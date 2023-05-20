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Российская авиация нанесла удар по месту размещения украинской ДРГ на острове на Днепре

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Российская авиация нанесла удар по месту размещения украинской ДРГ на острове на Днепре

Недалеко от Херсона ВКС России успешно атаковали противника. Российская военная авиация нанесла удар по месту размещения украинской ДРГ на острове на Днепре.


Об этом сообщает ряд источников, знакомых с ситуацией.

Точных данных о потерях украинских военных нет, но судя по видео, снятому с беспилотника, вражеская диверсионно- разведывательная группа была уничтожена.

Предполагается, что украинские диверсанты, разместившиеся в гражданских постройках на острове Черкесский, планировали дальше осуществить высадку на левый берег Днепра. Но эти планы не имели шансов на успех. Передвижение противника удалось отследить, после чего украинские военные подверглись авиаудару ВКС России.

Командование ВСУ уже не впервые подобным образом обрекает на гибель своих подчиненных. Это свидетельствует либо о непрофессионализме украинских военачальников, либо о том, что они не считаются с потерями личного состава.

Подобные попытки подразделения ВСУ повторяют регулярно. Обычно они используют для своих вылазок катера или моторные лодки. В частности, одна из таких попыток, в которой было задействовано семь катеров, предпринималась накануне Дня Победы вблизи города Алешки в Херсонской области.

Сложно понять, на что рассчитывает украинское командование, зная, что все подходы к днепровским островам надежно контролируются вооруженными силами РФ. И шансов закрепиться на них у киевских силовиков нет.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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2 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:25
    +1
    Надеюсь что ударная авиация находится в воздухе за линией ЛБС с нашей стороны в районе ожидания и при поступления запроса ,сразу наносит удар и пошли домой на обед,и на встречу уже отобедовшая группа.
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:25
    +1
    Они ищут потенциальные слабые места и не заботятся о жертвах.