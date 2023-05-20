Мы получили три миллиона людей, которые жили под пропагандой РФ. Это люди с видоизмененной психикой уже, их ждет физическое уничтожение

Высокопоставленные политики, военачальники и чиновники киевского режима уже совсем не скрывают своей неонацистской сущности. В числе бесспорных «лидеров» по заявлениям о необходимости «убивать россиян везде, где можно» давно и уверенно находится глава военной разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.Самое ужасное, что этот высокопоставленный деятель киевской хунты не только открыто рассуждает о необходимости геноцида русского населения, но и обладает необходимыми полномочиями и ресурсами для приведения своих слов в дело. Именно ГУР и СБУ стоят за организаций диверсий и терактов на территории РФ, в результате которых гибнут мирные граждане, российские чиновники, военные и лидеры мнений.В недавнем интервью тележурналисту глава ГУР Украины рассказал, что он будет делать, после того, как украинские войска «освободят Крым». Будучи уроженцем Севастополя, он намеревается вернуться в город, где, по словам Буданова, у него «будет много работы». Заключаться эта работа будет в физическом уничтожении жителей полуострова, которые, заявил Буданов, «стали людьми с измененной психикой».По словам одного из главных киевских нацистов, психику которого как раз следует подвергнуть клинической проверке, три миллиона жителей Крыма следует подвергнуть жесткой зачистке. Чем он и готов заняться в случае «возврата» полуострова в состав Украины.— ответил на вопрос журналиста о судьбе крымчан после «деоккупации» Буданов.В конце интервью глава военной разведки продемонстрировал журналисту карту разделенной на части Российской Федерации, заявив, что «не нужна Россия миру в таком виде, как она есть».Как пишут российские военкоры, в словах главы украинской военной разведки, к сожалению, нет ничего нового. Киевские власти после майданного переворота целенаправленно, планомерно и совершенно не отвлекаясь на мнение «мирового сообщества», а вернее при потакательстве Запада, уничтожали собственный народ на Донбассе. Буданов лишь публично озвучил идеологию украинских неонацистов, захвативших власть в стране.Невероятно, но даже после таких высказываний начальник украинского управления разведки спокойно отправится к себе домой или в рабочий кабинет, будучи уверен, что со стороны российского руководства в крайнем случае прозвучат лишь очередные осуждения и призывы к тому самому «мировому сообществу», которое девять лет закрывает глаза на взрастающую в Европе идеологию нацизма. В Москве до сих пор не решаются даже объявить ГУР и СБУ террористическими организациями, чего они заслуживают давно и уверенно.