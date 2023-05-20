Во время саммита G7 в Японии итальянской делегации через атташе доложили о сообщениях украинских военных о сдаче Бахмута

Итальянские источники озвучивают примечательную информацию с «полей» саммита «Большой семёрки», проходящего в японской Хиросиме. Касается она известий, полученных Джорджей Мелони, итальянским премьером, через военного атташе в Японии.Сообщается о том, что итальянская делегация во главе с премьером получила через военного атташе сведения о том, что военнослужащие ВСУ сегодня сообщают о сдаче Бахмута. Отмечено, что бои в этом городе идут уже даже не за улицы и кварталы, а за отдельные дома, в которых украинские военные не могут продержаться дольше нескольких часов.Напомним, что с сегодняшней ночи военнослужащие ВСУ в сети действительно делают публикации, где заявляют, что Бахмут пал.Напомним, что в Хиросиме присутствует и украинская делегация, в которой помимо Владимира Зеленского ещё несколько высокопоставленных фигур, включая главу его офиса Андрея Ермака.Пока нет сведений о том, как на предоставление сведений натовским партнёрам о публикациях украинских военных отреагировали представители киевского режима. Однако вполне очевидно, что тема Бахмута, который Зеленский обещал «не сдавать», в ходе его переговоров со спонсорами конфликта поднимается. И, что примечательно, происходит это ровно через год после того, как киевский режим утратил контроль над Мариуполем, потеряв вместе с ним и выход к Азовскому морю.Сегодня Зеленский уже провёл двусторонние переговоры с упомянутой Джорджей Мелони, а также встретился с Риши Сунаком, с которыми виделся буквально несколько дней назад. Ожидаются его переговоры с Байденом.