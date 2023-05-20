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Во время саммита G7 в Японии итальянской делегации через атташе доложили о сообщениях украинских военных о сдаче Бахмута

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Во время саммита G7 в Японии итальянской делегации через атташе доложили о сообщениях украинских военных о сдаче Бахмута

Итальянские источники озвучивают примечательную информацию с «полей» саммита «Большой семёрки», проходящего в японской Хиросиме. Касается она известий, полученных Джорджей Мелони, итальянским премьером, через военного атташе в Японии.

Сообщается о том, что итальянская делегация во главе с премьером получила через военного атташе сведения о том, что военнослужащие ВСУ сегодня сообщают о сдаче Бахмута. Отмечено, что бои в этом городе идут уже даже не за улицы и кварталы, а за отдельные дома, в которых украинские военные не могут продержаться дольше нескольких часов.

Напомним, что с сегодняшней ночи военнослужащие ВСУ в сети действительно делают публикации, где заявляют, что Бахмут пал.

Напомним, что в Хиросиме присутствует и украинская делегация, в которой помимо Владимира Зеленского ещё несколько высокопоставленных фигур, включая главу его офиса Андрея Ермака.

Пока нет сведений о том, как на предоставление сведений натовским партнёрам о публикациях украинских военных отреагировали представители киевского режима. Однако вполне очевидно, что тема Бахмута, который Зеленский обещал «не сдавать», в ходе его переговоров со спонсорами конфликта поднимается. И, что примечательно, происходит это ровно через год после того, как киевский режим утратил контроль над Мариуполем, потеряв вместе с ним и выход к Азовскому морю.

Сегодня Зеленский уже провёл двусторонние переговоры с упомянутой Джорджей Мелони, а также встретился с Риши Сунаком, с которыми виделся буквально несколько дней назад. Ожидаются его переговоры с Байденом.
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4 комментария
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 14:40
    0
    Вагнер их добъёт однозначно … ни одного укра живым не уйдёт … даже исходя из драпа МО на флангах (привет ГШ и Герасимову лично)
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 14:43
      -1
      Теперь пора перекрыть им доступ к черному морю.
  2. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 14:40
    -1
    пригожин, города берёт,красава.....мо, их отдаёт)
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:44
    -1
    О сдаче Артёмовска будет не слова.Спросят и весьма жёстко: Где Залужный ? laughing Где твоё наступление Еврей не фашист?Где наконец результат? Из за тебя мы Назрани,Путин назвал нас недоумками ,а с недоумками он не разговаривает? Где черт тебя побери обещанная победа?Где козыри для твоих переговоров ,на твоих условиях?Тебе дали всё.Там ребята ушлые умеют руки выкручиваться,показав зе все его счета в банках и даже в трёхлитровых банках.Вот к нему цитата Бзежинского полностью подходит,на 100%.