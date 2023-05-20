Немецкий эксперт опроверг рассуждения чиновников США о четырехмесячном обучении украинских летчиков F-16: «За полгода смогут лишь научиться взлетать»

За полгода смогут научиться лишь взлетать, поднимать F-16 в воздух. Но в данный срок невозможно полностью освоить эту систему

Подготовка украинских летчиков на истребителях F-16 не может занимать менее полугода. Об этом заявил немецкий военный эксперт Йоханнес Арльт, пишет местная пресса.Напомним, что ранее представители США утверждали, что за четыре месяца якобы можно подготовить украинские экипажи истребителей F-16. Безусловно, столь ускоренный курс обучения вызывает большой скепсис у военных аналитиков.- заявил Йоханнес Арльт.То есть, немецкий аналитик подчеркивает, что не четыре месяца, а шесть месяцев потребуется летчикам ВСУ только для изучения основ пилотирования данного самолета. Они научатся поднимать истребитель в воздух и садиться, но не освоят многочисленные сложные системы вооружений, радиолокации, радиоэлектроники.Кроме того, немецкий эксперт отметил, что истребители F-16 в случае их передачи Украине, должны будут обслуживаться и ремонтироваться на ее территории. Однако у ВСУ нет подготовленного инженерно-технического персонала для выполнения данных задач. Для того, чтобы подготовить хорошего авиаинженера, нужна многолетняя подготовка, отмечает аналитик.Но даже при прохождении соответствующего обучения не помешает и практический опыт, которого украинским инженерам точно будет недоставать для полноценного обслуживания и ремонта американских истребителей в случае их передачи ВСУ.Поэтому Арльт сомневается, что истребители F-16 в обозримом будущем смогут участвовать в каком-то контрнаступлении Украины. Впрочем, и в Белом доме ранее заявляли, что подготовка летчиков на F-16 будет осуществляться для «будущих воздушных сил» Украины, вероятно уже после завершения боевых действий.