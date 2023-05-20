МИД Польши: Зеленский обязан взять на себя ответственность за Волынскую резню

Поляки взяли на себя польскую ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский обязан взять на себя ответственность за Волынскую резню. Он обязан принести извинения перед польским народом за чудовищные злодеяния, совершенные украинскими националистами в годы Второй мировой войны.Об этом заявил официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина в интервью польскому изданию Onet.Дипломат считает, что Киев должны брать пример с официальной Варшавы, которая признала преступления, совершенные в прошлом польскими властями против украинского народа.- отмечает Ясина.По мнению чиновника, подобной ответственности киевским властям не хватает. А ведь такие шаги очень положительно влияют на взаимоотношения между государствами и народами.Дипломат отметил, что у Киева и Варшавы много общих тем. И Волынская резня далеко не так важна для украинцев, как другие более злободневные вопросы. Но они должны понимать, что признание Украиной своей вины за Волынскую резню на самом высоком уровне является принципиальным вопросом, хотя после тех событий и прошло уже 80 лет. Представитель МИД Польши считает, что украинской стороне не хватает понимания важности данной проблемы.Волынская резня была устроена украинскими националистами на территории Волыни в 1942-1943 году. Тогда ими было убито около ста тысяч этнических поляков.