Дывлюсь я на небо, да думку гадаю, чего я на «Соколе» все не летаю?

Действительно, тема никак не утихает, потому что в ней есть определенное количество непоняток. Очень много СМИ уделяют ей свое внимание, правда, ссылаясь кто на что: на секретные источники, на источники оставшиеся неназванными, на источники, близкие к тем, кто в курсе и так далее. То есть – идет просто лютая отсебятина ничем не обоснованная.
Рассматривая вопрос, познакомился с таким количеством мнений и домыслов, что ум начал за разум заходить. Дошло до того, что в одном российском СМИ прочитал, как США не хотят передавать самолеты, потому что украинцы все переломают и испортят.
Учитывая, что «Сокол» стоит от 45 до 55 миллионов долларов в зависимости от модификации, а, скажем, танк «Леопард» модификации 2А6 «весит» 6,8 миллиона долларов, опасения вроде как обоснованы.
Но давайте обратимся к истории. Причем, недавней.
Что говорили о «Хаймарсе»?
Что говорили о САУ?
«Джавелин»?
Какие жаркие споры шли вокруг «Леопардов»?
«Пэтриот»?
И так далее, список довольно приличный. И в итоге-то что? Все передали.
Так что вопрос не в том, дадут ли F-16 или нет, а когда и за чей счет. А то, что Киев получит эти самолеты, в этом сомнений нет.
И самые последние новости это подтвердили: сперва США милостиво разрешили европейской коалиции готовить пилотов, а потом уже потихоньку решится вопрос о передаче самолетов. Пока третьими странами, но...
Об этом говорил уже не «источник», а вполне себе советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Правда, тут в клетку с «Соколами» запустили скунса: Салливан сказал, что для готовящегося контрнаступления ВСУ F-16 не нужны совсем, а потому союзники будут «в рамках долгосрочной приверженности самообороне Украины» укреплять ее ВВС, но… Тут ключевое слово – «долгосрочной».
Оно и понятно. В отличие от тех же танков и САУ, не говоря уже об одноразовых «Стингерах» и «Джавелинах», самолет – очень сложная конструкция. Мы уже об этом говорили, что для того, чтобы обучить мехвода танка нужно три месяца. Полгода – и это будет шикарный мехвод, способный провести танк через ад. С летчиком мало того, что так не выйдет, так еще к нему требуется техник, оружейник, электронщик и так далее по списку сложного и реально высокоточного оборудования самолета.
Так что переход F-16 из состояния «самолет» в состояние «литак» вопрос действительно сложный и не однодневный. И деньги. Деньги тоже надо считать, потому что тратить их придется задолго до того, как первый «Сокол» поднимется в небо Украины.
А на что их придется тратить, да еще и в таких количествах? В каких – мы пока не уточняем, это тайна великая есть (совершенно логично), а вот на что – понять можно.
Тот самый просочившийся непонятным образом доклад американского военного ведомства говорит, что минимум, что по времени придется потратить на переподготовку украинских пилотов на F-16 – это четыре месяца.
Очень оптимистично так, соглашусь с теми, кто скажет, что это как карты лягут и мозги настроятся. Но что сказано – то сказано: минимум четыре месяца, максимум не озвучили. От этого и танцуем.
Графики взяты не с потолка, они есть результат работы по изучению возможностей украинских пилотов. Yahoo News еще в прошлом году сообщил о базовой оценке пилотов (BPA), которую эксперты ВВС США провели с участием пары украинских летчиков этой весной. Как к сотрудникам канала попала копия документа – сказать сложно, но кое-что из него можно было понять.
Украинские пилоты, принимавшие участие в BPA, не названы, но идентифицированы в отчете как пилот Су-27 в звании капитана и майор, в основном летающий на МиГ-29. Оценку проводили инструкторы 162-го крыла Национальной гвардии, что базируется на базе ВВС в штате Аризона. Испытания проводились не в небе, а на земле, с помощью штатных тренажеров с 27 февраля по 10 марта этого года.
Четыре неназванных летчика-инструктора из 162-го крыла — три майора и подполковник — наблюдали за занятиями на тренажере и давали свои отзывы. Чтобы дать представление о квалификации этих людей, наименее опытным из них был майор с четырехлетним опытом работы в летном учебном подразделении FTU (летная школа, где пилоты «шлифуются» к боевому применению после начальной летной школы ITT) и 1 500 часами налета на F-16 лично, согласно отчету. У подполковника был наибольший опыт: более шести лет работы в FTU и 2 300 часов налета F-16.
Согласно отчету, BPA преследовал следующие три основные цели:
- наблюдение за украинскими пилотами, с целью установить базовую оценку навыков и определить возможность обучения на западных истребителях 4-го поколения;
- разработка специализированной программы обучения, чтобы определить точные сроки обучения для перехода на западную истребительную авиацию;
- оценка уровня знания английского языка украинскими пилотами.
После оценки, которая состояла из девяти отдельных соревнований на тренажере общей продолжительностью 11 с половиной часов, пилоты-инструкторы F-16 пришли к выводу, что два украинца продемонстрировали прогресс навыков выше среднего. Пилоты могли выполнять имитационные атаки на основе параметров, передаваемых во время полета на симуляторе. Также украинцы продемонстрировали навыки полетов на малых высотах и тоже на уровне «выше среднего».
В отчете делается вывод о том, что, «учитывая набор навыков, продемонстрированный пилотами ВВС Украины, и требование разработать специализированную учебную программу, ориентированную только на минимально необходимые задачи, срок приблизительно в 4 месяца является реалистичным графиком обучения». Этот учебный процесс разбит примерно на восемь недель переходной подготовки, две дополнительные недели на подготовку к полетам на малых высотах, а затем около трех недель на боевую подготовку в воздухе.
Всего три недели на боевую подготовку в воздухе реально кажется мало. То ли это комплимент подготовке украинских пилотов, то ли реальное желание сэкономить на ресурсе самолетов.
Согласно отчету, воздушная фаза тренировок будет сосредоточена на перехвате одного или двух самолетов условного противника в пределах видимости с использованием одной ракеты с радиолокационной ГСН и одной ракеты с инфракрасной ГСН. Типы ракет, о которых идет речь, не указаны, но варианты AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder являются стандартными средствами радиолокационного и инфракрасного типов самонаведения, которые несут F-16 ВВС США.
Украинские вооруженные силы фактически уже получили AIM-120, но для наземного применения в составе зенитной ракетной системы NASAMS.
В том же докладе указывалось, что американские военные всерьез изучали вопрос о том, можно ли интегрировать AMRAAM в системы управления вооружением украинских истребителей советской разработки. Однако выяснилось, что реализация такой возможности сопряжена со значительными техническими проблемами.
В целом, четырехмесячное обучение может дать украинским летчикам необходимый уровень знаний для выполнения боевых заданий. Так говорилось в резюме доклада.
Лукавят!
Есть у американцев такая штука, как «Текущий список учебных задач» (TTL), на базе которого и осуществляется разработка учебных программ для летного состава. Этот список содержит 250 заданий, которые необходимо изучить и продемонстрировать понимание их решений. И только тогда пилот получает уровень Mission Qualification Training (MQT). Это когда пилот считается пилотом, способным выполнять боевую миссию — поясняется в отчете 162-го крыла.
Так вот, для украинских пилотов список задач TTL планируют сократить примерно до 160 задач. Понятно, что обучать будут не новичков, но в сокращении списка задач, с которыми может столкнуться украинский летчик, управляя «Соколом», может привести к непредсказуемым последствиям в дальнейшем.
Впрочем, сложно что-то иметь против такого расклада.
И что же можно выбросить из программы подготовки летного состава, чтобы действительно можно было обучать в год 12-14 обещанных пилотов?
1. Исключить специальную подготовку по процедурам захода на посадку по приборам США. Логично, тащить в Украину аэродромное оборудование и там его монтировать – это задача не из простых.
2. Базовые маневры истребителя (BFM), маневрирование в воздушном бою (ACM). Сомнительно так смотрится. Да, украинцы имеют не просто опыт подобного маневрирования, а боевой опыт, но на других самолетах.
3. Дозаправка в воздухе (AAR). Вот тут все понятно. Воздушных танкеров у ВВС Украины нет, да и смысла в таких операциях нет.
4. Непосредственная авиационная поддержка (CAS) и базовая атака по наземным целям (BSA). Тоже странно, впрочем, не будучи экспертом в системах обучения американских пилотов, обсуждать это не берусь. Не считают нужным учить – значит, есть отчего.
В целом не совсем ясно, к каким последствиям может привести пропуск других элементов обучения, и можно было бы подумать, что некоторые из этих элементов будут полезны для летчиков Украины. Вопрос о том, что потребуется от минимально подготовленного пилота F-16, чтобы по-прежнему быть боевым летчиком, актуальным на Украине, все еще остается. Однако некоторые эксперты уточняют, что со временем в программу обучения можно будет добавить некоторые из этих дополнительных модулей.
Более опытные украинские летчики-истребители и так имеют свои собственные наборы навыков, которые можно было бы «перевести» для полетов на F-16. Инструкторы отмечали, что это было продемонстрировано на сеансах симулятора, когда украинские летчики неоднократно возвращались к использованию советских стандартных процедур полетов, а не американских, объясненных им американскими инструкторами. Хорошо прописано в память советской авиационной школой, ничего не скажешь. Однако в отчете BPA нет никаких указаний на то, что это вызвало какие-либо существенные проблемы.
В отчете BPA подчеркивается, что отсутствие навыков английского языка является проблемой, особенно когда речь идет о том, что украинские пилоты должны быстро и четко уметь читать приборы и дисплеи. Уровень владения английским языком пилотов из Украины неясен, как и то, какая часть оценки могла быть проведена с помощью переводчиков. То есть, к каждому обучаемому придется подходить индивидуально, что отразится на скорости обучения.
Выводы BPA очень осторожны. Это понятно, летчики – штучный товар. Самолет – не танк, с ним все намного сложнее. Поэтому принимать оценку, сделанную на основании тестов двух украинских пилотов за общую никак нельзя.
Конечно то, что украинцы сели за тренажеры без предварительного обучения (инструктаж по тому, где что находится не в счет) и показали приемлемые результаты, действительно говорит о том, что у конкретно этих двух пилотов очень неплохая школа за плечами.
Что будет дальше – предсказать очень сложно. Понятно, что потребуются индивидуальные тренировки плюс все зависит от уровня владения английским. Но это уже головная боль союзников.
В любом случае, готовить пилотов придется. То давление, которое оказывает на США та же Великобритания, несомненно, приведет к успеху. А что, «продавив» немцев по «Леопардам», британцы взялись за США, и можно быть спокойным: они прессом выдавят из американцев сперва разрешение на обучение, затем разрешение на передачу самолетов. Точнее, уже выдавили, дело осталось за малым.
Самый прикольный момент в том, что у Великобритании НЕТ своих F-16!
И здесь будет та же схема, что с «Леопардами» - своих нет, но мы вытрясем из всей округи. И ведь найдутся желающие! Как меняли советские Т-72 на те же «Бредли» и «Леопарды», так сменяют F-16 на что-то более интересное типа F-35. С доплатой.
«Трейд-ин» в стиле НАТО в действии.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес:
«Этим летом мы начнем начальную фазу полетов для групп украинских пилотов, чтобы они прошли базовую подготовку. Это позволит адаптировать программу, используемую британскими пилотами, чтобы предоставить украинцам навыки пилотирования, которые они могут применять к различным типам самолетов. Эта подготовка идет рука об руку с усилиями Великобритании по сотрудничеству с другими странами по предоставлению истребителей F-16 Украине».
Аплодисменты. F-16 нет, в летных центрах подготовки Великобритании полетам на «Соколах» не учат, но Великобритания сделает все, чтобы Украина обучила летчиков и получила самолеты.
Наверное, это лучшее, что можно придумать в плане дипломатии и экономики, и тут британцы могут гордиться своими специалистами. «Мы пахали на благо Украины», но учить будут американцы и европейцы, кто поставит самолеты, тоже не понятно пока, но явно не Великобритания, у которой их нет.
США, как это не странно, не горят желанием отправлять свои F-16 в Украину. По крайней мере, на уровне официальных лиц, делавших соответствующие заявления. Акцент делался на поставках более насущных средств противоракетной и противовоздушной обороны.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх:
«Нашим приоритетом является предоставление Украине систем противовоздушной обороны, в которых она нуждается, а также других важных позиций, которые включают бронетехнику и артиллерию. Это то, на чем мы сосредоточились в наших пакетах, но... когда дело доходит до F-16, у меня просто нет ничего нового, чтобы объявить сегодня».
В то же время разрешение странам, эксплуатировавшим F-16, дано. Можно передавать. Но вообще, если посмотреть на то, как рос уровень поставок военной техники Украине с началом СВО, то эволюция налицо. От «Абрамсов» и «Пэтритов» тоже открещивались, но никуда не делись, поставили.
Но опять же, вопрос цены. В которую входит, между прочим и то, как эти миллионы и миллиарды будут расходоваться. Яркая иллюстрация – недавний пример в «Пэтриотами», залп которых был отправлен в белый свет, как в копейку, а потом упавшие ракеты собирали по всему Киеву.
Осторожность американцев понятна. Но и давление со стороны украинцев и британцев снижаться не будет, а совсем наоборот, будет только расти. Но в любом случае, давая самые положительные заявления, при самом благоприятном раскладе, есть очень большое сомнение в том, что в этом году Украина получит вожделенные самолеты.
Точнее, самолеты, может быть, и получат. Но обучение летчиков даже потоком – это не менее 6 месяцев. В зависимости от уровня знания языка. Например, да, бельгийцы выразили желание учить. Но если что: в Бельгии ТРИ государственных языка: немецкий, французский и голландский/нидерландский. И как с этим?
А одновременно с летчиками надо будет, как я уже ранее говорил, обучить инженеров и техников, гидравликов, двигателистов, прибористов, оружейников, электронщиков и так далее. А об этом вообще ни звука пока не было. А самолет – не танк, ему уход каждый день нужен.
Так что что текст песни Дмитро Гнатюка, он очень хорошо иллюстрирует суть происходящего:
Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю:
Чому я не сокіл, чому не літаю,
Чому мені, Боже, ти крилець не дав? -
Я б землю покинув, І в небо злітав!
Так вот и выходит, что «Сокол» бы может и взлетел бы в небо Украины, да «повбывал бы ворогов темных», но… Боги, которые решают этот вопрос, никуда пока не спешат. Потому что непростое и дорогое это дело – крылья для «Сокола».
Но если честно: конечно, рано или поздно (так-то понятно, что поздно), но F-16 у Украины будут. Как и все то, что было дано раньше. Вопрос, действительно, чисто во времени. А уж как украинцы смогут все это реализовать - увидим через год-полтора.