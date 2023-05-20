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Страны G7 приняли решение о поэтапном отказе от импорта энергоносителей из РФ

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Страны G7 приняли решение о поэтапном отказе от импорта энергоносителей из РФ

Страны G7 согласовали отказ от импорта энергоносителей из РФ, который, как ожидается, будет проходить поэтапно. Об этом сообщается в совместном коммюннике стран-участниц международного клуба по итогам саммита, прошедшего в японском городе Хиросима.


Также, следует из документа, основной акцент делается на снижении потребления голубого топлива и энергоснабжения. Не обошли вниманием лидеры «Стран семёрки» и текущую ситуацию на Украине, особенно в том, что энергетический сектор на сегодняшний день наиболее уязвим из-за конфликта, а потому, возникает острая необходимость для перехода на экологически чистую энергию. На ветряки и биотопливо?..

Как заявлял ранее министр энергетики Испании Тереса Рибера, Евросоюз рассматривает в перспективе вопрос, связанный с запретом импорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Как утверждал чиновник, ситуация близка к этому.

Кстати говоря, накануне премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о полном отказе от этого вида топлива из России, добавив, что теперь в этом нет необходимости, поскольку республика была успешно интегрирована в европейскую энергетическую сеть как с коммерческой, так и с технической точки зрения. Всё бы хорошо, если бы не одно но: руководство Республики Молдова по-прежнему водит за нос своих граждан, которые, разумеется, будут продолжать получать из Европы тот же российский газ просто от других поставщиков, да ещё и втридорога. Правда, официальный Кишинёв называет это диверсификацией источников энергии и как следствие «обеспечением энергетической независимости страны».
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4 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:46
    +1
    В мире полно стран с развивающейся экономикой,причем с хорошими темпами.Которые с радостью купят эти нефть и газ
  2. 6erJIblu
    6erJIblu Сегодня, 16:48
    +1
    А шо? Японцы от проекта "Сахалин" откажутся?
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:49
    0
    Они правы.
    И нам надо слезать с нефтгаз иглы.
    На уровень 80х гг выйти по пропорциям занятости :машстроение, нефтехимия, транспортное машстроение, авиа и автопромлпрежле всего грузовые и до легк комерч авто с минивенами для семей 5-7 детей)
    Пролет люксом и тп поповозки.
    Не автоваз, а развитие пазиков и др газелей. Строитдорож техника.
    И еще 50 др "нужно можно".
    Приоритет в развитии на внутренний рынок и компетенции раб силы для него.
    Не трубы экспорта.
  4. Попандос
    Попандос Сегодня, 16:50
    0
    Страны G7 согласовали отказ от импорта энергоносителей из РФ,

    Я предлагаю помочь жапанцам, и выкинуть их из проекта "Сахалин", в вдогонку за америкосами