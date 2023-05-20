Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны РФ: в зону СВО поступило всесезонное обмундирование ВКПО 3.0, проверенное в боевых условиях

18
Минобороны РФ: в зону СВО поступило всесезонное обмундирование ВКПО 3.0, проверенное в боевых условиях

В зону специальной военной операции (СВО) поступило новейшее всесезонное полевое обмундирование ВКПО 3.0, уже проверенное в реальных боевых условиях. Комплекты военной формы для бойцов изготовлены из материалов с улучшенными характеристиками.


Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что новая форма для российских военнослужащих максимально учитывает требования эргономики.

Новое поколение ВКПО изготовлено из материалов с улучшенными свойствами и обладает повышенными эргономическими характеристиками

- сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Комплекты обмундирования уже показали себя с лучшей стороны в ходе боевых действий при разной погоде. Военнослужащие отмечают, что форма получилась удобной и практичной.

Качество высокое, все достаточно удобное

- поделился своими впечатлениями один из военнослужащих.

Первая поставка осуществлялась с учетом климатических зон и погодных условий в местах размещения российских подразделений. Комплект поставки включил в себя летнюю форму, тактическую обувь (кроссовки), головные уборы (кепки), а также обмундирование, защищающее от ветра и влаги. Летний комплект обмундирования включает в себя брюки, куртку и рубаху.

В дальнейшем планируется отправить военным зимние и демисезонные комплекты.

Первыми новую улучшенную форму получили военнослужащие Воздушно-десантных войск, участвующие в СВО.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:15
    +2
    Начало войны - с российской стороны почти все воюют в уставной цифре, местами подмешивая мультикам и мох. С той стороны полное разнообразие в расцветках и качество явно выше. Текущий момент - значительная часть ВСУ в их штатном пикселе, мультикам уже куда реже встречается. Чаще однотонка разная умеренной степени тактикульности. С нашей стороны - ну люди в цифре есть, но в основном в цифре только бронежилеты и каски и они похожи по виду на отряд пана-атамана Грициана Таврического. Кроме того, наш уставной темно-зелёный пиксель первой версии ВКПО не работает в выгоревших степях и редких лесопосадках украины. Солдат выделяется на фоне местности как цельный темный силуэт. Так как зелёный пиксель первой версии ВКПО в количестве 1,5 млн. комплектов на складах с началом мобилизации не нашли, есть смысл в переходе на новый уставной мультикам.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:18
      +4
      Про качество у них всего обмундирования не буду говорить,но обувь явно качественная.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 11:31
        +1
        Про качество у них всего обмундирования не буду говорить

        Сослуживец в прошлом году два месяца был на восстановлении Мариуполя так вот рассказывал что в домах где велись б/д находили форму брошенную всуками при бегстве так она по его мнению была просто офигительного качества. Хотел с собой привезти для работы дома в Россию но побоялся проблем на границе.
        1. parabyd
          parabyd Сегодня, 11:46
          +3
          Про это ещё в "На западном фронте без перемен" писали. Во вражеских окопах тушёнка всегда кажется вкуснее. Работает в обе стороны)
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:20
    -3
    Я что-то не понял - а чего оно в мультикаме-то? До сих пор думал что у нас принят на довольствие таки "русский пиксель"..

    Хотя - летом по пожухлой траве в степной зоне мультикам конечно работает лучше.. А вот в лесу - наш пиксель.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 11:37
      +2
      Ну, полтора миллиона комплектов "русского пикселя" ушли туда, откуда уже не придут, а что до цвета - "мультик" для апреля-июня на местностях бывшей УССР вполне подходящий, также, как и зелёный (росгвардейский) "А-ТАКС", а для осени уже гораздо лучше будут серо-зелёный "А-ТАКС" и наш "Сурпат", а что до относительно небольшого поставленного количества - то "...на безрыбье и жаба соловей!"
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:29
      0
      Цитата: paul3390
      Я что-то не понял - а чего оно в мультикаме-то?

      Потому что это легкодоступная коммерческая ткань. Её можно быстро и много купить, а затем уже шить, что угодно. Как бы это не странно выглядело со стороны, но это суровая необходимость. И лучше пусть у нас будет много формы, хоть и мультикама, чем мало.
  3. Умник
    Умник Сегодня, 11:23
    -4
    Сколько комплектов отправили 20-50 или 1000?
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 11:35
      -5
      Сколько комплектов отправили 20-50 или 1000?

      Отправили не значит что выдали бойцам. У нас же рыночные отношения надо покупай сам.
  4. Dimon-chik-79
    Dimon-chik-79 Сегодня, 11:40
    +3
    Да, было бы, интересно знать, на сколько серьёзная поступила партия
  5. Demon_Blood
    Demon_Blood Сегодня, 11:43
    -6
    С каких пор Россия стала колонией что копирует у американцев их камуфляж? Даже африканцы создают свой камуфляж, чтоб отличаться и выделить национальную принадлежность. Даже украинцы создали свой камуфляж, а не копировали запада.

    Слева новый ВКПО 3.0 - справа солдат армии США
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 11:49
      +4
      стала колонией что копирует у американцев их камуфляж?

      При чём тут колония? Камуфляж применяется для маскировки бойцов на местности и почему бы не перенять лучшее из практики других стран. Что плохого в этом? Или вы считаете что летом и в белых маскхалатах не плохо по крайней мере не так жарко.
    2. El Barto
      El Barto Сегодня, 12:13
      0
      Дело не столько в расцветках. Где-то и "поросячка" годится.
      Вопрос скорее в качестве. Чтобы оно через 2 недели не разлезалось.
      Кто и из чего шьет? Если по качеству и износостойкости приблизились к качеству хотя бы Сплава, то хорошо, если очередное БТК, то фиг его знает
  6. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 12:05
    0
    Качество высокое, все достаточно удобное

    Посмотрим ,проверим ..Если что посадим или расстреляем !
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 12:13
      +1
      Цитата: Zemaan
      Качество высокое, все достаточно удобное

      Посмотрим ,проверим ..Если что посадим или расстреляем !

      кто посадит и кто расстреляет, за 1, 5 млн. коплектов кого-то разве наказали, фанерный маршал со своей камарильей и дальше успешно осваивает бюджет
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:22
      0
      Вы служите в СК?,МВД?Минюсте?Тогда-вперед!Если позволяет УК..Этих подрасстрельных вверхах целая дивизия,не меньше.
  7. Ринат Ниязов
    Ринат Ниязов Сегодня, 12:21
    -2
    Боты и неопхмелившиеся пенсионеры....Право слово, в комментариях гаже чем в деревенском туалете....
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 12:30
      0
      Цитата: Ринат Ниязов
      Право слово, в комментариях гаже чем в деревенском туалете....

      От вашего коммента больше всего вони.