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Российская артиллерия нанесла серию ударов по пытавшимся обосноваться в посадках под Артёмовском подразделениям «гвардии наступления» противника

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Российская артиллерия нанесла серию ударов по пытавшимся обосноваться в посадках под Артёмовском подразделениям «гвардии наступления» противника

Завершая операцию по освобождению Артёмовска, российские подразделения одновременно с этим наносят огневое поражение выдвинувшимся на флангах отрядам так называемой «гвардии наступления». Минувшей ночью по остаткам украинских войск в квартале «Самолёт», а также по подразделениям в районе Хромово (Артёмовское) и Красное (Ивановское), нанесены удары, в том числе с применением термитных (магниевых) боеприпасов.


Стало известно об особенностях тактики применения средств артиллерии ЧВК «Вагнер» на западе Артёмовска (Бахмута). Ввиду того, что украинские военные уже потеряли возможность длительного по времени занятия огневых точек в том или ином многоэтажном здании, им приходится практически постоянно находиться в движении – перемещаться от одного здания к другому. Этот фактор артиллеристы ЧВК «Вагнера» умело используют для того, чтобы, воспользовавшись выходом противника из одного здания, «накрыть» его на пути к другому. Соответственно, до укрытия добегают далеко не все. Делают своё дело и миномётные расчёты, действуя сразу с нескольких направлений.

После массированного артиллерийского удара по контролируемой противником территории к западу от Артёмовска подразделения 3-й отдельной бригады (бывший полк «Азов» - террористическое формирование, запрещённое в России) были частично уничтожены, частично рассеяны.

Накануне боевики этого формирования вещали в социальных сетях о том, что «им удалось занять позиции в посадках юго-восточнее Ивановского». Однако после ночной серии ударов часть этих посадок оказалась просто перепахана обычными снарядами и выжжена снарядами термитными.
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11 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 10:43
    +13
    Отличная новость... бейте упоротых бандерлогов hi
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:47
      +4
      А чё не УМПК с ОДАБ-500 или на крайняк Солнцепёком?Эффективно же.

      И вот такого вот " частично" не было бы.
      После массированного артиллерийского удара по контролируемой противником территории к западу от Артёмовска подразделения 3-й отдельной бригады (бывший полк «Азов» - террористическое формирование, запрещённое в России) были частично уничтожены, частично рассеяны.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 11:01
        +3
        А чё не УМПК с ОДАБ-500 или на крайняк Солнцепёком?Эффективно же.

        Так не сказано какое количество всук засело в лесопосадке. Сейчас не воюют большим количеством как нам показывали в фильмах о ВОВ. А судя по тому что всуки зашли не давно то вероятнее всего не успели окопаться и обычной арты им хватило за глаза плюс магний .
    2. chingachguc
      chingachguc Сегодня, 11:13
      +1
      Выдохлось наступление. А нового мы вряд ли дождемся. Очень им не хочется наступать
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 12:03
        +1
        Выдохлось наступление. А нового мы вряд ли дождемся.

        Ещё не задействованы десятки "леопардов" , "челенжеров" и "абрамсов" и всякого другого колёсного и гусеничного железа. А значит всё ещё впереди и не стоит расслабляться.
  2. nobody75
    nobody75 Сегодня, 11:07
    +4
    Как я и писал, Сырскому не хватило оперативного времени для осуществления операции на окружение Бахмута. В современной войне с массовым использованием ствольной и реактивной артиллерии в связке с БПЛА тот кто остался в чистом поле - тот и попал под удар.
    Поэтому не думаю, что у ВСУ получится за Часов Яр зацепиться...
    С Уважением
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 11:09
    +6
    Главное, "Азов" добить. Чтобы об той "организации" уже и не слышать!
    Удачи ребятам!
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 11:57
      +3
      Простите а чем так мерзоты из " Азова" выделяются на фоне всех мерзот из числа ВСУк ? Выкорчевывать надо всех к маме не хорошей. Надо понимать что офицерский состав ВСУк полностью враждебен России - должен быть помножен на ноль. Нац и тер баты и все ВСУ в целом жалеть не стоит , верить в обманутых солдатиков глупо . Надо понимать что предется как не крути создавать структуру подобную частям НКВД и охраны тыла фронта .
      Пока с какого то хрена ни кто не думает над тем что территории освобожденные от морока украинства придется изолировать от информации на время и причем край жестко. Уже пора думать над тем кто будет работать в школах ( это край важно , однако пока легкость мысли и бойкость тяму)
    2. bk-sarmat
      bk-sarmat Сегодня, 12:04
      +1
      что бы, не слышать об этой организации,не надо было их выпускать из мариуполя,а потом обменивать....дав раз слабину,кремлёвские старцы,очень усугубили продолжение сво
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:34
    +3
    российские подразделения одновременно с этим наносят огневое поражение выдвинувшимся на флангах отрядам так называемой «гвардии наступления»
    Эта расхваленная украинской стороной "гвардия наступления" постоянно отгребает, причем прилично еще не начав наступать. Так их подлецов и в хвост, и в гриву.
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:27
    0
    Ситуация на флангах вроде бы стабилизировалась, а в городе Бахмут осталось взять едва ли четыре дома.