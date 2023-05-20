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«Большая семёрка» требует от Ирана прекратить военную помощь России

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«Большая семёрка» требует от Ирана прекратить военную помощь России

Лидеры стран G7, собравшиеся на саммите в японском городе Хиросиме, среди прочего затронули и тему украинского конфликта. «Большая семерка» требует от Ирана прекратить военную помощь России, которую тот якобы ей оказывает, помогая проведению спецоперации.


Об этом свидетельствует итоговое коммюнике, принятое участниками мероприятия по его окончании.

Мы призываем Иран прекратить передачу вооружённых беспилотных летательных аппаратов

- говорится в документе.

Участники встречи потребовали от Тегерана перестать поддерживать Москву в вопросах, касающихся вооруженного конфликта на Украине. Они выразили обеспокоенность решениями иранских властей, которые члены «Большой семерки» считают дестабилизирующими. В частности, они утверждают, что Иран поставляет другим странам и негосударственным вооруженным формированиям БПЛА, ракеты и предоставляет им доступ к своим военным технологиям, нарушая тем самым резолюции Совбеза ООН.

Помимо этого, на саммите Иран призвали придерживаться правил безопасного судоходства, не подвергая опасности морские маршруты.

С другой стороны, лидеры «Большой семерки» дали положительную оценку стремлению Тегерана налаживать отношения с другими государствами региона, в частности, с Саудовской Аравией.

Ранее американский конгрессмен Тед Круз заявил о подготовке законодателями США нового пакета санкций против РФ и Исламской Республики. Они должны помешать развитию российско-иранского сотрудничества.
Использованы фотографии:
https://www.g7hiroshima.go.jp/
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38 комментариев
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  1. rusich
    rusich Сегодня, 15:49
    +8
    Требовалка у лидеров стран G7 не выросла к Ирану. Иранцы помнят санкции и прочее и никогда не простят гейропейцев
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:55
      +13
      «Большая семерка» требует от Ирана прекратить военную помощь России

      Самомнение и наглость англосаксов зашкаливает. Ещё удивляемся откуда берутся выродки будановы.
      Правильно вчера сказал один вагнеровец: "Бахмут надоел. Скучно. Хочется другие города "посмотреть".
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:09
        +3
        Цитата: Теренин
        Самомнение и наглость англосаксов зашкаливает.

        Ну ладно Джо, он хоть на половину ирландец, а какой же англосакс, из внука раба Сунака.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 16:31
          +4
          Цитата: tihonmarine
          какой же англосакс, из внука раба Сунака.

          Нет худшего тирана, чем бывший раб.
        2. Теренин
          Теренин Сегодня, 16:33
          +2
          Цитата: tihonmarine
          Ну ладно Джо, он хоть на половину ирландец, а какой же англосакс, из внука раба Сунака.

          Не знаете, почему за рубежом всех российских граждан, зачастую называют русскими?
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 16:06
      +1
      Что значит помнят?
      Тед Круз заявил о подготовке законодателями США нового пакета санкций против РФ и Исламской Республики.
      Рады бы забыть, да как? no
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:50
    +11
    А мы со своей стороны должны требовать от кремля немедленного выхода из режима санкций с их полной отменой в отношении Исламской республики Иран,и государства Северная Корея.Да,и плевал я на эту "большую семёрку "с высокой колокольни !!!
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 16:13
      +3
      ну пока работаем спокойно....вон Пригожин официально объявил "Бахмут взят!", за что ему огромная благодарность от России, столько утырков его парни там уложили!
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:35
        +1
        Цитата: Fisherman
        ну пока работаем спокойно....вон Пригожин официально объявил "Бахмут взят!", за что ему огромная благодарность от России, столько утырков его парни там уложили!

        Это точно!
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:34
      +1
      Цитата: Бережливый
      А мы со своей стороны должны требовать от кремля немедленного выхода из режима санкций с их полной отменой в отношении Исламской республики Иран,и государства Северная Корея.Да,и плевал я на эту "большую семёрку "с высокой колокольни !!!

      Короче - золотые слова!
    3. Персия
      Персия Сегодня, 16:58
      0
      Цитата: Бережливый
      And for our part, we must demand from the Kremlin an immediate exit from the sanctions regime with their complete abolition against the Islamic Republic of Iran and the state of North Korea. Yes, and I spit on this "big seven" from the high bell tower !!!

      i think russia should like iran start to sanction western country . i know doesn't have the bite that west sanction does but in political symbolism its important .
      don't forget that their sanctions too is became symbolic for years now because everything that could be sanctioned already sanctioned so they sanction same entity over and over for news. Russia should do it too. Russia should sanction them and enforced it by seizing their ships.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:02
    +1
    А ведь наш Президент прав насчёт недоумков!Все недоумки собрались в одном месте ,но пригласили как щит нормальных самостоятельных отстаивающих свою позицию .К зе это не относится.Ын бы бахнул,но у него калибр большой,а так бы Моди пригнись я мудрому самоходу ,причёску попорчу! lol
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 16:08
      +5
      это кто там минусует? а ну - кыш, розовокрючкохвостые!
      Так и хочется спросить недоумков из G7 от лица Ирана "А то что?". Вот уж кому угрожать не стоило бы, так это Ирану....персы получают наши СУшки и уже израильская авиация ограничивается ударами по бедуинам без ПВО.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:42
        0
        Цитата: Fisherman
        это кто там минусует?

        Как кто!? Это потенциальные и будущие повара, водители и парикмахеры, которых, перед этим обязательно переловят их нынешние кумиры - Алексей Мячеславович (кто не знает, это гниденыш Данилов, СНБО) и Буданов. yes
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:14
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Все недоумки собрались в одном месте

      Хороший зоопарк, или колумбариум.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:51
        0
        Цитата: carpenter
        Цитата: tralflot1832
        Все недоумки собрались в одном месте

        Хороший зоопарк, или колумбариум.

        Неужели с этими чудаками Путин когда-то дружил? belay
  4. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 16:06
    +3
    Они и Китай попросили, и видел что Зеленский и премьером Индии встречался. Сносят русские памятники, запрещают русский язык, на танках рисуют немецкие кресты. ТИпа не помогайте. Ну а если у Ирана или еще какой страны будут проблемы, кто им помогать будет потом? Ведь ЗАпад своими договорами обманул посути Россию. Какой же Крым их, если даже договор на передачу крыма не был составлен
    8 лет они бомбили донбасс, сейчас они бомбят приграничные областя наши, а так же звучит риторика о развитии ядерного оружия, всякие бактериологические лаборатории на украине. Я бы сказал что эту нечесть самим надо уничтожать со всеми лабораториями, русофобией.
    Его люди бомбят российские города, уже сколько людей они убили. А он ездит денег просит. Российская типа агрессия, по факту это агрессия Украины, которую они с 2014 года ну никак не видят. Доверили оружие всяким националистическим батальонам, которые убивают людей, а что они с пленными творят?
    Россию слушать никто не хочет, с тем что творят украинские нацисты. Выросшим людям в СССР, как можно на танках рисовать немецкие кресты я не понимаю. Кто они там? Недобитые в свое время фашисты? Те что уничтожили почти 50 миллионов людей.
    Вопрос возникает как они хотят мирный урегулирований там только одностороннее требование к России. Типа оставьте им территории их. Но эти территории уже самоопределились, там война шла 8 лет.
    Украина это территория бывшего СССР, в 1991 никакого голосования граждан о распаде СССР не было. Было голосование но люди были против. Это наши люди. Люди бывшего СССР. Небольше территории должны сами определять с кем им жить. С Россией их никто не претесняет, жить в украине терпеть перетеснения. Эти территории на которых проводит операция СВО, люди там за Россию, они не смогут жить с укронацистами.
    У них же там дебильные мечты, чтобы вся украина стала на украинском говорить, когда половина даже может по паспортам русские, да и какие они украинцы не было такой нации никогда. Это польские корни. Я считаю что народ которые якобы считаю что у них особая национальность они по крови такие же, просто немного искажен язык.
    Эти национальности давно все поперемешались. Особенно среди людей что малообеспеченными. Возьмите районы кавказа там русские девушки спят с нерусскими. Даже в парспорте русский будет стоять у ребенка он не русский. Украинцы на видео посмотри они там больше на армян похожи
    Между Россией и Польшей была граница, вот и назвали территорию Украиной. Типа у окраины. Примеси там польского населения вот и тянет их в европу обратно к родичам. Вторая половина Украины это славяне. Вот и война у них на этой почве почве пошла. Потому что это идеология США развал стран которые держутся на разных национальностях
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:06
    +3
    Прекрасное фото сплошной паноптикум. Надпись в зоопарке - "Осторожно, близко не походить, кусаются !"
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:16
      +1
      Цитата: tihonmarine
      Прекрасное фото сплошной паноптикум.

      Забавно, что даже на откровенно медийном фото чистА для понтов - и то Бидон папочку с перфокартами не удержал - на полу валяется
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:13
    +1
    Я бы, напротив, на месте наших Власть предержащих, заключил бы с Ираном союзный Договор.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:52
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Я бы, напротив, на месте наших Власть предержащих, заключил бы с Ираном союзный Договор.

      И он тут же, отутюжил... Израиль winked
  7. Hog
    Hog Сегодня, 16:14
    +1
    Между тем, там Пригожин заявил о взятии Бахмута.
    1. alexandreII
      alexandreII Сегодня, 16:21
      +1
      Вот знаете что самое страшное в этой ситуации,что Пригожин это заявил а не тувинский долбоящер.....
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:55
        0
        Цитата: alexandreII
        Вот знаете что самое страшное в этой ситуации,что Пригожин это заявил а не тувинский долбоящер.....

        Наоборот, это ситуация отражает новую реальность. Кто в неё не впишется, то в скором будущем, в лучшем случае, будут на озере рыбу удить.
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:14
    +1
    Клоуны (и клоунессы) должны раздеться до пояса и написать письмо аятоллам на фарси! А потом русский художник нарисует про это картину. И в музей.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:57
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Клоуны (и клоунессы) должны раздеться до пояса и написать письмо аятоллам на фарси! А потом русский художник нарисует про это картину. И в музей.

      Санах, санах!” — что на языке эфиопов означает “Прекрасно!” laughing
  9. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 16:14
    +2
    Значит Иран идет правильным путем, раз критикуют и требуют чего то.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:58
      0
      Цитата: sagitovich
      Значит Иран идет правильным путем, раз критикуют и требуют чего то.

      Даже достаточно того, что Иран идёт своим путём.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:15
    +1
    Когда закручивают гайки, забивают болт.
    Вот потому у них есть даже свой специальный Болтон
  11. Аскет
    Аскет Сегодня, 16:17
    +1
    Большая семерка превращается в Больную семерку. Пора лечить от мании величия и идиотизма.
    Хотя болезнь похоже неизлечима обычными средствами. Остается только Посейдоном negative
  12. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 16:17
    -2
    Россия стала аморфной страной, давно надо было положить на все решения и санкции в отношении КНДР и Республики Иран, признать Талибан,передать технологии ЯО Ирану,прекратить поставки сырья и ядерного топлива для АС Западу,быть более решительными и жёсткими в проведении СВО, но...кое кому на это нас рать,и все это знают,ему бы главно бабла побольше и не дай бог партнёров не обидеть, а то что кровь льется рекой плевать,чужая же,его дочери даже волонтёрами в госпиталях не трудятся, а зачем,там же быдло....
  13. arthh
    arthh Сегодня, 16:21
    +1
    Чисто одни обезьяны и приматы за столом сидят, особенно слево сидят недоразвитые террорюги
  14. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 16:28
    -1
    Сша и европу интересуют только деньги. И я смотрю на то что они говорят там, там ни слова про народ не говорится. Вот Зеленский про Крым говорит врет.
    Придумали какую то мнимую страну Украина, которая никогда не существовала посути.
    В СССР это был УССР, а до Российская империя с губерниями была.
    Отделились в 1991 году, и за все время там покоя людям не было с драками ихними в их раде.
    Вот это отделение пошло на минус, это балы самая лучшая область СССР с их заводами, а щас самая худшая в странах СНГ
    Вся причина это западная украина с их местным сельским населением, которое разбрелось по территории Украины
    Что Украина когда то вспомнила что когда то была лучшим регионом СССР в составе всей страны, нет конечно, они там щас памятники уничтожают историю свою.
    Есть Иран он веками существовал, Индия, а кто такая украина ее не было. Их разделили по областям чтобы лучше управлять страной, также как на предприятии есть отделы.
    Оказывается это теперь страна которая была республикой
    В Древние века люди как то территория объединялись они существовали, так вот даже если взять древние века там рядом жили варвары немецкие и польские
    Разделение СССР это прежде всего несправедливое распределение. Это вообще не надо было делать. Их маленькие страны с нищенскими бюджетами никогда не дадут развится тем более они лезут в европу. Где свою валюту печатать нельзя априори. Они не смогут печатать свои деньги что тратить их на свое развитие, они даже сейчас в европе занимают их. Неужели кто то думает после войны их территория заживет?
    Зеленский смеялся над Порошенко перед выборами что тот брал деньги в кредит, но это уже обязанность такая возникает, что собственную валюту вы печатать не можете. Так вот и Россиия долго по их правилам играла пока не доигралась что без армии почти осталась
    То что было в 90-е кто хоть немного разбирался что происходило в стране вот с тем США и приходит в новые страны давая свободу, всему в том числе и своим долларам
    Пока вы страна которая не берет денег ни у кого печататет деньги и развиватесь вы ни от кого зависиеть не будете и будете развиваться.
    Чем они там заманивают своими товарами?
    Вот им там надо понять что на Россию их требования не будут рабоать. Мы независимая страна в мире. Ну если у нас чего то нет мы будем развиваться.
    В 90-е было уничтожено много заводов электроники которые могли развиваться да и всего многого другого. Так вот нет надо было так поступать с заводами.
    В свое время эти заводам надо было давать деньги на развитие а не закрыватьи банкротить их.
    Если честно разобраться все чсто везли из за рубежа мы могли и сами делать
  15. Million
    Million Сегодня, 16:31
    0
    Ирану на их требования плюнуть и растереть.
  16. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 16:34
    0
    Мы призываем Иран прекратить передачу вооружённых беспилотных летательных аппаратов

    А то что?
    Санкции введут?
    laughing
  17. Персия
    Персия Сегодня, 16:45
    -1
    they started world war3 in shadow and have audacity to not ask but demanded from iran to betray his ally.
    are they really that stupid to after nearly 5 decades still think Iran gives shit about what they demand or request? or that is only for show to their own people?
    if Iran was from that kind that abonden his friends in hard time they would done it by now to Hezbollah and Palestin and if Iran just abandon Hezbollah and Palestinian all the Iran's problem including nuclear one would be solved and investment go to Iran. but Iran is not traitor so they should stop embarrassing themselves by demanding nonsense
    glory to Russia and Iran
  18. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 16:48
    0
    То что украина своим государством считает, пацаны в 90-е считали что это их район. Когда законов нет в стране доходит даже до деления районов
    После 8 лет бомбежек и после того ккак они своим же руками и ноги ломали они хоятт жить в этом государстве, или пример 2014 год когда они битами избивали, сожгли людей.
    Области типа Запорожская или Херсонская давно хотели отделиться. Еще в 90-е когда поезда ходили через украину у них там я лично видел развал.
    Когда ставится шлакбаум экономика дальше не растет. Это пример Абхазия
    Что дает большая страна, что лучшие переезжают в большие города и их развивают. Что даст маленькое госудаство Украина, они и так уже растеряли все свои головы. Все умы выехали из украины.
    Запад ненавидел восток украины потому что те там работали. Запад Украины их считал что их обделяют постоянно, это как про мальчика и пелемени. Раз была граница они хоетли ехать в польшу, они ныли что восток лучше живет украины и что на запад их никто не пускает. Итог майдан и война.
  19. Велобосс
    Велобосс Сегодня, 16:50
    0
    Большие шестёрки входящие в состав большой семерки.