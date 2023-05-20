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Немецкий эксперт опроверг рассуждения чиновников США о четырехмесячном обучении украинских летчиков F-16: «За полгода смогут лишь научиться взлетать»

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Немецкий эксперт опроверг рассуждения чиновников США о четырехмесячном обучении украинских летчиков F-16: «За полгода смогут лишь научиться взлетать»

Подготовка украинских летчиков на истребителях F-16 не может занимать менее полугода. Об этом заявил немецкий военный эксперт Йоханнес Арльт, пишет местная пресса.


Напомним, что ранее представители США утверждали, что за четыре месяца якобы можно подготовить украинские экипажи истребителей F-16. Безусловно, столь ускоренный курс обучения вызывает большой скепсис у военных аналитиков.

За полгода смогут научиться лишь взлетать, поднимать F-16 в воздух. Но в данный срок невозможно полностью освоить эту систему

- заявил Йоханнес Арльт.

То есть, немецкий аналитик подчеркивает, что не четыре месяца, а шесть месяцев потребуется летчикам ВСУ только для изучения основ пилотирования данного самолета. Они научатся поднимать истребитель в воздух и садиться, но не освоят многочисленные сложные системы вооружений, радиолокации, радиоэлектроники.

Кроме того, немецкий эксперт отметил, что истребители F-16 в случае их передачи Украине, должны будут обслуживаться и ремонтироваться на ее территории. Однако у ВСУ нет подготовленного инженерно-технического персонала для выполнения данных задач. Для того, чтобы подготовить хорошего авиаинженера, нужна многолетняя подготовка, отмечает аналитик.

Но даже при прохождении соответствующего обучения не помешает и практический опыт, которого украинским инженерам точно будет недоставать для полноценного обслуживания и ремонта американских истребителей в случае их передачи ВСУ.

Поэтому Арльт сомневается, что истребители F-16 в обозримом будущем смогут участвовать в каком-то контрнаступлении Украины. Впрочем, и в Белом доме ранее заявляли, что подготовка летчиков на F-16 будет осуществляться для «будущих воздушных сил» Украины, вероятно уже после завершения боевых действий.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / US Air Force from USA Senior Airman Solomon Cook/325th Fighter Wing Public Affair
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18 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:44
    +4
    По остаткам пилота Ф16 ,очень трудно определить его национальность если он конечно не негр.Последний американский покойник из Артёмовска " говорит" США вовсю участвует в конфликте прикрываясь отставниками.В США только одна религия деньги и есть ещё второй вариант - очень большие деньги .Чтобы был мотив уехать просто от денег.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 11:08
      +4
      За полгода смогут научиться лишь взлетать, поднимать F-16 в воздух.

      Дык это же замечательно ..!!!
      Нашим молодым летчикам какой опыт боевой !
      Одно дело сбивать истребители советского производства и совсем другое натовский истребитель ,как и на земле натовскую бронетехнику ..
      Это же андреалин какой и чувство гордости перед своими предками .
      У нас же это все в крови и исторического врага мы чуем генами и азарт появляется ,чувство мести за все ,что они с нами сделали и как грабили и обманывали и т.д. в конце 80-90-х ..Но месть блюдо холодное .Мы выжидаем hi
  2. iran
    iran Сегодня, 10:44
    0
    Поэтому я охотно верю, что возможно скоро начнутся мирные переговоры и будет заморозка конфликта. Это конфликт будет заморожен года на 3-5, чтоб запад смог подготовить ударную дивизию украинских ВВС из Ф16 (и не только ВВС, а целиком и полностью всю ВСУ на западной технике и оружи). И как только ВСУ будет готова, начнётся новая война.
    1. Vert
      Vert Сегодня, 10:56
      +3
      Теперь этот конфликт имеет класс;
      1. Палестина -Израиль
      2. Армения -Азейбарджан
      3.Пакистан -Индия
      Таких конфликтов вагон по планете. За лужники достигли своей цели.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 10:57
      +4
      Подготовка украинских летчиков на истребителях F-16 не может занимать менее полугода....

      В эти разговоры о якобы будущей подготовке укролетчиков я не верю. Подготовка скорее всего уже идет вовсю с лета 2022г. К тому же за штурвалы могут сесть наемники (ньюукраинцы) с полученными украинскими паспортами. Полагаю, уже в июне-июле мы это увидим.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:10
        0
        Могут и наемники.А что мешает ПЕРЕОБУЧИТЬ пилота,уже не первый год летавшего на МИГе,и применявшего вооружение,за четыре месяца?Там же не курсанты с первого курса
      2. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 11:53
        +1
        В апреле 22го первые новости были что первая группа летчиков поехала осваивать западные самолёты.
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 11:05
      +1
      Цитата: iran
      возможно скоро начнутся мирные переговоры и будет заморозка конфликта.

      Типун Вам на язык! Никакой заморозки! Это же не зуб удалять! Ну не сошли же ВСЕ с ума в Кремле!
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:13
        0
        Конечно ,не все сошли с ума..Там и техперсонал имеется.Представляете сумасшедшего электрика в Кремле?.За политиков,не уверен
      2. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 11:23
        0
        Песков Пугачёвой руку целовал. Вы бы не целовали, и я бы не целовал, а для них - это нормально. Вопросы?
    4. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 11:28
      +1
      А может и без войны обойдёмся. Заморозка вызовет законное недовольство народа. Это недовольство возглавит специально подобранный человек с честными глазами, потом и национальный фактор пустят в ход, и Калмыкия объявит войну Ингерманландии. А уж потом украинские освободительные войска зайдут на территорию независимого Поволжья с миротворческой миссией. Такъ вижу. Просто так воевать с Россией - очень стрёмно. Россию можно победить только изнутри.
  3. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 10:47
    +4
    Все верно, им и нужно взлететь только, посадка не предусмотрена.
  4. Vert
    Vert Сегодня, 10:52
    +4
    Взлёт посадка,пуск ракет.От пилотов не будут требовать высшего пилотажа, высокоманёвренной собачий схватки с ВКС России. Сшибут- а значит без полётов на передовую. Так что возможно классному пилоту хватит и 4 месяца, также не нужно не дооценивать противника.
    1. Тополь
      Тополь Сегодня, 11:32
      0
      Классному пилоту может и хватит 4 месяца. У меня только вопрос: много ли у чубатых осталось классных пилотов? Я не спец по украинским повитряным силам, поэтому хотелось бы, чтобы кто-то знающий прокомментировал/проанализировал ситуацию с пилотами на окраине. Думаю, не только мне это интересно. Хотя бы приблизительно, чтобы хоть немного ориентироваться в этом вопросе, а не полагаться на официальные сообщения как нашей стороны, так и вражеской.
      1. iran
        iran Сегодня, 11:54
        0
        Цитата: Тополь
        Классному пилоту может и хватит 4 месяца


        Ну если только готовиться к компьютерным войнам в играх.
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:17
    +3
    "За полгода смогут научиться лишь взлетать, поднимать F-16 в воздух" (с)

    Как-то сомнительным кажется это утверждение. Всё-таки, для обучения на F-16 народ не с улиц набирают, а из лётных отрядов. А это означает, что человек, как минимум, уже успешно освоил работу на МиГ-29 или Су-27, и имеет за плечами сотни часов налёта
    Или американцы считают, что наши МиГ-29 или Су-27 - это доисторические кукурузники из каменного века, а их F-16 - космические технологии будущего, и освоить их могут только избранные американским богом?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:23
    +1
    Во вчерашней статье разговор шел о том, что американцы "удивлены" обучаемостью украинских летчиков, которым по их словам потребуется не 16 недель, а всего 4 для переобучения. Т.е. не 4 месяца, а всего один. Взлет-посадка, а остальное используя опыт управления советскими самолетами в процессе боевых вылетов (если успеют).
  7. Розмари
    Розмари Сегодня, 11:36
    0
    Чего гадать, если можно посмотреть, сколько времени польские пилоты переучивались с советских МиГ-21 и Су-22 на F-16 в 2004 году?
    "Обучение польских пилотов в США состоит из трех основных элементов:
    - теоретическая, лингвистическая и организационная подготовка - 5 месяцев;
    - обучение на учебно-боевом самолете (Т-38) - 6 месяцев;
    - обучение на боевом самолете не менее 80 - 100 часов, а для летчиков-инструкторов 120 часов - 13 месяцев"
    https://31blt.wp.mil.pl/pl/pages/f-16-2020-01-15-y/#:~:text=%2D%20szkolenie%20na%20samolocie%20szkolno%2Dbojowym,instruktor%C3%B3w%20120%20godzin%20%2D%2013%20miesi%C4%99cy.

    Итого - поляков переучивали 2 года.