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Учитывая влияние Москвы на Ближнем Востоке, Израиль оказывает Киеву в основном лишь моральную поддержку

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Учитывая влияние Москвы на Ближнем Востоке, Израиль оказывает Киеву в основном лишь моральную поддержку

Во внешнеполитических вопросах Тель-Авив в первую очередь руководствуется интересами собственной национальной безопасности. Поэтому, учитывая влияние Москвы на Ближнем Востоке, Израиль оказывает Киеву в основном лишь моральную поддержку, а также предоставляет помощь гуманитарного характера.

Такое заявление сделал в ходе интервью для газеты The Jerusalem Post министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

Еще он отметил, что Тель-Авив не может не учитывать интересы многотысячной еврейской диаспоры, проживающей в России, а также деятельность на ее территории Еврейского агентства «Сохнут».

Россия – игрок на Ближнем Востоке, и в России живут сотни тысяч евреев

- напомнил Коэн.

Заявление главы израильского МИД связано с критикой, которая прозвучала от украинского руководства в адрес его страны. Киев упрекает Израиль в том, что он продолжает поддерживать дипломатические контакты с Москвой.

Коэн отметил, что еврейское государство позиционирует себя как часть западного мира, намекнув, что украинское руководство должно подобающим образом ценить факт его визита в Киев.

Мы единственная страна Ближнего Востока, которая послала министра иностранных дел в Киев

- заявил министр.

Коэн также сказал, что среди своих главных задач он считает нормализацию отношений Израиля с арабским и мусульманским миром, а также укрепление связей со странами Европы. Он старается добиться всего этого как можно скорее.
Использованы фотографии:
https://t.me/elicohenminister
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17 комментариев
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  1. iran
    iran Сегодня, 09:31
    0
    Как минимум Израиль готовил украинские спецслужбы.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 09:38
      +2
      Евреи хорошо понимают, что хоть как то договариваться с арабами им можно только через Москву. Вашингтонский обком им в этом мало чем может помочь
      1. Проксима
        Проксима Сегодня, 09:45
        +1
        Тут ещё один аспект, в Израиле не забыли знаменитую еврейскую резню во Львове и прочее прочее. Я уже не говорю про Бабий Яр и кто там был в исполнителях. Бросаться в объятия явно нацистскому государству Израилю ой как не хочется. negative
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:40
      +2
      Оказывать даже моральную поддержку современной Украине, это как поддерживать нацистов, видимо тут деньги перевешивают мораль и память. Неужели используемая свастика и название дивизий ВСУ по типу фашистской Германии исторически не пугают политиков в Израиле ?
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 09:50
        0
        Цитата: Silver99
        Неужели используемая свастика и название дивизий ВСУ по типу фашистской Германии исторически не пугают политиков в Израиле ?

        Нет, не пугает... это же далеко, а в той сумятице можно же хорошо подзаработать..., а для них это самое главное.
  2. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 09:31
    -1
    Да ну?))
    Ещё бы,оказаться одним против всех,такая себе перспектива what
    Сейчас Турция примкнётся и Ж. будет,супер-войну Израилю..
  3. vova1910
    vova1910 Сегодня, 09:35
    +3
    В России живёт порядка 50 тыс. евреев и около 100 тыс неевреев имеющих право на возвращение. По сравнению с началом 20 века, еврейское население России уменьшилось в 100 раз. Средний возраст еврея в России 55 лет, что выше фертильного возраста. Еврейская община России - умирающая.
    1. iran
      iran Сегодня, 09:42
      -2
      Цитата: vova1910
      В России живёт порядка 50 тыс. евреев и около 100 тыс неевреев имеющих право на возвращение. По сравнению с началом 20 века, еврейское население России уменьшилось в 100 раз. Средний возраст еврея в России 55 лет, что выше фертильного возраста. Еврейская община России - умирающая.


      До начала войны на Украине евреи из Израиля и других стран нехило приезжали жить в Россию. По данным израильского агентства Сохнут, в России на постоянной основе жили более 200.000 граждан Израиля.

      Сначалом этой войны началась массовая миграция евреев в другие страны. Конечно, многие и остались и пока не думают никуда ехать. Но это пока до поры до времени. Чем сильнее будет ухудшаться обстановка в России , тем больше евреев будут покидать её мигрируя в другие страны.
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 09:42
      0
      Умножайте на два. Плюс ещё столько же людей имеют предков-евреев по отцовской-дедовской линии, но при этом выросшие в сугубо русской культурной среде и идентифицирующие себя как русских, и при этом имеющие родственников-евреев в Израиле.
      1. iran
        iran Сегодня, 09:50
        0
        Цитата: Roma-1977
        Плюс ещё столько же людей имеют предков-евреев по отцовской-дедовской линии, но при этом выросшие в сугубо русской культурной среде и идентифицирующие себя как русских


        Тут играет немножко другой фактор. Когда всё в стране нормально, они даже не думают про Израиль. Ну если в стране начинаются беды, то очень многие семьи, особенно ради будущего детей, ищут способы иммигрировать в другую страну.
        А ведь иммиграция, особенно без огромных денег и. готового местного языка - это очень сложноя и трудное занятие. Поэтому такие люди, у которых дедушка был евреем, сразу вспоминают что они по закону имеют право репатриироваться в Израиль, где можно жить и работать без языка, да ещё получать социальную поддержку.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:41
    +1
    Когда Израиль будет лишать гражданства своих подданных воюющих на стороне бандеровцев ( у предков которых руки в крови по локоть не только еврейской крови ).Отмаза ,когда русские начнут ,не прокатит,вы третья страна .
  5. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 09:44
    +1
    "Моральная поддержка" перешла уже и в поставки конкретного оружия, хотя раньше ограничивалась медоборудованием, инструкторами/добровольцами, комплектующими и т.д.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:48
    +2
    Поставки Израилем укронацистам систем Железного купола напрямую зависят от того чем пуляют палестинцы по Цахалу...как только Железный купол появится на Украине по евреям полетят совсем другие водопроводные трубы.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 10:00
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Поставки Израилем укронацистам систем Железного купола напрямую зависят от того чем пуляют палестинцы по Цахалу..

      Согласен и уже пуляли ..ЖК Израиль вряд ли поставит , так как "Пэтриот" сел в очередной раз в лужу ..
      Сейчас Израилю лучше о себе подумать ..Ассад то живой и его насаммите с распростертыми руками приняли ..
      Вот и думайте евреи с кем вы по жизни ?
  7. valera75
    valera75 Сегодня, 09:51
    -1
    Россия – игрок на Ближнем Востоке, и в России живут сотни тысяч евреев

    Угроза чтоль?
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 10:02
      0
      Цитата: valera75
      Россия – игрок на Ближнем Востоке, и в России живут сотни тысяч евреев

      Угроза чтоль?

      Конечно)) За это тебе минус))
  8. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 09:56
    0
    Мы единственная страна Ближнего Востока, которая послала министра иностранных дел в Киев

    А зачем ? Эвакуация евреев ..)))
    А еще систему оповещения от ракетных ударов ,на все мобильники смс приходит "Бегите и прячьте сало .."
    Эх Израиль ,не послушались вы Россию ..Вон Арабские страны объединяются и вашего соплеменника Зеленского уже большинство в мире ненавидит и презирает за его кровавые деяния ..