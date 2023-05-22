Дывлюсь я на небо, да думку гадаю, чего я на «Соколе» все не летаю?

«Этим летом мы начнем начальную фазу полетов для групп украинских пилотов, чтобы они прошли базовую подготовку. Это позволит адаптировать программу, используемую британскими пилотами, чтобы предоставить украинцам навыки пилотирования, которые они могут применять к различным типам самолетов. Эта подготовка идет рука об руку с усилиями Великобритании по сотрудничеству с другими странами по предоставлению истребителей F-16 Украине».



«Нашим приоритетом является предоставление Украине систем противовоздушной обороны, в которых она нуждается, а также других важных позиций, которые включают бронетехнику и артиллерию. Это то, на чем мы сосредоточились в наших пакетах, но... когда дело доходит до F-16, у меня просто нет ничего нового, чтобы объявить сегодня».

