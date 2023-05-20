Минобороны РФ: в зону СВО поступило всесезонное обмундирование ВКПО 3.0, проверенное в боевых условиях

Новое поколение ВКПО изготовлено из материалов с улучшенными свойствами и обладает повышенными эргономическими характеристиками

Качество высокое, все достаточно удобное

В зону специальной военной операции (СВО) поступило новейшее всесезонное полевое обмундирование ВКПО 3.0, уже проверенное в реальных боевых условиях. Комплекты военной формы для бойцов изготовлены из материалов с улучшенными характеристиками.Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.В сообщении говорится, что новая форма для российских военнослужащих максимально учитывает требования эргономики.- сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.Комплекты обмундирования уже показали себя с лучшей стороны в ходе боевых действий при разной погоде. Военнослужащие отмечают, что форма получилась удобной и практичной.- поделился своими впечатлениями один из военнослужащих.Первая поставка осуществлялась с учетом климатических зон и погодных условий в местах размещения российских подразделений. Комплект поставки включил в себя летнюю форму, тактическую обувь (кроссовки), головные уборы (кепки), а также обмундирование, защищающее от ветра и влаги. Летний комплект обмундирования включает в себя брюки, куртку и рубаху.В дальнейшем планируется отправить военным зимние и демисезонные комплекты.Первыми новую улучшенную форму получили военнослужащие Воздушно-десантных войск, участвующие в СВО.