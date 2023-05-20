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Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о боях за многоэтажки на окраинах Артемовска: «Все подвалы заварили решетками, выставили пулеметы»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о боях за многоэтажки на окраинах Артемовска: «Все подвалы заварили решетками, выставили пулеметы»

На западных окраинах Артемовска (Бахмута) продолжаются ожесточенные бои наступающих штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» с украинскими формированиями, которые еще удерживают кварталы многоэтажных домов. Telegram-канал «Оркестр Вагнера» рассказал о боях за район домов на улице Чайковского.


Недалеко от Педагогического института, на улице Чайковского, 23-25, расположены дворы многоэтажных жилых домов, известные как так называемая «Книжка». Украинские формирования превратили эти дома в укрепленные позиции.

Открытые пространства перед домами простреливались снайперами и пулеметчиками противника. Но российские бойцы все равно пошли на штурм этого укрепленного района, оборонявшегося боевиками ВСУ. Чтобы взять штурмом позиции в таких домах, приходилось подрывать стены домов, а затем уже проникать в дома по развалинам на верхние этажи.


Спереди они все подвалы заварили решетками, выставили пулеметы. Оставили один подъезд, чтобы мы забегали через него. А остальные стенки заложили кирпичами, оставили там маленькие дыры для пулеметчика. Со второго этажа скидывали гранаты. Когда забегаешь, попадаешь в кольцо

- рассказывает один из бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавший в штурме этих позиций.

Напомним, что российские силы контролируют уже большую часть Артемовска. Но украинские формирования еще удерживают небольшой кусочек городской окраины на западе Артемовска – квартал многоэтажных домов и частный сектор. Впрочем, даже по прогнозам куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, речь идет о нескольких днях, оставшихся до освобождения Артемовска.
Использованы фотографии:
Telegram-канал ЧВК "Вагнер"
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13 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:11
    +6
    Тут удивляться нечему.Есть пару входов-выходов с тыла,а все остальное -для обороны.Не надо недооценивать врага.Идеология конечно отвратная,а мозги на месте.Плюс-мотивация
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 12:20
      +2
      Если заложников нет, огнемёт "Шмель" хорошо должен такие укрепления стерилизовать
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:24
        0
        Да нет там никаких заложников.Гражданские давно покинули город.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:37
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Тут удивляться нечему.Есть пару входов-выходов с тыла,а все остальное -для обороны.Не надо недооценивать врага.Идеология конечно отвратная,а мозги на месте.Плюс-мотивация


      Артой,танками пробить проходы в стенах и будет вход там где надо.
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:15
    +2
    У них едва осталось четыре дома в городе. Теперь главное — фланги.
  4. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 12:16
    +5
    с той стороны тоже воюют русские, но переделанные,. а русские воевать умеют
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:17
    +8
    Спереди они все подвалы заварили решетками, выставили пулеметы. Оставили один подъезд, чтобы мы забегали через него. А остальные стенки заложили кирпичами, оставили там маленькие дыры для пулеметчика. Со второго этажа скидывали гранаты. Когда забегаешь, попадаешь в кольцо
    Так снесли бы целиком многоэтажку совместно с любителями кирпича, цемента и сварки. Полный простор для работы артиллерии и стрелков. Что за погоня в честь праздника "октябрьской революции". Представителям ВСУ в самом начале проведения СВО было предложено сложить оружие во избежании...
    1. Попандос
      Попандос Сегодня, 12:22
      +1
      Полный простор для работы артиллерии и стрелков.

      ФАБ1500 тоже подойдёт, что бы не рыть котлован под новый фундамент.
      1. oppozite28
        oppozite28 Сегодня, 12:34
        0
        ФАБ1500 тоже подойдёт, что бы не рыть котлован под новый фундамент.
        Координальные способы приветствуются для экономии трудозатрат и износа инвентаря. Многоэтажку можно и в другом месте построить. Судя по участи многоэтажного дома в г.Артёмовск(Бахмут) жильцы многоэтажного дома жили в мире и согласии с собой и окружающим миром...
  6. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 12:19
    +5
    "... Открытые пространства перед домами простреливались снайперами и пулеметчиками противника. Но российские бойцы все равно пошли на штурм этого укрепленного района... " (С).
    Других вариантов не было?!
  7. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:22
    0
    Es ist seit Wochen etwa nur noch ca. ein Quadratkilometer,
    da muss es doch ein, zwei Bomben entsprechenden Kalibers
    geben, um diese Nazi-Brut auf einen Schlag zu erledigen;
    warum seit Wochen dieses zermürbende und sicher sehr
    "personalintensive" klein, klein...?!?
    Trotzdem, die Flasche zum Feiern steht schon (etwas länger)
    auf Eis, um die endgültige Befreiung von "Neu-Stalingrad" zu
    feiern...; also ALLEN russischen Kämpfern viel Glück weiterhin...!!!
  8. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 12:28
    0
    "... все подвалы заварили решетками... ...остальные стенки заложили кирпичами... "(С).
    Выходит, возможность была, и материалы, инструменты?
    Вернувшиеся знакомые говорят о нехватке в наших подразделениях Любого инструмента: пил, топоров, генераторов, порой, даже лопат.
  9. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 12:36
    0
    Ну и зачем штурмовать такие позиции? Бросьте на них бочку с напалмом - пусть все сгорят.