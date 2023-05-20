Без нее снова наступит хаос

В сирийском конфликте Российская Федерация сыграла очень важную стабилизирующую роль. Об этом заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади в интервью для Der Spiegel.Как утверждает иорданский дипломат, конфликт в Сирии может и должен быть урегулирован путем диалога. По его словам, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад готов содействовать урегулированию кризиса.Руководитель иорданского дипломатического ведомства акцентировал внимание на продолжительности сирийского кризиса. Вооруженный конфликт в этой стране длится уже 12 лет, он привел к многочисленным страданиям и стал еще одной угрозой глобальной безопасности. Иордания как ближайшая страна оказалась под большим влиянием сирийских событий. Так, на территории королевства находится 1,3 миллиона сирийских беженцев.Власти Иордании, отметил Сафади, выступают за решение миром сирийского конфликта. При этом Россию министр назвал стабилизирующим фактором.- подчеркнул иорданский министр.Кроме того, Сафади высоко оценил мирное соглашение между Ираном и Саудовской Аравией, которое было заключено при посредничестве США. Примечательно, что и Россия, и Китай наращивают свое влияние на Ближнем Востоке и получают высокую оценку со стороны правящих кругов тех государств, которые традиционно считались оплотами Запада в регионе. Та же Иордания имеет, к примеру, тесные связи с Великобританией, а затем и Соединенными Штатами.