Спереди они все подвалы заварили решетками, выставили пулеметы. Оставили один подъезд, чтобы мы забегали через него. А остальные стенки заложили кирпичами, оставили там маленькие дыры для пулеметчика. Со второго этажа скидывали гранаты. Когда забегаешь, попадаешь в кольцо

На западных окраинах Артемовска (Бахмута) продолжаются ожесточенные бои наступающих штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» с украинскими формированиями, которые еще удерживают кварталы многоэтажных домов. Telegram-канал «Оркестр Вагнера» рассказал о боях за район домов на улице Чайковского.Недалеко от Педагогического института, на улице Чайковского, 23-25, расположены дворы многоэтажных жилых домов, известные как так называемая «Книжка». Украинские формирования превратили эти дома в укрепленные позиции.Открытые пространства перед домами простреливались снайперами и пулеметчиками противника. Но российские бойцы все равно пошли на штурм этого укрепленного района, оборонявшегося боевиками ВСУ. Чтобы взять штурмом позиции в таких домах, приходилось подрывать стены домов, а затем уже проникать в дома по развалинам на верхние этажи.- рассказывает один из бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавший в штурме этих позиций.Напомним, что российские силы контролируют уже большую часть Артемовска. Но украинские формирования еще удерживают небольшой кусочек городской окраины на западе Артемовска – квартал многоэтажных домов и частный сектор. Впрочем, даже по прогнозам куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, речь идет о нескольких днях, оставшихся до освобождения Артемовска.