почти 7%), Россия (3,6%), Япония (3,5%).
      Данные за 2022 год отсюда: https://visasam.ru/emigration/economy/promyshlennost-stran-mira.html
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:22
    -5
    Вот вам и Путинская Россия , воюем и экономика не рухнула.Не то что СССР, уронили цены на нефть и за 3года вторая экономика в мире рухнула в тартарары.Может при СССР неправильно считали ,особенно к съездам КПСС?
    1. Arzt
      Arzt Сегодня, 10:25
      +2
      Вот вам и Путинская Россия , воюем и экономика не рухнула.Не то что СССР, уронили цены на нефть и за 3года вторая экономика в мире рухнула в тартарары.Может при СССР неправильно считали ,особенно к съездам КПСС?

      Похоже, главная цель всей этой СВО - выкинуть из страны западные компании, которые уже контролировали 70% нашей экономики и выводили бабло за рубеж.
      Харэ, лавочка закрылась! negative
      1. mbebebe
        mbebebe Сегодня, 11:07
        +4
        цифра явно с потолка, на основе ваших ощущений.
        вот вам данные по обороту крупнейших иностранных компаний за 2021 год
        https://www.forbes.ru/biznes/441733-50-krupnejsih-inostrannyh-kompanij-v-rossii-2021-rejting-forbes
        если сравнить их хотя бы с нашими частными - то получится что выручка 50 крупнейших иностранных равна одному лишь Лукойлу (примерно)
        1. Arzt
          Arzt Сегодня, 11:22
          +1
          цифра явно с потолка, на основе ваших ощущений.
          вот вам данные по обороту крупнейших иностранных компаний за 2021 год
          https://www.forbes.ru/biznes/441733-50-krupnejsih-inostrannyh-kompanij-v-rossii-2021-rejting-forbes
          если сравнить их хотя бы с нашими частными - то получится что выручка 50 крупнейших иностранных равна одному лишь Лукойлу (примерно)

          Это компании, зарегистрированные как иностранные. Они явно видны. Но финансовые схемы внедрения и выкачивания гораздо сложнее и запутаннее. Они уже не одно столетие этим занимаются. wink

          Вот для примера, старая статья из начала 2000-х о дебюте голландцев у нас.
          https://pandia.ru/text/77/475/27861.php
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 11:09
        +8
        выкинуть из страны западные компании

        Ну хорошо. А кому достанутся активы и позиции выкинутых компаний? Не нашим же ли олигархам и чинушам? Ну - а кому ещё-то? А что они сделают при первом же удобном случае? Правильно - пойду по проторенному за 30 лет пути, забодают полученные как всегда на халяву активы обратно на Запад же! Скажите - нет? Тогда - смысл происходящего?

        К тому же - не напомните, а кто все эти десятилетия с завидным упорством распродавал великое советское наследие Западу? Прям за фалды лапсердаков хватали ихних буржуинов - только возьмите.. Не наше ли родное правительство? А кто его назначал-то? Правильно..

        И вдруг в одночасье - типа мы одумались и решили всё вернуть.. Как там у классика - НЕ ВЕРЮ!!!
      3. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:40
        -1
        Аzrt70 % это многовато ,но 50 % это ближе к теме.Есть даже американцы которые контролируют небольшую часть экспорта и производства сельхозпродукции,в июле " уйдут" .Уйдут в кавычках, название поменяют.На счёт вашего мнения ,что компания может и русская но если коснуться глубже, то 49% капитала иностранцы.Норги например :разрешили в трёх портах сдавать рыбу русским рыбакам ,почему-то.
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 10:31
      +10
      Низкая цена на нефть вовсе не была причиной экономических проблем СССР. А вот действия "пятой колонны" внутри КПСС ещё ждут своего вдумчивого исследователя, который внезапно не умрёт при попытке обнародовать чьи-то фамилии...
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 11:01
        +4
        причиной экономических проблем СССР

        Основной причиной экономических проблем постсталинского СССР - было введение капиталистических элементов в плановую социалистическую экономику. Зачем это понадобилось Хрущу и его последователям - вопрос отдельный. Но факт на лице.

        Например - дикое решение учитывать планируемый выпуск не в штуках и тоннах, а в рублях. Ясен пень - отныне каждый директор предприятия стал кровно заинтересован в повышении цен на свою продукцию. А ведь при товарище Сталине - планомерное снижение себестоимости было краеугольным камнем..

        И так - абсолютно во всём.. Результат не заставил себя ждать - экономика постепенно посыпалась.


        "Всё проистекает из ошибочной концепции: желания построить социализм из элементов капитализма, не меняя их по существу. Это ведёт к созданию гибридной системы, которая заводит в тупик; причём в тупик, с трудом замечаемый, который заставляет идти на всё новые уступки государства экономическим методам, т.е. вынуждает к отступлению". Че Гевара
    3. Александр Расмухамбетов
      Александр Расмухамбетов Сегодня, 10:37
      +13
      СССР просто предали,какими темпами СССР поднимался после войны,сегодняшним правителям и не снилось и каждый год были уценки на продукты,что то я не припомню с 90 годов что что-нибудь снижалось.Хотя нефти,газа,овощей,пшеницы,природных ресурсов дабываем наверно больше чем в СССР,да и в СССР было людей за 300 миллионов а сейчас около 150 миллионов.
    4. igork735
      igork735 Сегодня, 10:46
      +9
      ВВП и свой карман.Может ВВП вырос,но в кармане ничего не прибавилось.Кто-то из экономистов сказал -"...экономический нонсенс, что экономика растёт, а доходы падают."
      Другой объясняет -" ...но у нас происходит разрыв, связанный с концентрацией доходов в узком кругу компаний.Достаточно посмотреть на владельцев наших основных компаний. Их благосостояние неуклонно растет из года в год."
    5. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 10:53
      +3
      Вот вам и Путинская Россия , воюем и экономика не рухнула.

      Помнится, не так давно, когда говорилось о низком ВВП в России, наши власти уверяли, что ВВП вовсе не является показателем реальной экономики. Теперь что, будем хвалиться ВВП, который не показатель, как нас уверяли в СМИ?
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 12:00
        0
        Имеется ввиду, что исчисление ВВП по ППС является боллее точным (хотя тоже не идеальным) отражением экономической ситуации. То есть номинальный ВВП РФ нужно умножать примерно на 2.7, чтобы получить сравнительно объективное значение экономики. Ибо курс рубля, относительно его внутренней покупательной способности, сильно занижен Центробанком.
  3. Million
    Million Сегодня, 10:23
    +13
    Да уж,экономика так и прет в гору.
    ВВП на душу населения

    Может ВВП и подрос,но распределяется между душами очень неравномерно.
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 10:28
      +5
      Цитата: Million
      Может ВВП и подрос,но распределяется между душами очень неравномерно.

      Точно. Распределяется в соответствии с широтой души (в смысле шириной морды)
  4. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 10:33
    +6
    А как вы думали? Производство оружия, военной техники и боеприпасов выросло? Да, сильно выросло. Оружие дорогое? Да, очень. Его выпуск учитывается в ВВП? Да. Профит!
    1. Александр Расмухамбетов
      Александр Расмухамбетов Сегодня, 10:49
      +2
      Все будет дорогое если цены задрали на топливо, на газ,метал,электроэнергию вообще какой-то замкнутый круг в стране.
  5. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 10:39
    +9
    Дык, если подумать и вспомнить новости....
    Состояния олигархов РФ из 1й сотни выросли до 1,5 раза по форбс...
    цены выросли тоже сильно , и за продукты, и за квартиры....
    Соответственно, в денежном отношении и ВВП как бы поднялось... стоимость всего как бы выросла...

    Интересно бы объяснения про ГЕРМАНИЮ и прочих послушать.
    Если вспомнить , к выборам Путина мы якобы были на одном уровне по ВВП с Германией, а как выборы прошли, тут же оказались сильно позади....
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 11:55
      0
      В Германии-то ВВП тоже растёт. А промышленное производство падает. Но если напечатать 100 миллиардов евро, то ВВП увеличится на 100 миллиардов евро. Верняк дело. Так и делают.
  6. Комментарий был удален.
  7. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 10:58
    -1
    Будем производить больше оружия, продавать больше нефти -- ВВП еще больше вырастет. Только вот к благосостоянию народа это отношения имеет мало.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 12:05
      0
      На самом деле к благостостоянию народа это отношение всё-таки имеет самое непосредственное. Ибо производящие оружие и нефть получают зарплаты, за которые покупают еду, жильё, автомобили и услуги образования и здравоохранения для всей своей семьи. Для примера сравните уровень благосостояния в 1999 году и сейчас. Путин был одинаковый и тогда, и сейчас, а вот ВВП изменился очень сильно за этот период.
  8. vladimirvn
    vladimirvn Сегодня, 11:01
    +1
    Пока толстый сохнет, худой сдохнет..
  9. Diger
    Diger Сегодня, 11:08
    +2
    Цитата: автор
    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВФ, по итогам прошлого года ВВП России на душу населения оказался самым высоким за последние десять лет и приблизился к рекордным показателям 2013 года

    recourse
    Риа «со ссылкой» не даёт ссылки, как всегда
    https://ria.ru/20230520/vvp-1873074388.html
    А вот ссылка

    https://www.imf.org/ru/Search#q=Ввп&sort=relevancy

    А данные
    ВВП России в 2022 году уступил показателям Бразилии, Южной Кореи, Канады, Италии, Франции и Индии. В этом году Российская Федерация опустилась на одну строчку рейтинга и заняла 12-место с уровнем ВВП в 1,7 трлн долларов. Центробанк России прогнозирует падение ВВП на 7-12% в 2023 году из-за условий жестких санкций, под которыми сейчас находится страна.

    На душу пересчитать легко

    А на 2013 год равняться стыдно, или глупо. Яма в 10 лет.
  10. Тихий Дон
    Тихий Дон Сегодня, 11:11
    +4
    Честно говоря , мне абсолютно всё равно , вырос ВВП или нет , это достаточно условный показатель , при котором он может расти, а реальные доходы населения при этом падают .Так что раздуваемые по этому поводу пропагандой восторги не разделяю от слова совсем .
  11. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 11:13
    +1
    МВФ вам наплетёт. Уши только развешивайте. Олигархические существа богатеют - это факт. Причём как в России так и на Украине.Зато смертность зашкаливает. А зачем покойникам деньги? Слушайте свой МВФ дальше.
  12. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 11:21
    0
    Все правильно - огромные средства начали вливать в оборонку и связанные отрасли - вот и валовый продукт стал расти !
    Классика экономической теории .
  13. Товарищ И
    Товарищ И Сегодня, 11:38
    +2
    Особенно рады этой новости рабояги с УАЗа. Ведь выходит - хорошо живут!
  14. Игорь Тараканов
    Игорь Тараканов Сегодня, 12:34
    0
    Зашибись. Все хорошечнее и хорошечнее.