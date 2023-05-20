Немецкий эксперт опроверг рассуждения чиновников США о четырехмесячном обучении украинских летчиков F-16: «За полгода смогут лишь научиться взлетать»

Подготовка украинских летчиков на истребителях F-16 не может занимать менее полугода. Об этом заявил немецкий военный эксперт Йоханнес Арльт, пишет местная пресса.
Напомним, что ранее представители США утверждали, что за четыре месяца якобы можно подготовить украинские экипажи истребителей F-16. Безусловно, столь ускоренный курс обучения вызывает большой скепсис у военных аналитиков.
За полгода смогут научиться лишь взлетать, поднимать F-16 в воздух. Но в данный срок невозможно полностью освоить эту систему
- заявил Йоханнес Арльт.
То есть, немецкий аналитик подчеркивает, что не четыре месяца, а шесть месяцев потребуется летчикам ВСУ только для изучения основ пилотирования данного самолета. Они научатся поднимать истребитель в воздух и садиться, но не освоят многочисленные сложные системы вооружений, радиолокации, радиоэлектроники.
Кроме того, немецкий эксперт отметил, что истребители F-16 в случае их передачи Украине, должны будут обслуживаться и ремонтироваться на ее территории. Однако у ВСУ нет подготовленного инженерно-технического персонала для выполнения данных задач. Для того, чтобы подготовить хорошего авиаинженера, нужна многолетняя подготовка, отмечает аналитик.
Но даже при прохождении соответствующего обучения не помешает и практический опыт, которого украинским инженерам точно будет недоставать для полноценного обслуживания и ремонта американских истребителей в случае их передачи ВСУ.
Поэтому Арльт сомневается, что истребители F-16 в обозримом будущем смогут участвовать в каком-то контрнаступлении Украины. Впрочем, и в Белом доме ранее заявляли, что подготовка летчиков на F-16 будет осуществляться для «будущих воздушных сил» Украины, вероятно уже после завершения боевых действий.