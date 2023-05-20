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Глава ГУР Украины угрожает крымчанам физическим уничтожением

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Глава ГУР Украины угрожает крымчанам физическим уничтожением

Высокопоставленные политики, военачальники и чиновники киевского режима уже совсем не скрывают своей неонацистской сущности. В числе бесспорных «лидеров» по заявлениям о необходимости «убивать россиян везде, где можно» давно и уверенно находится глава военной разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.


Самое ужасное, что этот высокопоставленный деятель киевской хунты не только открыто рассуждает о необходимости геноцида русского населения, но и обладает необходимыми полномочиями и ресурсами для приведения своих слов в дело. Именно ГУР и СБУ стоят за организаций диверсий и терактов на территории РФ, в результате которых гибнут мирные граждане, российские чиновники, военные и лидеры мнений.

В недавнем интервью тележурналисту глава ГУР Украины рассказал, что он будет делать, после того, как украинские войска «освободят Крым». Будучи уроженцем Севастополя, он намеревается вернуться в город, где, по словам Буданова, у него «будет много работы». Заключаться эта работа будет в физическом уничтожении жителей полуострова, которые, заявил Буданов, «стали людьми с измененной психикой».

По словам одного из главных киевских нацистов, психику которого как раз следует подвергнуть клинической проверке, три миллиона жителей Крыма следует подвергнуть жесткой зачистке. Чем он и готов заняться в случае «возврата» полуострова в состав Украины.

Мы получили три миллиона людей, которые жили под пропагандой РФ. Это люди с видоизмененной психикой уже, их ждет физическое уничтожение

— ответил на вопрос журналиста о судьбе крымчан после «деоккупации» Буданов.

В конце интервью глава военной разведки продемонстрировал журналисту карту разделенной на части Российской Федерации, заявив, что «не нужна Россия миру в таком виде, как она есть».

Как пишут российские военкоры, в словах главы украинской военной разведки, к сожалению, нет ничего нового. Киевские власти после майданного переворота целенаправленно, планомерно и совершенно не отвлекаясь на мнение «мирового сообщества», а вернее при потакательстве Запада, уничтожали собственный народ на Донбассе. Буданов лишь публично озвучил идеологию украинских неонацистов, захвативших власть в стране.

Невероятно, но даже после таких высказываний начальник украинского управления разведки спокойно отправится к себе домой или в рабочий кабинет, будучи уверен, что со стороны российского руководства в крайнем случае прозвучат лишь очередные осуждения и призывы к тому самому «мировому сообществу», которое девять лет закрывает глаза на взрастающую в Европе идеологию нацизма. В Москве до сих пор не решаются даже объявить ГУР и СБУ террористическими организациями, чего они заслуживают давно и уверенно.

Автор:
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37 комментариев
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  1. Равик
    Равик Сегодня, 15:34
    +6
    Буданов, не ты первый и к сожалению не ты последний...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:44
      +15
      Цитата: Равик
      Буданов, не ты первый и к сожалению не ты последний...

      Вы, не поняли, вопрос не в Буданове, а в атрофированности... кое-кого.
      Бездействие на высказывания и действия этих выродков, есть - должностное преступление!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:01
        +6
        Да кто такой Буданов?Дилетант обыкновенный,который пытается из себя ставить непонятно кого.Как и вся киношная компания Зеленского. Не своим делом они явно занимаются.Но видать желание срубить бабла невероятно сильно.По видео же всё видно.Пустышка которую пытаются раскрутить, что якобы они там что то освободят,что то сделают, вон уже и карту от руки подправили как младшекласники.Всё это бред.Как сказал бы Станиславский.Не верю.Плохое кино получилось у 95 квартала. Неубедительное.Буданов откровенно плохо играет.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:05
      +4
      Не объявить ли кремлю за его бошку награду?Вмиг пасть запахнет надолго,а если карта верно ляжет,то и навсегда.
      1. Галеон
        Галеон Сегодня, 16:44
        0
        Этому можно было бы пасть и кинжалом заткнуть. Было бы крайне показательно для остальных.
        Но почему то БЫ мешает
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:35
    +10
    Эй,вы там наверху!Чего спускаете этому выродку?Ледоруб потеряли?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:45
      +6
      Цитата: dmi.pris1
      Эй,вы там наверху!Чего спускаете этому выродку?Ледоруб потеряли?

      по словам Буданова, у него «будет много работы». Заключаться эта работа будет в физическом уничтожении жителей полуострова, которые, заявил Буданов, «стали людьми с измененной психикой»

      Думаю, что мой школьный друг, врач-психиатр, с удовольствием поговорил бы с Будановым у себя в кабинете об "изменённой психике" и о том, как её вернуть на место. У него в специализированном лечебном учреждении закрытого типа много средств для этого, помимо душевных разговоров. Через полгода лечения глупо безобидно улыбался бы и пускал слюни на свой генеральский погон - современная медицина творит чудеса.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:52
        +3
        Думаю,сециалисты в Сычевке разберутся.С трепанацией было бы лучше.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:47
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      Эй,вы там наверху!

      Похоже, у этих winked "наверху" исчерпана политическая воля на ответные действия.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:58
        +2
        Цитата: Теренин
        Похоже, у этих "наверху" исчерпана политическая воля на ответные действия.

        В Москве до сих пор не решаются даже объявить ГУР и СБУ террористическими организациями, чего они заслуживают давно и уверенно.

        А возможно и желания не имеют.
    3. K._2
      K._2 Сегодня, 16:22
      0
      А второе убожество, это бывший ведущий с телеканала пятница? Передача там про путешествия была?
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:36
    +5
    Это люди с видоизмененной психикой уже, их ждет физическое уничтожение

    — ответил на вопрос журналиста о судьбе крымчан после «деоккупации» Буданов.

    Этот фашист заслуживает., только быть повешенным.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:49
      +1
      Цитата: tihonmarine
      Это люди с видоизмененной психикой уже, их ждет физическое уничтожение

      — ответил на вопрос журналиста о судьбе крымчан после «деоккупации» Буданов.

      Этот фашист заслуживает., только быть повешенным.

      Судя о его безнаказанности, кое у кого другое мнение.
    2. 26rus
      26rus Сегодня, 15:52
      +3
      Цитата: tihonmarine
      Это люди с видоизмененной психикой уже, их ждет физическое уничтожение

      — ответил на вопрос журналиста о судьбе крымчан после «деоккупации» Буданов.

      Этот фашист заслуживает., только быть повешенным.

      И этот гадёныш, Дима Комаров, должен болтаться рядом am
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 16:25
        0
        Цитата: 26rus
        И этот гадёныш, Дима Комаров, должен болтаться рядом

        А ведь был вполне себе безобидный мальчик - по деревьям с туземцами лазил, борщом их кормил, тараканов в Китае ел.
        Это на Украине болезнь заразная, что ли такая, что хорошие мальчики ВДРУГ становятся отъявленными гадёнышами? Она по воздуху передаётся или их всех Зеленский покусал?
        1. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 16:46
          0
          А Зеленского кто покусал? Тоже был хорошим мальчиком.
  4. Комментарий был удален.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:42
    +2
    Глава ГУР Украины угрожает крымчанам физическим уничтожением
    . Вот по ком "пеньковая тётушка плачет"!!!
    Хотя, времена сейчас другие, можно и на синтетике подвесить.
  6. Седой Цинник
    Седой Цинник Сегодня, 15:43
    +3
    У меня один вопрос - почему ЭТО ещё живое? Просрали ледорубы? Или яйца? Почему пучим усы, а не действуем? Может взять за образец действия наших "заокеанских партнёров" .
    1. iran
      iran Сегодня, 16:00
      +1
      Цитата: Седой Цинник
      У меня один вопрос - почему ЭТО ещё живое? Просрали ледорубы? Или яйца?


      Власть с чекистами срослась с крупным бизнесом. Теперь поскреби любого старшего офицера спецслужб, обязательно дети будут какими-то топ-менеджерами и финансистами.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 16:10
        +1
        Цитата: iran
        Власть с чекистами срослась с крупным бизнесом. Теперь поскреби любого старшего офицера спецслужб, обязательно дети будут какими-то топ-менеджерами и финансистами

        Хм. Любопытное соображение, но как это мешает "соединить Буданова с ледорубом"? Непонятно... feel

        Цитата: Седой Цинник
        У меня один вопрос - почему ЭТО ещё живое? Просрали ледорубы?

        Вот да... а почему?
  7. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 15:45
    +4
    Мы получили три миллиона людей, которые жили под пропагандой РФ. Это люди с видоизмененной психикой уже, их ждет физическое уничтожение

    КГБ такого бы не простил.
  8. iran
    iran Сегодня, 15:46
    +4
    Он не только угрожает, но и активно уничтожает.

    Я как наивный ожидал, что наши спецслужбы начнут уничтожать палачей, карателей, главарей и прочих убийц, у кого руки по локоть в крови, но потом понял, что ничего этого не будет. Наши спецслужбы такое же посмешище, так и всё министерство Шойгу.

    В то же время украинские спецслужбы активно уничтожают какв ДНР, так уже и в России. Более того , они в России создали уже конкретную агентуру, прямо под носом наших спецслужб. Зато наши беззубые спецслужбы на что и годятся, так только на крышевание бизнеса. Туда видно и идут только ради того , чтобы побыстрее разбогатеть.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 15:52
      0
      Наши спецслужбы такое же посмешище, так и всё министерство Шойгу.

      Шойгу у нас теперь и за спецслужбы отвечает? belay
  9. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 15:48
    +2
    ребята смотрите глубже, эти высказывания делаются для страха.. у каждого человека помимо физической порога боли есть и психологический.. это нужно для того что бы люди с низким порогом испугались и стали сотрудничать с Киевом.. у страха глаза большие
  10. Аргон
    Аргон Сегодня, 15:48
    +1
    Этот журналист из мира на изнанку в политику подался
  11. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:49
    +2
    Этой бандерве буданову когда то всё равно придётся ответить за свои слова.
    1. iran
      iran Сегодня, 15:55
      +2
      Цитата: 16112014nk
      Этой бандерве буданову когда то всё равно придётся ответить за свои слова.


      Чтобы такое было на самом деле , нужно чтобы у власти оказались те лидеры, у которых на первом месте будут люди , а не бизнес интересы. Сталин бизнесом не занимался, и не обслуживал олигархов. Поэтому враги России знали, что до них дотянуться руки МГБ.
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:49
    +5
    В Москве до сих пор не решаются даже объявить ГУР и СБУ террористическими организациями, чего они заслуживают давно и уверенно.

    Когда то обещание "мочить в сортире" не казалось пустыми словами. В то, что их не выпустят из сортира, верили многие и боялись.
    К сожалению за последний год все новые заявления превратились в пустые слова, которым никто не верит, не боится и не уважает.
    В технике это называется "положительная обратная связь", результатом которой является "возбуждение" системы, вплоть до ее полного разрушения.
    Именно из-за этого некоторые позволяют себе оскорбительные выражения и действия в адрес России. Раньше только при мысли о подобном они бы пИсались от страха. А сейчас "кайф ловят"
    Может хватит?
  13. Storm1978
    Storm1978 Сегодня, 15:50
    +6
    Его нужно ликвидировать. Это уже заявка на геноцид. Это не убийство неугодного, это уничтожение ядовитой плесени.
  14. zontov79
    zontov79 Сегодня, 15:59
    +1
    Удивительно почему эта ещё жива, а ещё удивительно что наша верхушка допускает такие высказывания !
  15. d1975
    d1975 Сегодня, 16:00
    +2
    Жду от ВВП признания бывшей УССР государством -террористом . Сколько можно терпеть ? Сделайте то ,что положено .
  16. Комментарий был удален.
  17. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:02
    +3
    Цитата: Zoldat_A
    Цитата: dmi.pris1
    Эй,вы там наверху!Чего спускаете этому выродку?Ледоруб потеряли?

    по словам Буданова, у него «будет много работы». Заключаться эта работа будет в физическом уничтожении жителей полуострова, которые, заявил Буданов, «стали людьми с измененной психикой»

    Думаю, что мой школьный друг, врач-психиатр, с удовольствием поговорил бы с Будановым у себя в кабинете об "изменённой психике" и о том, как её вернуть на место. У него в специализированном лечебном учреждении закрытого типа много средств для этого, помимо душевных разговоров. Через полгода лечения глупо безобидно улыбался бы и пускал слюни на свой генеральский погон - современная медицина творит чудеса.

    Не нужно: на Святой Руси испокон веков горбатых могилами исправляли... Его надо просто превратить в мишень и глушить пока не заткнётся.
  18. AVESSALOM
    AVESSALOM Сегодня, 16:02
    +5
    Почему он себе это позволяет?Потому,что знает,что ему ничего за это не будет.))Тем более за слова,если за убийства Дугиной,Татарского никому ничего,кроме невнятного блеяния.Отбрасывая в сторону мораль,можно сказать,что он на своем месте.Его служба успешно провела серию терактов сопредельном государстве не понеся никаких потерь!У него есть внятная цель.А чем могут похвастаться ФСБ,ГРУ и ПРОЧИЕ РАСПИАРЕННЫЕ СТРУКТУРЫ?
  19. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 16:04
    0
    при полном ананизме,кремлёвских старцев....можно убивать русских дальше
  20. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:08
    +1
    Цитата: iran
    ... Наши спецслужбы такое же посмешище, так и всё министерство Шойгу.
    ...Зато наши беззубые спецслужбы на что и годятся, так только на крышевание бизнеса. Туда видно и идут только ради того , чтобы побыстрее разбогатеть.

    Сколько ципсоте платят за работу в выходные дни?
    Что там с Залужным? Вы не переживайте. Вполне возможно, что вам ещё посчастливится ощутить в попу ветерок. Неожиданность ведь интереснее, правда?))
    Бахмут наш, кстати. Уже не ваш, в смысле.)))
    1. iran
      iran Сегодня, 16:52
      0
      Цитата: Tagan
      Сколько ципсоте платят за работу в выходные дни?


      Вероятно им платят не меньше чем чем прокремлёвским шапкозакидателям, которых всегда можно выделить из толпы своим одними единственным приёмом - любая конструктивная критика всегда встречает их стабильный контраргумент: ципсо.
  21. Печорский
    Печорский Сегодня, 16:25
    0
    Мерзость,какая же мерзость этот Буданов.