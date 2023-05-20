Российская артиллерия нанесла серию ударов по пытавшимся обосноваться в посадках под Артёмовском подразделениям «гвардии наступления» противника

Завершая операцию по освобождению Артёмовска, российские подразделения одновременно с этим наносят огневое поражение выдвинувшимся на флангах отрядам так называемой «гвардии наступления». Минувшей ночью по остаткам украинских войск в квартале «Самолёт», а также по подразделениям в районе Хромово (Артёмовское) и Красное (Ивановское), нанесены удары, в том числе с применением термитных (магниевых) боеприпасов.Стало известно об особенностях тактики применения средств артиллерии ЧВК «Вагнер» на западе Артёмовска (Бахмута). Ввиду того, что украинские военные уже потеряли возможность длительного по времени занятия огневых точек в том или ином многоэтажном здании, им приходится практически постоянно находиться в движении – перемещаться от одного здания к другому. Этот фактор артиллеристы ЧВК «Вагнера» умело используют для того, чтобы, воспользовавшись выходом противника из одного здания, «накрыть» его на пути к другому. Соответственно, до укрытия добегают далеко не все. Делают своё дело и миномётные расчёты, действуя сразу с нескольких направлений.После массированного артиллерийского удара по контролируемой противником территории к западу от Артёмовска подразделения 3-й отдельной бригады (бывший полк «Азов» - террористическое формирование, запрещённое в России) были частично уничтожены, частично рассеяны.Накануне боевики этого формирования вещали в социальных сетях о том, что «им удалось занять позиции в посадках юго-восточнее Ивановского». Однако после ночной серии ударов часть этих посадок оказалась просто перепахана обычными снарядами и выжжена снарядами термитными.