Глава канцелярии президента Польши рассказал о найденной бетонной боеголовке якобы российской ракеты

Обнаруженная на территории Польши боеголовка ракеты, которую власти страны считают «российской», была изготовлена из бетона. Об этом рассказал глава канцелярии президента Польши Павел Шрот, выступая в эфире радиостанции RMF FM.
Естественно, Павел Шрот поспешил «подколоть» Россию, заявив, что бетонная боеголовка была сделана в соответствии с «российскими инновационными технологиями». Он, разумеется, не стал распространяться, что у России технологии есть, и есть ракеты собственного производства, в том числе и межконтинентальные, чего нельзя сказать о Польше. Присутствие иностранных военных на польской территории – лучшее подтверждение тому, что Варшава не верит в возможность защиты страны собственными силами.
Шрот предположил, что обнаруженная бетонная боеголовка могла принадлежать ракете-обманке. Такие ракеты, считают в польской канцелярии президента, могут использоваться ВС РФ для того, чтобы обманывать системы противовоздушной обороны ВСУ. Боеголовку ракеты залили бетоном, так как без нее ракета бы не полетела, отметил Шрот.
Напомним, что в конце апреля польское военное ведомство отчиталось об обнаружении в северо-западной части страны, в районе городов Замосць и Быдгощ, фрагментов некоей ракеты. Власти страны утверждают, что это могла быть ракета класса «земля – воздух», на которую были нанесены надписи на русском языке.
По другой версии польской прессы, ракету могли запустить с российского самолета, находившегося нал территорией Белоруссии. Но некоторые польские эксперты сомневаются в российской принадлежности демонстрируемых обломков.