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МИД Польши: Зеленский обязан взять на себя ответственность за Волынскую резню

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МИД Польши: Зеленский обязан взять на себя ответственность за Волынскую резню

Президент Украины Владимир Зеленский обязан взять на себя ответственность за Волынскую резню. Он обязан принести извинения перед польским народом за чудовищные злодеяния, совершенные украинскими националистами в годы Второй мировой войны.

Об этом заявил официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина в интервью польскому изданию Onet.

Дипломат считает, что Киев должны брать пример с официальной Варшавы, которая признала преступления, совершенные в прошлом польскими властями против украинского народа.

Поляки взяли на себя польскую ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев

- отмечает Ясина.

По мнению чиновника, подобной ответственности киевским властям не хватает. А ведь такие шаги очень положительно влияют на взаимоотношения между государствами и народами.

Дипломат отметил, что у Киева и Варшавы много общих тем. И Волынская резня далеко не так важна для украинцев, как другие более злободневные вопросы. Но они должны понимать, что признание Украиной своей вины за Волынскую резню на самом высоком уровне является принципиальным вопросом, хотя после тех событий и прошло уже 80 лет. Представитель МИД Польши считает, что украинской стороне не хватает понимания важности данной проблемы.

Волынская резня была устроена украинскими националистами на территории Волыни в 1942-1943 году. Тогда ими было убито около ста тысяч этнических поляков.
Использованы фотографии:
Президент Украины
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16 комментариев
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  1. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 14:24
    +5
    Ну вот и понеслось. А как же обнимашки и пляски с бубном?
    Зеля преклонит колено и в знак признания отдаст Польше всю Западенщину.
    1. bk-sarmat
      bk-sarmat Сегодня, 14:28
      +1
      ну,горбачёв с ельциным,не только встали....но ещё и атсасали
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:33
      +1
      Цитата: Аркадий007
      Ну вот и понеслось. А как же обнимашки и пляски с бубном?
      Зеля преклонит колено и в знак признания отдаст Польше всю Западенщину.


      Кстати облако от Хмельницкого уже добралось до Польши?Тогда можно ещё что-нибудь потребовать за ущерб.
    3. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 14:35
      +3
      У жЫдвы другая тема: "Если щастЯ лезет в жопу , шире булки расставляй!"
    4. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 14:36
      -1
      Президент Украины Владимир Зеленский обязан взять на себя ответственность за Волынскую резню

      Сам рэзал, да?
      Ну а если серьезно, то далеко не всем на Украине и в Польше нравятся бандеровцы. И чем сомнительнее будет реализация польских целей в этом конфликте, тем такие голоса будут звучать громче. Ибо за большую бесспорную выгоду можно и потерпеть, а вот в случае неуверенности в исходе уже и другие политические аспекты выходят наружу.
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 14:30
    +4
    А поляки не хотят рассказать например, куда и как делось немецкое население территорий, которые кляты большевики прирезали зачем-то Польше? Я уж молчу про судьбу пленных красноармейцев после советско-польской войны..
  3. air wolf
    air wolf Сегодня, 14:32
    +1
    Интересно, что будет дальше, а если еврей признает, то будет ли это утешать поляков? Вопрос другой, а кто признает геноцид русских в ВОВ? И вообще, кто мне заплатит за гибель двух моих дедов на ВОВ? Мы немцев в СССР не приглашали в 1941...
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:33
    -1
    Ну,это вообще нонсенс,требовать от зели извинения,когда по умолчанию вукрии не в чем и никогда не могут быть виноваты! wassat Теперь вот придётся от поляхии требовать компенсации,как раз для ведения войны эти 40 триллионов долларов компенсации за гнусный паклёп и пригодятся wassat
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:33
    -1
    Зе может всё что угодно сейчас сказать ,лишь бы денежный дождь не прекращался.Следущее что потребуют поляки - львив польский город.
  6. Аскет
    Аскет Сегодня, 14:37
    +1
    По сути это заявление польского МИД является официальным признанием того, что на Украине де-факто установлен бандеровский неофашисткий режим,а не какая-то демократия опирающаяся на мифические европейские ценности и свободы.
  7. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 14:37
    0
    Ну наконец-то что-то там в пшеках проснулось))) … но сотрудничать с государством прославляющим ОУН/УПА со стороны поляков это просто проституция (собственно поляки такие и есть)
    1. Tarasios
      Tarasios Сегодня, 14:54
      0
      Цитата: silberwolf88
      Ну наконец-то что-то там в пшеках проснулось))) … но сотрудничать с государством прославляющим ОУН/УПА со стороны поляков это просто проституция (собственно поляки такие и есть)

      Я даже знаю, что именно в них проснулось: меркантильное желание поиметь с Украины ;)
  8. zsdk
    zsdk Сегодня, 14:39
    0
    А чего здесь удивительного, он же последователь бандеровцев. Вот пусть за них и отвечает.
  9. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 14:40
    0
    Волынская резня была устроена украинскими националистами на территории Волыни в 1942-1943 году. Тогда ими было убито около ста тысяч этнических поляков.

    а сколько во время этой резни было убито этнических украинцев???
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:50
    +1
    Гыгыгы. Еврей должен покаяться в Волынской резне.))))
    А кто будет каяться за холост евреев поляками?))))
  11. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 14:51
    +1
    Если хоть немножечко следить за нынешней политикой Польши - сегодня они требуют признать свою вину перед ними, а завтра начнут требовать репараций, причём на регулярной основе, в геометрической прогрессии. Германия не даст соврать ;)