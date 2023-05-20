Военное обозрение
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В сети появилась кадры с падением истребителя F/A-18 в Испании

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В сети появилась кадры с падением истребителя F/A-18 в Испании

В Испании разбился истребитель. В сети публикуются кадры с падением этого самолёта неподалёку от промышленной зоны.

Речь идёт об истребителе F-18 (F/A-18), который на большой скорости приближался к поверхности под углом не менее 60 градусов.

На несколько десятков метров до столкновения с землёй лётчик совершил катапультирование. На данный момент о его состоянии не сообщается. Падение произошло в районе расположения военной базы в Сарагосе.

Самолёт, столкнувшись с поверхностью, взорвался. Причём после взрыва возникло внушительных размеров облако огня и дыма. Это даёт повод предположить, что самолёт имел существенные объёмы горючего в баках на момент падения. Также возможно, что он нёс и некоторое вооружение на своём борту.

К месту падения истребителя съехались экстренные службы. Идёт опрос свидетелей. Ведётся поиск бортовых самописцев F/A-18. Нет ли пострадавших на земле, пока тоже не сообщается.

Аналогичный самолёт разбился недалеко от Мадрида осенью 2017 года. Тогда лётчик погиб.

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12 комментариев
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  1. фигвам
    фигвам Сегодня, 15:29
    +2
    Хорошая новость, даже отличная, побольше бы таких.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 15:32
      +1
      Пилот прямо в ад полетел кажется. Поджарился наверное
      1. Комментарий был удален.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:03
      +1
      А чё,красиво спикировал!Одним меньше,и почище бы они падали!Минимум,один в день,в выходные можно чтобы 3 сразу гробанулись.
  2. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 15:31
    +2
    Никто не пострадал, и это прекрасно!
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 15:35
      +1
      Авиабаза Сарагоса, демонстрационный полет перед семьями военнослужащих в честь годовщины базы. У летчика повреждена нога, в остальном порядок. Нервы у парня крепкие
      1. monetam
        monetam Сегодня, 15:39
        0
        Ну дела... В России никогда бы не организовали бы вылет с такой вот причиной демонстрации...
  3. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:39
    +3
    Хорошо бы падений побольше, и потерь побольше.
  4. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 15:54
    0
    Это земля столкнулась с самолетом заявил бы зеля good
  5. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 15:55
    +1
    Прям как бальзам на душу! Самоликвидировалась одна вражеская боевая единица drinks , жаль что единица личного состава врага осталась целой.
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:10
    +1
    Неужели-таки НАШИ начали работать? Понятно, в каком смысле. soldier
    1. Аскет
      Аскет Сегодня, 16:36
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Неужели-таки НАШИ начали работать?

      Нет это Призрак Киева тренируется на НАТОвских литаках laughing
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:21
    0
    Вот что происходит с моей страной из-за покупки американских истребителей.