«Большая семёрка» требует от Ирана прекратить военную помощь России

Мы призываем Иран прекратить передачу вооружённых беспилотных летательных аппаратов

Лидеры стран G7, собравшиеся на саммите в японском городе Хиросиме, среди прочего затронули и тему украинского конфликта. «Большая семерка» требует от Ирана прекратить военную помощь России, которую тот якобы ей оказывает, помогая проведению спецоперации.Об этом свидетельствует итоговое коммюнике, принятое участниками мероприятия по его окончании.- говорится в документе.Участники встречи потребовали от Тегерана перестать поддерживать Москву в вопросах, касающихся вооруженного конфликта на Украине. Они выразили обеспокоенность решениями иранских властей, которые члены «Большой семерки» считают дестабилизирующими. В частности, они утверждают, что Иран поставляет другим странам и негосударственным вооруженным формированиям БПЛА, ракеты и предоставляет им доступ к своим военным технологиям, нарушая тем самым резолюции Совбеза ООН.Помимо этого, на саммите Иран призвали придерживаться правил безопасного судоходства, не подвергая опасности морские маршруты.С другой стороны, лидеры «Большой семерки» дали положительную оценку стремлению Тегерана налаживать отношения с другими государствами региона, в частности, с Саудовской Аравией.Ранее американский конгрессмен Тед Круз заявил о подготовке законодателями США нового пакета санкций против РФ и Исламской Республики. Они должны помешать развитию российско-иранского сотрудничества.