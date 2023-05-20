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Не задержавшись в Саудовской Аравии, украинский президент на французском правительственном самолёте прибыл в Японию для участия в саммите G7

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Не задержавшись в Саудовской Аравии, украинский президент на французском правительственном самолёте прибыл в Японию для участия в саммите G7

В эти дни в японском городе Хиросима проходит саммит глав стран «Большой семёрки», который должен завершиться в понедельник.


Лидеры Соединённых Штатов, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Канады и Евросоюза собрались, чтобы обсудить важнейшие международные вопросы, включая, естественно, ситуацию вокруг Украины.

Сообщается, что украинский президент Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Хиросимы на французском правительственном самолёте, откуда ведётся прямая трансляция и где проходит саммит G7. В Саудовской Аравии, где проходит саммит ЛАГ, глава киевского режима не задержался.



Ранее в Киеве заявляли, что личное присутствие Зеленского на саммите будет зависеть от ситуации на фронте.

Ожидается, что Зеленский проведёт ряд двусторонних встреч с главами G7, включая президента США Джо Байдена, а также будет участвовать в работе саммита посвященной Украине.

Очевидно, что украинский президент будет добиваться усиления военной помощи своей стране, в том числе поставок Киеву боевых самолётов. Страны G7 также намерены принять новый пакет антироссийских санкций.

В Японии не все согласны с участием Зеленского в саммите. Так, против этого выступил Кунихико Сакума – председатель совета организаций, объединяющих пострадавших от атомной бомбардировки Хиросимы в годы Второй мировой войны. По его мнению, всё это приобретает слишком тревожные очертания.

Прибытие Зеленского на правительственном самолёте Франции свидетельствует о том, что глава киевского режима опасается за свою жизнь - скрывается в средствах авиации стран НАТО при перелётах в зарубежные страны.
Использованы фотографии:
Википедия/President Of Ukraine from Україна
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38 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:15
    +7
    Гастроль гадскогт шапито.Это все,что можно сказать о этом
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 11:36
      -1
      Он всех достанет,когда потребует чтобы нато с месячишко повоевало против России,а вся армия всушников поедет отдыхать на Средиземном море за счет принимающей стороны wassat
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 11:41
        +1
        Когда же Зелик вернется на Украину?

        Его же заждались герань с кинжалом, чтобы отправить к Бандере и Залужному.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 12:05
          0
          Цитата: Ilya-spb
          Когда же Зелик вернется на Украину?

          Я уже ранее писала, что всё это "блукатенье" (визиты) Зеленского по Европе и по миру - это есть заранее спланированная Вашингтоном ОХРАННО-ПООЩРИТЕЛЬНАЯ для Зеленского спецоперация со стороны именно спецслужб США в пользу прокси-войны США с Россией в Украине наряду со спецоперацией США по покушению ВСУ на Путина - беспилотника ВСУ 3 мая на Кремль в Москве. И не более того.

          Я лично не верю, что спецслужбы Буданова в ВСУ обстреляли 3 мая Московский Кремль без ведома Вашингтона! Не верю - и всё тут!

          Сам же Зеленский прекрасно понимает, что после покушения на Путина - в угоду США - убить могут его самого не только из Москвы, но и свои же в самом Киеве!
          Поэтому США и весь "Вашингтонский обком" и решил поощрить Зеленского "бонусами" в виде шикарных приёмов его в своих странах НАТО - и даже с наградами.

          Разумеется, что вернуться Зеленскому в Укрорейх из Европы и по миру всё равно придётся!

          Однако при этом политологи правильно отмечали, что блукатить Зеленскому по Европе - под охранными гарантиями ему от спецслужб США - Вашингтон отвёл трусливому Зеленскому "на прогулку" всего 2 недели.
          Но Зелю 2 недели не устраивают - и блукатить за пределами Укрорейха Зеленский будет до ПОСЛЕДНЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ, благо что для этого у него есть повод - по выпрашивать для ВСУ вооружения и самолёты.

          После его визита в Японию с 3 мая уже 3 недели пройдёт.

          Вот и посмотрим, когда Зеля в свой Укрорейх вернётся и сколько времени он там на самом деле пробудет!
    2. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 11:39
      -1
      ВСЕ Бахмут пал ..Да здравствует Вагнерград !!! soldier drinks

    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:40
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Гастроль гадского шапито.Это все,что можно сказать о этом

      Сказать можно одно -"все мировые клоуны собрались в одном месте", цирк продолжается.
    4. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 11:43
      +2
      Войдёт в историю как первый президент-путешественник в мире. laughing
  2. igorra
    igorra Сегодня, 11:18
    +9
    Был клоуном простым, потом стал кровавым, сейчас подняли до королевского шута. Таскают его на все высокие встречи, да и просто передают друг другу, как забавную зверушку. Надоест, прикопают. Пока ещё нужен.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 11:31
      +5
      Цитата: igorra
      сейчас подняли до королевского шута. Таскают его на все высокие встречи, да и просто передают друг другу, как забавную зверушку. Надоест, прикопают.

      "Как жалок шут на троне короля!
      Как глуп народ, который то дозволил"
      Роберт Бернс
      Как давно было сказано, и как точно!
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:43
        +2
        Цитата: Егоза

        "Как жалок шут на троне короля!
        Как глуп народ, который то дозволил"

        Страною правит шут чуть-чуть шаля,
        Народ смеется, мучаясь от боли.
        Шут позабыл про то что обещал -
        Он обещал народу мир и счастье,
        Но первым делом землю он продал,
        Заокеанской власти.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:31
      +2
      Цитата: igorra
      Был клоуном простым, потом стал кровавым

      Нда ужжж.... Укатили сивку крутые горки, подточили силы длинные "дорожки"...

      А ведь мог бы спокойно в Ростове двадцать шестой сезон "Сватов" снимать...
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:47
        0
        Цитата: Zoldat_A
        Нда ужжж.... Укатили сивку крутые горки, подточили силы длинные "дорожки"...

        Укатал местечкового Зелю кокаин. Кокаина серебряной пылью,все дорожки его замело. А был неплохой клоун.
  3. frruc
    frruc Сегодня, 11:20
    +2
    Зеля-боба как Фигаро, то здесь, то там. Мог бы сразу лететь в Хиросиму, думаю, арабы показали ему комбинацию из пяти пальцев.
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 11:24
    +3
    Подловить бы где то эту "зеленую паскуду" придушить
    1. PASus
      PASus Сегодня, 11:30
      +5
      Смысла нет, на территории обитания сумасшедших 404, припасено этихпаскуд на 100 лет вперёд, бабло из матрасии пока решает.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:25
    +7
    глава киевского режима опасается за свою жизнь - скрывается в средствах авиации стран НАТО при перелётах в зарубежные страны.

    Как раз чаще всего президенты и премьеры стран гибнут в авиакатастрофах... на ум приходят странные авиакатастрофы в Пакистане, Африке.
    Хотя Зеленский может помереть от банальных вещей вроде рака и или саркомы легкого.
    Вы например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще,
    так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома
    легкого... - тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме
    легкого доставила ему удовольствие, - да, саркома, - жмурясь, как кот,
    повторил он звучное слово, - и вот ваше управление закончилось! Ничья
    судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам
    начинают лгать, вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к
    шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье -
    совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается
    трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет,
    оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие,
    понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А
    бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, -
    тут иностранец прищурился на Берлиоза, - пустяковое, казалось бы, дело, но
    и этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет -
    поскользнется и попадет под трамвай
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:29
    +4
    Где украина и где саммит лиги арабских государств. Кто вообще животное туда пустил? Не, ну если он им там на пианино свой номер в антракте показывал в качестве приглашенного клоуно то норм, а если за порешать, то что но там хотел услышать то вообще.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:53
      +1
      Цитата: evgen1221
      Где украина и где саммит лиги арабских государств. Кто вообще животное туда пустил?

      Так он же клоун, таких везде пускают, веселить народ.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:30
    +3
    Зеленский прибыл в аэропорт Хиросимы на французском правительственном самолёте
    На американском летал, на французском тоже уподобился и даже выделяют истребители сопровождения, ай да Зеленский, ай да персона №1. Интересно после его "путешествия" дегазацию и ген. уборку самолета проводят? А вилки-ножи пересчитывают? А надо бы было.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:56
      +2
      Цитата: rotmistr60
      А вилки-ножи пересчитывают? А надо бы было.

      А чего считать и так все знают, сопрет не только вилки и ножи, но и пластмассовый стаканчик.
  8. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 11:32
    0
    Вовка, вертайся в Киев. Путин же сказал, что не сердится и не будет тебя убивать. А то, что Залужного убили - так то случайно, без умысла. Убивать же договорились только тёмных хуторян, а джентльменам нужно друг друга беречь.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 11:43
      +2
      Вовка, вертайся в Киев.

      Как не прискорбно осознавать но Вовка знает своё дело не зря учился актёрскому ремеслу. Вот уже и Ф-16 почти выпросил а ранее дальнобойные ракеты у мелкобритов выклянчил. Глядишь попросит тактическое ЯО и ведь стервец получит таки.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 12:01
        +1
        частное лицо
        Ф-16 почти выпросил.... Глядишь попросит тактическое ЯО

        Неее, следующие на очереди подводные лодки.
  9. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 11:34
    +6
    своих мозгофф не хватает для такого точного и юмористического анализа вояжа "зеленой сопли" поэтому - цитирую
    У него страну по ночам расхерачивают - ракетный обстрел за ракетным обстрелом, дроны стаями летают, а он устроил себе мировое турне, да на чужом авиатранспорте... разъезжает... говорят, что на аравийский полуостров Зеля был доставлен французским военно-транспортным самолетом...

    Я помню, как последние тридцать лет вся либеральная задрота и прочие граждане, которые оргазмируют при упоминании монархии и "России, которую мы потеряли" (почему-то все они считают, что в той России они бы не быкам хвосты крутили или работали по 12 часов на Путиловском заводе, а исключительно хрустели французскими булками, ибо все без исключения являются потомками аристократии, ну или на худой конец владельцев лабазов и свечных заводиков), вопили из каждого утюга о том, как Ленина доставили в Россию в запломбированном вагоне из Германии...

    Ну так от Ленина был толк, он подобрал с пола страну, уже проную Временным правительством и либералами, и собрал Российскую Империю номер два под названием СССР...

    А какой толк от Зели? Вот приперся на саммит стран Арабской Лиги, опять небритый, опять немытый, опять в грязно-зеленой кушлайке, и ведь никакого понятия о том, что для арабов, как и вообще для представителей восточных культур, крайне важны внешние проявления уважения к хозяину дома со стороны гостя, у этого идиота нет. Он думает, что если гинекологи-проктологи, управляющие Европой и США, готовы целовать его немытый зад в карго-штанах, арабские шейхи будут делать то же самое. Асад, чью страну западные партнеры пытаются с помощью террористов уничтожить вот уже более десяти лет, приехал в костюме с иголочки, держался с достоинством, вел себя как подобает лидеру. Этот же приперся в мятых карго-штанах, бушлате, небритый и непричесанный, и сообщил шейхам, что среди них есть те, кто неправильно реагирует на "войну на Украине", поддаваясь влиянию России и ее пропаганды... ну ведь потерявший берега быдлован, и ничего более...

    Какое унижение для страны - лидера возят как бандероль на почтовых-перекладных, да еще не собственной страны, а стран, оплачивающих весь этот банкет...

    Люсин Аветян
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 12:08
      +2
      Цитата: Бонифаций
      Какое унижение для страны - лидера возят как бандероль на почтовых-перекладных, да еще не собственной страны, а стран, оплачивающих весь этот банкет...

      Унижение? А сама эта страна знает, что подвергается такому унижению? А то, помню, как обычно, на просторах интернета наткнулся на кого-то, с кем начали обсуждать политику. И тот персонаж в процессе упомянул дословно следующее: "Быть украинкой сегодня престижно". :) Так что униженными они себя, видимо, не чувствуют. Хотя это, конечно, только 1 персонаж, но всё же. Судя по комментариям людей, имеющих родственников по ту сторону, эти самые родственники тоже себя униженными не чувствуют.
      Думаю, чтоб они почувствовали, в каком они положении, надо ещё несколько складов с ураном подорвать в глубине их территории и свет отключить так, чтоб он хотя бы месяц не включался.
  10. Deon59
    Deon59 Сегодня, 11:37
    0
    Ни кто его ликвидировать не будет . Ворон ворону глаз не выклюет
    1. NG inform
      NG inform Сегодня, 11:50
      +1
      А чего он с удара по Кремлю в отъезде и не возвращается? Где Залужный и Танцюра?
  11. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 11:39
    0
    Короче кокаиновая кровавая марионетка знает что натворила столько что заработала на сожжение заживо на костре и поэтому из за трусости применяет тактику перебежки от кустика к кустику...дабы не заметили передвижения. Перебежит к кустику по обочине...обернется оглядится...никого нет и дальше перебежками к следующему.
  12. HAM
    HAM Сегодня, 11:50
    0
    А когда то обезьян и уродов заезжие циркачи таскали по всем базарам и ярмаркам........теперь другие вкусы и нравы...а базары всё те же..
  13. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 11:52
    +1
    раньше модно было таких по ярмаркам возить и показывать зрителям
  14. МВГ
    МВГ Сегодня, 12:00
    +1
    По рукам пошел...
    В Киев не хочет ехать, там стрэляют...
  15. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 12:03
    0
    Ранее в Киеве заявляли, что личное присутствие Зеленского на саммите будет зависеть от ситуации на фронте
    В каком именно смысле, интересно? Уропрезидент продолжит мотаться по заграницам, если на фронте всё будет хорошо или, наоборот, всё совсем хреново?
  16. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 12:03
    0
    Même si nos faibles retraites ne nous soumettent pas à un impôt sur le revenu, je suis écœuré que tous les autres impôts et taxes que nous payons (je ne pourrais les énumérer ici tellement elles sont nombreuses la France étant la championne du monde des taxes!!) après avoir servi à prolonger/attiser un conflit servent , en plus, au "chapiteau tour de Zelinski" !!!
    Pendant ce temps, par exemple, dans les maisons de retraite nos vieux n'ont pas de climatisation ou même rêvent d'avoir au moins une glace à manger de temps à autres...
    Il va falloir que nous fassions rentrer dans le crane de nos politiciens ou SONT les PRIORITES !!
    Pas en Ukraine ils n'ont pas été élus pour faire la propagande Otano/Ukrainienne mais pour en priorité s’occuper au mieux du bien être des Français et non pas de celui de leurs ...porte feuille...

    Даже если наши низкие пенсии не облагают нас подоходным налогом, мне противно, что все остальные налоги, которые мы платим (я не могу перечислить их здесь, потому что их так много, что Франция является мировым чемпионом по налогам!!) после того, как они служили для продления / разжигания конфликта, кроме того, в «Шатре башни Зелинского!!! Между тем, например, в домах престарелых наши пожилые люди не имеют кондиционеров и даже не мечтают время от времени есть хотя бы одно мороженое... Нам придется залезть в череп нашим политикам или ЯВЛЯЮТСЯ ПРИОРИТЕТАМИ!! Не на Украине они были избраны не для того, чтобы делать натовскую/украинскую пропаганду, а в первую очередь заботиться о благополучии французов, а не о благополучии их... бумажник...
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 12:30
      0
      Эту вашу реплику вряд ли кто из нас плюсанет. У нас очень многие старики просто нищие и питаются как нищие по причине низких пенсий и высоких тарифов на жилье. Какие там кондиционеры и мороженое, тут яблочка бы купить или огурчика. Понимаю, что для жаркой Франции кондиционеры и мороженое важны всерьез, но для России это звучит несколько нелепо.
  17. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 12:16
    0
    Шестерка щемится к своим паханам laughing а то вдруг другие казаны голову оторвут
  18. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 12:21
    0
    Правильная статья была бы о том, сколько денег и оружия Зеленский за эту поездку получил и сколько ему еще в бюджет заложили.
    Но диванным шапкометчикам даже на втором году СВО таких элементарных вещей все равно не понять.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 12:30
      0
      Вы ошибаетесь. Зленский не может выпросить денег и оружия больше, чем хозяева заранее решили в него вложить. Первичны здесь желания и возможности хозяев.
  19. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:28
    0
    Эй, " самостийные и нЭзалЭжные" вы хоть шмотки своему " прЭзЭдЭнту" поменяйте. Он не только обнюханый но и вонючий,видимо.)))) Хотя,какая страна, такой и лидер.))