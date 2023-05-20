Страны G7 согласовали отказ от импорта энергоносителей из РФ, который, как ожидается, будет проходить поэтапно. Об этом сообщается в совместном коммюннике стран-участниц международного клуба по итогам саммита, прошедшего в японском городе Хиросима.Также, следует из документа, основной акцент делается на снижении потребления голубого топлива и энергоснабжения. Не обошли вниманием лидеры «Стран семёрки» и текущую ситуацию на Украине, особенно в том, что энергетический сектор на сегодняшний день наиболее уязвим из-за конфликта, а потому, возникает острая необходимость для перехода на экологически чистую энергию. На ветряки и биотопливо?..Как заявлял ранее министр энергетики Испании Тереса Рибера, Евросоюз рассматривает в перспективе вопрос, связанный с запретом импорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Как утверждал чиновник, ситуация близка к этому.Кстати говоря, накануне премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о полном отказе от этого вида топлива из России, добавив, что теперь в этом нет необходимости, поскольку республика была успешно интегрирована в европейскую энергетическую сеть как с коммерческой, так и с технической точки зрения. Всё бы хорошо, если бы не одно но: руководство Республики Молдова по-прежнему водит за нос своих граждан, которые, разумеется, будут продолжать получать из Европы тот же российский газ просто от других поставщиков, да ещё и втридорога. Правда, официальный Кишинёв называет это диверсификацией источников энергии и как следствие «обеспечением энергетической независимости страны».