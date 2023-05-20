Минобороны: Активными боевыми действиями ВС РФ на Донецком направлении уничтожено более 200 боевиков ВСУ

Оперативная сводка Министерства обороны России показывает возросшую активность работы артиллерии и авиации ВС РФ сразу на нескольких направлениях, продолжается уничтожение складов с боеприпасами ВСУ. Противник не оставляет попыток атаковать малыми группами, в основном ведя разведку боем.
Так, на Купянском направлении в районе села Кисловка Харьковской области была выявлена и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, усиленная бронетехникой. В результате огневого поражения противник рассеян, потери ВСУ составили около полусотни боевиков, уничтожены две бронемашины и три пикапа.
В районе села Торское к юго-западу от Кременной в ЛНР пресечена деятельность еще одной ДРГ. Третья вылазка украинских боевиков пресечена российскими военными уже вблизи с самим городом Кременная. В общей сложности уничтожено порядка шестидесяти украинских диверсантов, две бронемашины и столько же пикапов.
По ситуации в Артемовске Минобороны ничего нового не сообщает, штурмовики «Вагнера» завершают освобождение города, ведя бои на западных окраинах. К западу от Артемовска авиация и артиллерия «Южной» группировки ВС РФ отработала по позициям противника в районе села Богдановка, севернее нанесено огневое поражение частям ВСУ вблизи с поселком Ягодное. В ходе боевых действий уничтожено около ста украинских военнослужащих, один танк, БТР и САУ «Гвоздика». Очевидно, что в министерской сводке данные о потерях ВСУ в самом Артемовске не учтены, как сообщают «музыканты», они очень значительные.
Подтверждается активизация боевых действий регулярных частей российской армии в целом к западу от Донецка на линии Авдеевка-Новомихайловка, о чем ранее «Военное обозрение» писало в утренней оперативной сводке. За сутки на этом направлении противник потерял убитыми и ранеными более двухсот военнослужащих. Кроме того, подбит один танк, уничтожено пять единиц военной техники, польская САУ «Krab» и буксируемая гаубица Д-20 советского производства.
Продолжается уничтожение складов с боеприпасами украинской армии в прифронтовой зоне. На этот раз сразу два места хранения БК и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ накрыты в районе Авдеевки как раз на Донецком направлении.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ликвидировано порядка восьмидесяти боевиков ВСУ, еще тридцать украинских военнослужащих уничтожены на правом берегу Днепра в Херсонской области. В Харьковской области в районе села Копанки, расположенного на трассе М-29, выявлена и подавлена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, предназначенная в основном для вскрытия минометных позиций.
Командование ВСУ усилило использование БПЛА, за сутки силами российской ПВО сбито восемнадцать беспилотников. Уверенно сбивая ракеты HIMARS, наши зенитчики быстро научились перехватывать и другие дальнобойные средства поражения западного производства. Минобороны сообщает, что российские ЗРК сбили несколько (точное количество не называется) британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и одну управляемую авиационную бомбу американского производства GBU-32.