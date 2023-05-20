На основании данных МВФ: ВВП на душу населения в России приблизился к десятилетнему рекорду

Несмотря на все западные антироссийские санкции, которые создали для россиян определённые трудности, экономические показатели страны продолжают расти.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВФ, по итогам прошлого года ВВП России на душу населения оказался самым высоким за последние десять лет и приблизился к рекордным показателям 2013 года.
Агентство отмечает, что ВВП на душу населения за прошлый 2022 год составил 15,44 тысячи долларов, что на 490 долларов меньше чем в рекордном 2013 году, когда он составил 15,93 тысячи долларов.
Кроме того, прошлогодний ВВП за год вырос более чем на 22 процента, и всё это в условиях проведения СВО и жесточайших западных санкций.
Напомним, что в Европе давали неутешительные прогнозы относительно экономических показателей России в 2022 году. На текущий год там также дают негативные прогнозы. Так, Европейский банк реконструкции и развития ожидает, что ВВП в России в 2023 году снизится на 1,5 процента, а в 2024 году увеличится на 1 процент. Время покажет, насколько эти прогнозы реальны.
Следует отметить, что за 2022 год показатели ВВП на душу населения значительно снизились в таких богатых странах, как, например, Япония (-15,2%), Швеция (-8,6%) и Южная Корея (-7,9%).