Украинские военнослужащие малыми группами переправляются на левый берег Днепра в район херсонских дач, где их накрывает огонь артиллерии

Судя по утренней сводке Генштаба ВСУ, многократно анонсированное Киевом наступление на фронте уже идет. Только на ряде участков происходит оно не на восток, а на запад - российскими силами. Украинское командование сообщает о более чем восьмидесяти атаках российской армии на различных участках фронта. Жалуются на тяжелую ситуацию в Бахмуте, пока не признавая, что город практически сдан штурмовым подразделениям «Вагнера».Пока противник еще удерживает несколько укрепов на западных окраинах Артемовска. Но как сообщают сами украинцы, обстановка здесь «очень тяжелая». Бойцы «Вагнера» взяли частный сектор западнее улицы Юбилейная, вдоль улиц Булавина и Молодежная. Район «Самолет» севернее и южнее улицы Чайковского на картах ВСУ уже в серой зоне, наступление «музыкантов» здесь идет со стороны садового товарищества «Мичуринец».На так называемых флангах вблизи с Артемовском регулярные части ВС РФ предпринимают усилия по возврату контроля над Ивановским (Красным), тем самым подготавливая продвижение в сторону Часова Яра. Идут штурмовые действия в районе села Белая Гора, которое находится уже на подступах к Константиновке, используемой ВСУ как основной логистический центр для снабжения бахмутской группировки. Это уже не просто «выравнивание флангов», более похоже на тактическую подготовку к дальнейшему наступлению на юго-запад, которое наверняка начнется после полного освобождения Артемовска.Одновременно активные боевые действия идут по линии Авдеевка-Первомайское-Марьинка к западу и юго-западу от Донецка. Генштаб ВСУ сообщает о более чем двадцати атаках в районе Марьинки, авиаударах по Авдеевке и более чем десяти атаках в районе села Новомихайловка, расположенном южнее Марьинки.В свою очередь, украинские войска пытаются развить успех в районе села Клещеевка к югу от Артемовска. Идут бои за высоты, имеющие важное оперативное значение. Наши в целом удерживают позиции, хотя территориальные потери всё же есть.На Запорожском направлении украинские войска после артударов провели наступательные действия, были остановлены огнем артиллерии ВС РФ.На Луганском направлении российские войска вновь атаковали в районе поселка Белогоровка на восточных окраинах Серебрянского лесничества. Одновременно ведутся штурмовые действия в направлении села Григоровка, здесь российские штурмовики сумели отбить часть укрепов ВСУ. Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщает, что противник сильно активизировался в районе Кременной, пытаясь прорвать линию нашей обороны.Российские военные, стоящие в обороне в районе Херсона, рассказывают, что украинцы ночью на резиновых и легкомоторных лодках перебрасывают небольшие группы на левый берег, пытаясь закрепиться в районе так называемых дач. Доплывают не все, тех, кто сумел высадиться на левобережье, ждет «горячий прием на завтрак, обед и ужин», бьют в основном из минометов, работает артиллерия, накрывающая переправившихся, и снайперы.Наши бойцы между собой называют украинских десантников «смертниками». Задумка украинского командования не совсем ясна, атаковать нашу оборону столь малыми силами нереально, но сам факт присутствия, пусть и непродолжительного, на островах противника российские бойцы называют «слегка неприятным».