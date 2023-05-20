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Глава канцелярии президента Польши рассказал о найденной бетонной боеголовке якобы российской ракеты

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Глава канцелярии президента Польши рассказал о найденной бетонной боеголовке якобы российской ракеты

Обнаруженная на территории Польши боеголовка ракеты, которую власти страны считают «российской», была изготовлена из бетона. Об этом рассказал глава канцелярии президента Польши Павел Шрот, выступая в эфире радиостанции RMF FM.


Естественно, Павел Шрот поспешил «подколоть» Россию, заявив, что бетонная боеголовка была сделана в соответствии с «российскими инновационными технологиями». Он, разумеется, не стал распространяться, что у России технологии есть, и есть ракеты собственного производства, в том числе и межконтинентальные, чего нельзя сказать о Польше. Присутствие иностранных военных на польской территории – лучшее подтверждение тому, что Варшава не верит в возможность защиты страны собственными силами.

Шрот предположил, что обнаруженная бетонная боеголовка могла принадлежать ракете-обманке. Такие ракеты, считают в польской канцелярии президента, могут использоваться ВС РФ для того, чтобы обманывать системы противовоздушной обороны ВСУ. Боеголовку ракеты залили бетоном, так как без нее ракета бы не полетела, отметил Шрот.

Напомним, что в конце апреля польское военное ведомство отчиталось об обнаружении в северо-западной части страны, в районе городов Замосць и Быдгощ, фрагментов некоей ракеты. Власти страны утверждают, что это могла быть ракета класса «земля – воздух», на которую были нанесены надписи на русском языке.

По другой версии польской прессы, ракету могли запустить с российского самолета, находившегося нал территорией Белоруссии. Но некоторые польские эксперты сомневаются в российской принадлежности демонстрируемых обломков.
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18 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 10:31
    +2
    Боеголовку ракеты залили бетоном, так как без нее ракета бы не полетела, отметил Шрот.
    Круто, у нас, что уже и ракеты на БЕТОНЕ летают...?
    Вот Х-55 найденная 18 мая 2023 года, под Одессой



    Явно упала сама.... Как и эта, найденная 01 Мая под Киевом

    А такой вот "русс-фанер" отвлекает их ПВО от "Гераней"
    1. Комментарий был удален.
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 10:51
      +7
      Бетонная боеголовка - это стандартная практика в странах НАТО для ракет-мишеней, используемых во время учений.
  2. barclay
    barclay Сегодня, 10:32
    +9
    Просто этому Шроту, видимо, мозг залили бетоном. И после этого голова у него стала - обманкой, из которой вываливается подобный бред. Такие персонажи готовы обратить на себя внимание с помощью любой бредовой мысли, озвученной публично.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:34
    +5
    Честно говоря даже не знаю как комментировать этот бред.Шрот(кажется в русском языке это какая-то гадасть) ни чего против не имеет против наших " инновационных бетонных " боеголовок?Хотя бы одну фотку выложили бетонной боеголовки из за которой могут снять министра обороны Польши - это тоже результат.
    1. iran
      iran Сегодня, 10:47
      +8
      Цитата: tralflot1832
      бред.Шрот(кажется в русском языке это какая-то гадасть)


      Шрот на немецком означает мусор (барахло)
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:59
        +1
        Цитата: iran
        Шрот на немецком означает мусор (барахло)

        Шрот, а в Прибалтике просто ШПРОТ.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:45
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Шрот(кажется в русском языке это какая-то гадасть)

      Нам более привычно слово "жмых" - отличается только технологией получения. Конечный продукт одинаков.

      А мне, почему-то, прочиталось в статье "Шпрот"
      Шпрот (лат. Sprattus sprattus), или балтийская или черноморская килька - вид морских рыб из семейства сельдевых
      Пока в школе не начал учить английский, думал что "шпроты" - это вкусность из банки. А оказалось - простая килька по 20 копеек за килограмм.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:03
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        думал что "шпроты" - это вкусность из банки. А оказалось - простая килька по 20 копеек за килограмм.

        Шпрот это копчёная и залитая маслом рыба, в основном салака, килька и другие мелкие рыбы, семейства сельдевых.
  4. likana
    likana Сегодня, 10:38
    +8
    Неужели поляки не понимают, насколько смешными и жалкими они выглядят в глазах нормальных людей? С одной стороны претензии на исключительность, ничем не обоснованный гонор, а с другой стороны деяния лилипутов, гиеноподобное поведение и самоуничижительная позиция перед Штатами. Польская Моська постоянно задирается то с Россией, то с Германией и этим подпитывает свои смехотворные амбиции... Как говорил один литературный герой - "жалкие людишки"...
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:50
      +2
      Цитата: likana
      Неужели поляки не понимают, насколько смешными и жалкими они выглядят в глазах нормальных людей?

      Мне школьный друг, врач-психиатр, широко известный в своих узких кругах, рассказывал, что больному на голову никогда не докажешь, что он больной, что не такой как все, что с девиантным поведением... Он тебя с умным видом выслушает, а потом скажет, что ты сам ду.рак.

      Так что доказывать полякам, что они поляки и ведут себя как поляки - бестолковое занятие, а сами они этого не видят в силу особого психического расстройства.
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:40
    +6
    ... была сброшена каучуковая бомба. На момент сообщения уже погибло 50 тысяч человек. Бомба продолжает прыгать ...
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 10:53
      +3
      А я вспомнил тот случай, когда во время ВМВ по фальшивому аэродрому "отбомбились" деревянной бомбой. wink
  6. AVA77
    AVA77 Сегодня, 10:47
    +6
    Ну да, а сама ракета была изготовлена из штакетника и обита рубероидом на загнутых ржавых гвоздях wassat . fool
  7. 41-й регион
    41-й регион Сегодня, 10:49
    +4
    У нас тоже таких "экспертов" с бетонными мозгами полно. Вот бы они все в Польшу убежали, для концентрации дебилизма в планетарных масштабах, тык скыть.
  8. lukash66
    lukash66 Сегодня, 10:56
    +3
    Им просто надо как то заморочиться, объяснить своим сверхчеловекам, после позорища с патриотом. Вроде все русские неумные люди, и техника у них вся из папье-маше, фанеры и досок с бетоном. И стиралки у них вот вот закончатся.
  9. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 11:01
    +5
    Власти страны утверждают, что это могла быть ракета класса «земля – воздух», на которую были нанесены надписи на русском языке.

    Форма боеголовки соответствовала надписям. Боеголовка была передана американским коллегам для всестороннего изучения.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:15
    0
    Обнаруженная на территории Польши боеголовка ракеты, которую власти страны считают «российской», была изготовлена из бетона
    Так ваши бестолковки только бетоном можно прошибить потому, как от русофобии совсем закостенели. А если серьезно, то эксперты начали выражать сомнения сразу после первого заявления об обнаружении российской ракеты. А Шорт прежде чем "покалывать" Россию лучше бы помолился о везении, что ракета с бетонной начинкой, а не другой. Как напрашиваются, как напрашиваются...
  11. Petio
    Petio Сегодня, 11:44
    +3
    Ето Х-55 с бетонной головки. Такие запускают на отвлечение ПВО. С декабря 2022 их немало уже запускали.У них старое наведением с инерциалкой ПГИ-2 и корекции по рельефу. Учебние ракети с бетонной имитации спец БЧ. КВО порядъка 100 м - для ядерной КР вполне норм.Я все же думаю а что мешает заменить бетон на такой же по фирме и массе головки из ВВ. Даже импровизированную. Для целей типа большие здание или подстанции вполне сойдет и с таким КВО