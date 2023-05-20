Россия – игрок на Ближнем Востоке, и в России живут сотни тысяч евреев

Мы единственная страна Ближнего Востока, которая послала министра иностранных дел в Киев

Во внешнеполитических вопросах Тель-Авив в первую очередь руководствуется интересами собственной национальной безопасности. Поэтому, учитывая влияние Москвы на Ближнем Востоке, Израиль оказывает Киеву в основном лишь моральную поддержку, а также предоставляет помощь гуманитарного характера.Такое заявление сделал в ходе интервью для газеты The Jerusalem Post министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.Еще он отметил, что Тель-Авив не может не учитывать интересы многотысячной еврейской диаспоры, проживающей в России, а также деятельность на ее территории Еврейского агентства «Сохнут».- напомнил Коэн.Заявление главы израильского МИД связано с критикой, которая прозвучала от украинского руководства в адрес его страны. Киев упрекает Израиль в том, что он продолжает поддерживать дипломатические контакты с Москвой.Коэн отметил, что еврейское государство позиционирует себя как часть западного мира, намекнув, что украинское руководство должно подобающим образом ценить факт его визита в Киев.- заявил министр.Коэн также сказал, что среди своих главных задач он считает нормализацию отношений Израиля с арабским и мусульманским миром, а также укрепление связей со странами Европы. Он старается добиться всего этого как можно скорее.