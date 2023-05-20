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Российский вице-премьер: Объм рынка беспилотников в России до конца текущего года может достигнуть отметки в 50 млрд рублей

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Российский вице-премьер: Объм рынка беспилотников в России до конца текущего года может достигнуть отметки в 50 млрд рублей

Объём рынка российских БПЛА до конца текущего года ожидается на уровне более 50 млрд рублей, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, выступая на заседании президиума правкомиссии по развитию беспилотных авиационных систем (БАС). Проводил его вице-премьер России Андрей Белоусов.


Ожидаем, что по итогам нынешнего года объём рынка БАС может превысить отметку в 50 млрд рублей. Что же касается закупок, осуществляющихся на государственном уровне, то и тут их доля повысится до 90%

– рассказал он.

В этой связи, сообщила пресс-служба российского кабмина, Белоусов и поручил доработать проект по развитию БАС, рассчитанный до 2030 года. Как уточнил первый зампред российского правительства, в перспективе же рассматривается и более длительный срок – вплоть до 2035 года.

Основной же целью стратегии БАС, по его словам, остаётся создание новой конкурентоспособной отрасли, которая, непременно, даст толчок развитию отечественной экономики в секторах разработки, производства и эксплуатации данных систем, что также позволит закрепиться и на новых рынках.

Также, в ходе совещания чиновники намерены внести уточнения в положения, связанные с сертификацией крупнотоннажных беспилотных авиационных систем с тем, чтобы отрасль смогла пополниться высококвалифицированными специалистами.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин уже поручал российскому правительству разработать вышеупомянутую стратегию, приоритетным показателем которой должно стать развитие беспилотной авиации, включая объём сертификации и производство БАС собственного производства наряду с выпуском необходимых комплектующих изделий к ним.
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10 комментариев
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  1. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 15:47
    +3
    . достигнуть отметки в 50 млрд рублей
    . Эх! Такие деньги в Китай уплывают!
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:54
    +3
    Надоело это хайпожорство безголовое... "Объем рынка"... Какой "объем рынка"? Где в России применяют беспилотники? Для развлечения уже запрещено, больше нигде, значит рынка никакого НЕТ, у нас есть объем ГОСЗАКУПОК и объем помощи от волонтеров фронту, что ни с каким объемом рынка не связано никак и тебе надо говорить о том, что рыночных ни предложения ни спроса на беспилотники в России - НЕТ ФИЗИЧЕСКИ! Волонтеры и госзакупки не рынок хотя бы потому, что там конкуренции нет.
    А вот тут начинается твоя работа - что за нахрен с мавиками, нужны/не нужны, если нужны - то почему не выаускают и не покупают госзаказом? Про нормальные БПЛА, то есть Орланы-Ланцеты-Герани - ты вообще отношения не имеешь, сиди и сопи в две дырки.
    Ну что, теперь доклад переоформи по-новому, и давай заново. Вот видишь! В одно предложениея вышло - "Да хрен его знает почему, но у нас беспилотниками не торгуют!"
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:55
    +1
    Единственная положительная новость что дрон "Добрыня "пошёл для военных в большое производство. Тысячу штук их поставили в этом месяце,и каждый месяц Ростех будет поставлять не меньше,а через пару месяцев обещают выйти на цифру 3000 дронов в месяц!
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:04
    +1
    Похоже на правду.
    стоимость за дрон-камикадзе Ланцет-3 составляет 1 млн. русских рублей, что равняется 12 000 баксов США.

    Допустим, что из 50-ти млрд хотя бы 10 млрд на Ланцеты.
    10 000000000/1000000=10 000 шт.
    Маловато на целый год будет. На каждый укротанк и прочие ББМ, на каждую их гаубицу и т п. нужно по 2 шт. Ланцетов.
    По эффективности на тактическом уровне равных нет!
    1. Silver Fox
      Silver Fox Сегодня, 16:42
      0
      рынка беспилотников в России . И военный госзаказ разные вещи. Вы не увидите цифры по Ланцету.
  5. Виктор Шершнёв
    Виктор Шершнёв Сегодня, 16:13
    +1
    ПОЗОРИЩЕ!
    Их всех к строгой ответственности надо привлечь и судить за ситуацию с беспилотниками !
    А они спокойненько прикидывают , как рынок попилить!
  6. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 16:18
    +1
    Это величина относительная и неконкретная. Зависит от того, кто и как мерять будет......
  7. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 16:19
    -1
    очередной распил .все то же о оно же.30 лет все создают.и создали в китае и на западе.
  8. Печорский
    Печорский Сегодня, 16:29
    0
    "Шпак"- в переводе с хохляцкого-скворец.
  9. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 16:33
    -1
    Вот уже не раз писал. Сайт вроде бы патриотический. Но тот же Белоусов Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, но никакой не вице-премьер.