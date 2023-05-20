Польский журналист предупредил власти страны о последствиях военной помощи Киеву: «Кто сеет ветер, тот пожнет бурю»

Кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Об этом знает и Россия, с которой мы де-факто находимся в состоянии войны

Польские власти, гордящиеся объемами оказываемой киевскому режиму военной помощи, всё больше подвергаются критике за такое рвение в собственной стране.Польский журналист Антоний Конюшевский в статье для издания Mysl Polska заявил, что Варшава в угоду интересам Соединенных Штатов в усилении своего влияния в Европе стала марионеточным государством, управляемым заокеанской метрополией. Вашингтон, пользуясь амбициями польского руководство по восстановлению былой мощи Речи Посполитой, по сути превратил страну в центр материально-технического снабжения воюющей с Россией Украины.Журналист считает, что если бы Варшава не оказывала Киеву военную и другую поддержку в существующем объеме, то военного конфликта вообще могло бы не произойти, либо он был бы менее интенсивен и очень быстро закончился. Стратегию польского руководства он называет самоубийственной, подчеркивая, что Россия однозначно одержит победу над Украиной. А вот что будет после этого с ослабленной Польшей, которая своими действиями демонстрирует Москве прямое участие в войне на стороне киевского режима, большой вопрос.— предупредил польский журналист.Выход из сложившейся ситуации Конюшевский видит в том, что польское руководство должно срочно изменить внешнеполитический курс, причем не только по отношению к Украине. Он предлагает Варшаве всерьез отнестись к мирным инициативам Китая по урегулированию украинского конфликта. Кроме того, считает журналист, следует налаживать дружеские отношения с Венгрией и Белоруссией. Однако, констатирует Конюшевский, маловероятно, что нынешнее руководство Польши, которое в угоду США сумело испортить отношения и с Германией, пойдет на такие шаги.Ранее с резкой критикой в адрес польского руководства по поводу беспрецедентной военной помощи Украине выступил экс-премьер страны, депутат Европарламента Лешек Миллер. В эфире радиостанции он заявил, что передав Киеву почти все советские танки и истребители, Польша фактически разоружила себя и не способна в обозримом будущем обеспечить должную обороноспособность страны.Накануне обозреватель Анджей Шлензак написал в редакторской колонке польской газеты Myśl Polska, что после поражения Украины Соединенные Штаты отвернутся от Польши и оставят её один на один с Россией.