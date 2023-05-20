Военное обозрение
Войти Регистрация

В МИД России заявили о «колоссальных рисках» для Запада в случае передачи Украине самолётов F-16

40
В МИД России заявили о «колоссальных рисках» для Запада в случае передачи Украине самолётов F-16

То, что «миролюбивый» Запад всё сильнее накачивает Украину вооружением, ни для кого не секрет. Однако западные партнёры Киева заходят всё дальше в своём стремлении нанести поражение России в украинском конфликте.


И вот теперь всё реальнее становятся поставки боевых самолётов Украине. По словам заместителя главы МИД России Александра Грушко, подобные решения Запада будут сопровождаться «колоссальными рисками» для него самого. Об этом Грушко сказал, комментируя разговоры о вероятной передаче Вашингтоном Украине самолётов F-16.

Напомним, что ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что на Западе уже приняли решение о передаче F-16. По его словам, с самолётами происходит то же самое, что было с танками, которые в начале Запад не хотел поставлять Киеву, но затем изменил своё решение.

В этой связи замминистра иностранных дел России отметил, что Запад придерживается эскалационного сценария.

Идёт движение по так называемой лестнице эскалации

- сказал Грушко.

Дипломат добавил, что все решения Запада будут учитываться в российских планах при достижении поставленных целей.

В эти дни лидеры Запада собрались в Японии на саммит G7, где, очевидно, и будет рассматриваться передача истребителей F-16 Украине.
Использованы фотографии:
Википедия/Master Sgt. Andy Dunaway
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
40 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 15:21
    +12
    колоссальные риски
    . Да ничем они не рискуют. Рискуют только те, кто непосредственно принимает участие в боестолкновениях. А так, пугать бесполезно, не боятся они вас больше
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 15:22
      +15
      Чем больше говорим, тем меньше внимания обращают.
      В начале СВО обещали Западу большие проблемы, если летальное оружие нацистам пришлют - так и надо было сразу эти проблемы обеспечивать, как поставки начались.
      А теперь дошло до того, что Кремль беспилотники атакуют, дальнобойные ракеты нацистам поставляют.
      А мы всё угрожаем.
      Беззубые угрозы, какие-то.
      1. Бесконечность
        Бесконечность Сегодня, 15:25
        +10
        Рискуют новыми, более глубокими и "колоссальными озабоченностями" и "колоссальным" уплотнением "красных линий".
      2. антивирус
        антивирус Сегодня, 15:31
        -4
        Ожет долбануть по бункеру зе? Пока тот мечется по мирк.
        Сразу правительство в изгнании создадкт. И отъедут в краков или прагу.
        Все ж свободнее жить.
        А на кличко можно подать в суд, гражданский иск? За клевету, не кинжал фоткался он.
        От производителя ? Или от государства "россия" за ложь.
        Далее :статья и срок отбывать в сусумане
        1. Fisherman
          Fisherman Сегодня, 15:59
          -2
          Зачем? Толку от его гибели? Вот дождемся в каком виде всплывут Залужный с Сырским (фото выкладывают старые, на саммит НАТО не явились даже по видео) после удара по ним 10-12 числа Вагнеровской артой, тогда много пуканов укропских здесь порвётся...а мы спокойно смотрим как наши ракеты и БПЛА сжигают самые забитые склады с натовской техникой и БК...и как разбегаются рагули от ветра с гамма- и альфа-излучениями, несомыми из Хмельницкого...уже в польском Люблине после скачка "гаммы" выключили по всей Польше онлайн-вещание датчиков излучений....смотрим спокойно и помогаем фронту! А F-16 конечно же оружие, опасное, массовое, но очень капризное и взлётные полосы для них идеальны только в вылизанной Польше или Румынии....вот тут и настанет миг и повод для ударов по точкам взлёта-посадки Ф-16, которые будут зафиксированы при первых же попытках ударов на фронте. К тому же для НАТО использование укропами Ф-16 имеет неприятный повод нашим ВВС и ПВО мочить теперь и эти машины в любом месте их обнаружения, а не только на фронте...ведь никто не знает чей это Ф-16 летит над Прибалтикой, может украинский и пытается атаковать Белоруссию? Или Калининград? Вот тогда нашим С-400 будут развязаны руки...
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:59
      +1
      Миду тут лучше помолчать,говорить должно МО страны. Нужно если не получается увеличить выпуск новых самолётов для армии,тогда увеличить количество модернизированных тех же Су27 и МиГ29.
  2. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 15:21
    +6
    И что? Вы все равно ничего предпринимать не будете. Сотрясанием воздуха врага не напугать.
  3. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 15:22
    +10
    Какой ужас. Колоссальный риск! Запад должен задуматься об этой красной линии. Я бы испугался на их месте, ведь озабоченность нашего МИДа не знает границ.
  4. БойКот
    БойКот Сегодня, 15:23
    +4
    Хотелось бы конкретики, а то они начали с касок с крематориями, потом рискнули со стингерами, джавелинами и т. д. Этих старых ф-16 на хранении у них как у дурака махорки, и их не жалко совсем, нехай славяне друг-дружку изничтожают. Так какие риски-то?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:24
    +4
    В МИД России заявили о «колоссальных рисках» для Запада в случае передачи Украине самолётов F-16
    . Красную линию начертили или самим надоело?
  6. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 15:25
    0
    Ну наши как обычно выразят обеспокоенность, наморщив лоб сообщат о пересечении 348 красной линии это всё на что способны, останется как обычно.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 15:35
      -1
      У Китая было более 1000 последних китайских предупреждений.
      А в итоге посадили на хайнань и в разобранном по частям отдали
  7. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 15:26
    0
    Это уже даже не смешно. Скоро "партнёры" очередных "симпсонов" снимут про безвольных человечиков с красными карандашиками.
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 15:29
      -3
      Идёт по на нарастающей - в последнее время особенно заметно с обстрелами, с воздуха у них защиты нет, патриоты не помогли. Патриот у них был последней надеждой и у всех в нато. А теперь думку думают, что может прилететь
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 16:01
        -2
        да все знали что Пэтриот - ни о чём...ещё со времён Саудитов и хуситов...вообще непонятно зачем янки потащили эти плевалки в Киев...думали что Киев самый безопасный город в украине и их Пэтриоты будут в безопасности под защитой Ирисов и остатков Буков?
  8. dandi
    dandi Сегодня, 15:28
    +3
    Хватит, может, уже всяческих заявлений?.. По делам судят,а не по словам. Все эти грозные сотрясания воздуха уже ничего, кроме горькой усмешки,не вызывают.
  9. navigator777
    navigator777 Сегодня, 15:28
    -4
    Будут сбиты ф16, тогда заговорят о поставках ф15, но и они погоды не сделают, потому что их нужно сотни для реального противостояния с Россией.
  10. Napayz
    Napayz Сегодня, 15:30
    +1
    Я считаю, что нужно говорить ОДИН раз. После только действовать и без комментариев.
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 15:39
      0
      Поставить на счетчик? Ой, а что такое счетчик? Нормальный русский счёт: три, два, один, пуск…. Именно так и должно быть
  11. zontov79
    zontov79 Сегодня, 15:31
    +2
    Ну да , ну да , рискуют ) что опять красная линия ?)
  12. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 15:33
    +4
    По словам заместителя главы МИД России Александра Грушко, подобные решения Запада будут сопровождаться «колоссальными рисками» для него самого.

    Да, риск того, что Медведев опять что-то страшное напишет в своем твиттере, или как его там, шкалит все мыслимые пределы...
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:35
    -2
    МИД не объявляет войну ,это не его прерогатива.Он может только сказать в час Х:Мы устали ,умываем руки .Дальше пусть работает другое министерство.Для гнобящих наш МИД :Какими только карами не пугали нас Госдеп США если мы вторгнемся на Украину - мы его услышали?Госдеп только услышал Президента России о вмешатнльстве напрямую ,войсками в наш конфликт.И сидит на заднице ровно ,приняв наши правила - политической и военной составляющей.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 15:50
      +1
      Вобщето они все делают кроме прямого объявления войны.
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 16:03
      -1
      совсогласен...у МИДа тяжкая работа говорить с мразями на их языке косноязычия и двуличия...неприятная работа...
  14. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 15:36
    +2
    Озабоченность пора уже проявлять простым россиянам.Очевидно это не Запад заигрался а именно Кремль своим бездействием.
  15. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 15:36
    +3
    Меня удивляет как можно было с такими знаниями и компентенциями залезть в элементарную мышиловку.
    Как говорил Д. Куликов в программе «Вечер с В. Соловьевым»:
    «Как только «партнёры» узнают на что ты не готов, через пятнадцать минут, ты будеш стоять раком у этой ситуации»

    Нарисовать «Красные линии» линии легко, тем более, когда ты сам из заявил. Привели тебя к этим линиям, тенули носом,
    — На! Нюхай свои линии!
    Что дальше? Снова про озабоченности говорить?
  16. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 15:37
    +3
    от высказываний, кремлёвских импотентов.....даже не смешно
  17. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 15:38
    -3
    Ф - 16 безусловно хорош. Но, как всегда, есть очень большое НО))) он хорош, когда он применяется в соответствии с тактикой НАТО (Израиля), когда его вылет поддерживает куча других самолетов - "авакс", самолет РЭБ, Ф - 15 "на подхвате", если прийдется убегать. Если этого нет, то думаю, будет как с "патриотом" в Куеве.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 16:05
      -1
      воздухозаборник подразумевает идеально гладкие чистые ВПП...только Польша или Румыния...чуток гравия на взлётке - и всё, сидят ровным строем пока не очистят.
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 16:31
        0
        И это тоже немаловажный фактор, который влечет за собой два момента. Во-первых, радиус действия, он у Ф - 16 и так небольшой. С аэродромов Польши и Румынии, они даже до Днепра не достанут. Во-вторых, боевые вылеты с этих аэродромов, как-бы подразумевают ответные действия по ним. На что НАТА вряд-ли согласится. То есть, имеем замкнутый круг)))
  18. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:38
    +9
    Лавров чертит очередную красную линию.
  19. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:39
    -2
    А амерам этого и надо, сгорит европа, долги отдавать не надо, и вообще им никого не жалко даже свое население и свои войска в европе
  20. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 15:42
    +1
    По словам заместителя главы МИД России Александра Грушко, подобные решения Запада будут сопровождаться «колоссальными рисками» для него самого.

    Мда. Мы озабоченны и очень протестуем.
  21. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 15:45
    +1
    Надоела уже аустая болтовня МИДа, не подкрепление конкретными делами.
  22. кокосов тима
    кокосов тима Сегодня, 15:46
    +2
    "Покажу вам "козью морду" настоящую в лесу, распишу туда-сюда по трафарету, - всех на роги намотаю и по кочкам разнесу, и ославлю по всему по белу свету! " ( В.Высоцкий )
  23. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 15:59
    +1
    И какие такие колоссальные риски? На дворе май месяц, а о сдаче партий новых самолётов Российской промышленностью я последний раз слышал в декабре месяце прошлого года! Их вообще строят? Танки новые возят, сам лично видел, новые самолёты где?!
  24. Есаул
    Есаул Сегодня, 16:02
    -1
    Колоссальный риск - нарисуют тёмно-бордовую линию?
  25. plant15
    plant15 Сегодня, 16:07
    +1
    Цитата: tralflot1832
    МКакими только карами не пугали нас Госдеп США если мы вторгнемся на Украину - мы его услышали?Госдеп только услышал Президента России о вмешатнльстве напрямую ,войсками в наш конфликт.И сидит на заднице ровно ,приняв наши правила - политической и военной составляющей.

    «Несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлителен. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались», — заявил Владимир Путин
    https://ura.news/news/1052534627
    У них возник соблазн, они вмешались, они мешают, создают угрозы и имели ввиду "незамедлительные ответы" "невиданные последствия" и "ваще".
    Это реальность.
    А Вы, камрад , пребываете в счастливом зазеркалье.
    Что и понятно. Там тепло и уютно.
  26. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:25
    0
    Как всегда - ничего хорошего...
    Современная война показывает, что войны можно выйграть не большим количеством снарядов ( а "умными") , а ручками. И наверняка в Киеве и в НАТО думают про тыл России.
    А в тылу находятся Ростех и РТ- капитал который имеет кучу недвижимости, ещё живые предприятия и изумрудные копи.
    Как бы на них не начали давить так, что эти будут сокращать военную продукцию (особенно снаряды).
  27. Million
    Million Сегодня, 16:36
    0
    Никакого риска для Запада.
    Лавров выразит озабоченность,Медведев кого нибудь обругает и может даже кулаком по столу стукнет,Госдума скажет,что красные линии стали еще краснее..И все.