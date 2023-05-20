Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр иностранных дел Иордании назвал Россию фактором стабилизации обстановки в Сирии: «Без неё снова наступит хаос»

6
Министр иностранных дел Иордании назвал Россию фактором стабилизации обстановки в Сирии: «Без неё снова наступит хаос»

В сирийском конфликте Российская Федерация сыграла очень важную стабилизирующую роль. Об этом заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади в интервью для Der Spiegel.


Как утверждает иорданский дипломат, конфликт в Сирии может и должен быть урегулирован путем диалога. По его словам, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад готов содействовать урегулированию кризиса.

Руководитель иорданского дипломатического ведомства акцентировал внимание на продолжительности сирийского кризиса. Вооруженный конфликт в этой стране длится уже 12 лет, он привел к многочисленным страданиям и стал еще одной угрозой глобальной безопасности. Иордания как ближайшая страна оказалась под большим влиянием сирийских событий. Так, на территории королевства находится 1,3 миллиона сирийских беженцев.

Власти Иордании, отметил Сафади, выступают за решение миром сирийского конфликта. При этом Россию министр назвал стабилизирующим фактором.

Без нее снова наступит хаос

- подчеркнул иорданский министр.

Кроме того, Сафади высоко оценил мирное соглашение между Ираном и Саудовской Аравией, которое было заключено при посредничестве США. Примечательно, что и Россия, и Китай наращивают свое влияние на Ближнем Востоке и получают высокую оценку со стороны правящих кругов тех государств, которые традиционно считались оплотами Запада в регионе. Та же Иордания имеет, к примеру, тесные связи с Великобританией, а затем и Соединенными Штатами.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 12:57
    +2
    Россию министр назвал стабилизирующим фактором

    Россия как ни странно противовес во всём мире регулирующая добро и зло в равновесии удерживая мир по линии золотой середины.
  2. dump22
    dump22 Сегодня, 13:02
    +3
    Кроме того, Сафади высоко оценил мирное соглашение между Ираном и Саудовской Аравией, которое было заключено при посредничестве США.


    Не "при посредничестве США", а с помощью Китая!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:09
    +1
    Россию министр назвал стабилизирующим фактором. Без нее снова наступит хаос
    Хорошо когда начинают понимать значение России не только на БВ, но и в мире. А если бы прислушивались к тому, что говорилось раньше с российской стороны, то многих конфликтов можно было бы избежать и сколько человеческих жизней сохранить при этом.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 13:14
      +1
      Да плевать им на человеческие жизни, сша творит террор во всем мире ради своих интересов.
  4. Ехим
    Ехим Сегодня, 14:40
    0
    "при посредничестве США" начинаются только войны!
  5. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 14:44
    0
    Правильно глаголет … только Россия и может стабилизировать и разрулить ту кашу которую преднамеренно оставили англосаксы на Ближнем Востоке …. Ибо мы за справедливость и правду