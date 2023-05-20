В эти дни в японском городе Хиросима проходит саммит глав стран «Большой семёрки», который должен завершиться в понедельник.
Лидеры Соединённых Штатов, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Канады и Евросоюза собрались, чтобы обсудить важнейшие международные вопросы, включая, естественно, ситуацию вокруг Украины.
Сообщается, что украинский президент Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Хиросимы на французском правительственном самолёте, откуда ведётся прямая трансляция и где проходит саммит G7. В Саудовской Аравии, где проходит саммит ЛАГ, глава киевского режима не задержался.
Ранее в Киеве заявляли, что личное присутствие Зеленского на саммите будет зависеть от ситуации на фронте.
Ожидается, что Зеленский проведёт ряд двусторонних встреч с главами G7, включая президента США Джо Байдена, а также будет участвовать в работе саммита посвященной Украине.
Очевидно, что украинский президент будет добиваться усиления военной помощи своей стране, в том числе поставок Киеву боевых самолётов. Страны G7 также намерены принять новый пакет антироссийских санкций.
В Японии не все согласны с участием Зеленского в саммите. Так, против этого выступил Кунихико Сакума – председатель совета организаций, объединяющих пострадавших от атомной бомбардировки Хиросимы в годы Второй мировой войны. По его мнению, всё это приобретает слишком тревожные очертания.
Прибытие Зеленского на правительственном самолёте Франции свидетельствует о том, что глава киевского режима опасается за свою жизнь - скрывается в средствах авиации стран НАТО при перелётах в зарубежные страны.