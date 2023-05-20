Военное обозрение
Войти Регистрация

Власти Крыма заявили о незаконной передаче полуострова Украине в советское время

24
Власти Крыма заявили о незаконной передаче полуострова Украине в советское время

Крымский полуостров со времён его присоединения к России при Екатерине II был её неотъемлемой частью, пока в середине XX века власти СССР не решили передать Крым Украинской ССР.


В 1954 году при Хрущёве полуостров был передан из РСФСР УССР. Истинные причины такое решения до сих пор остаются непонятными. Историки спорят в том числе о легитимности такой передачи.

По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, эта передача не была юридически оформлена. Об этом Константинов сказал в интервью РИА Новости.

Глава парламента Крыма отметил, что в регионе идёт подготовка необходимых документов, подтверждающих необоснованную передачу Крыма Украине.

Мы никогда не покидали состава РФ, границы которой не менялись в 1954 году, а значит, и в 2014-м

- сказал парламентарий.

При передаче полуострова не только грубо игнорировалась воля жителей Крыма, но и происходило серьёзное нарушение юридических процедур, отметил Константинов. По его мнению, органы, которые принимали решение о передаче региона из одной советской республики в другую, вообще не имели на это полномочий.

Это как если бы Госсовет Крыма принял решение о передаче Техаса Мексике

- добавил спикер.

Согласно всём юридическим нормам Крым никогда из состава России не выходил, подчеркнул Константинов.
Использованы фотографии:
Википедия/NASA
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
24 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:14
    +11
    Власти Крыма заявили о незаконной передаче полуострова Украине в советское время


    Да какая теперь то разница?Прававое поле всё равно уже давно никому не интересно.Тем более дела давно минувших дел в уже несуществующей ныне стране.Это даже слушать никто не будет и честно говоря правильно сделают. Зачем ворошить прошлое,нужно жить настоящим и думать о будущем.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 17:19
      +5
      Да, теперь всё просто и по законам природы - кто сильнее, тот и прав. Если можешь забрать и удержать - твоё, нет - нет.

      Можно, конечно, ещё от реальности побегать, но лучше её признать. А право, как и удача, теперь на стороне больших батальонов
      1. Простой
        Простой Сегодня, 17:29
        +6
        Ну не скажите.
        Правильное юредическое исполнение имеет значение - Прибалтика вот была юредически переписана при покупке - но в резултате мутных махинаций со стороны Запада - перешла не туда.
        Договоры по мутным махинациям можно денонсировать -а договор о купле - продаже - нет - только выкупить (если подходить к делу с юредической стороны).
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 18:23
          +2
          Цитата: Простой
          Договоры по мутным махинациям можно денонсировать -а договор о купле - продаже - нет - только выкупить

          Уточнение: когда речь идёт о договоре с относительно честным партнёром.
          К договору с мошенниками это не относится. Особенно в случае, когда у суда нет за спиной силы, способной заставить мошенника признать решение суда.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:20
      +2
      Цитата: Orange-Bigg
      Да какая теперь то разница?Прававое поле всё равно уже давно никому не интересно.

      Это важно по тысяче причин. Например, если Дума признает незаконную передачу, то все оставшиеся укропашпорты жителей Крыма автоматом недействительны.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 18:32
        0
        Вы знаете тех крымчан, которые ими пользуются в РФ? belay Я вот как-то о таких не слышал, хоть и живу в этом самом Крыму. wink
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:20
      +3
      Цитата: Orange-Bigg
      Власти Крыма заявили о незаконной передаче полуострова Украине в советское время


      Да какая теперь то разница?Правовое поле всё равно уже давно никому не интересно.

      А что секрет какой-то рассказали или открытие сделали? Да только Вы, Александр, правы. Законно или нет - никому не интересно. Закона-то теперь нет - есть американские "правила".
    4. GO-TO-GO-TO-GO
      GO-TO-GO-TO-GO Сегодня, 17:56
      +1
      "зачем ворошить прошлое....."
      А у вас есть отец , мать, бабушки, дедушки? Если есть - забудь их. Также тебя забудут твои дети, если они у тебя есть. И будут жить будущим.... без тебя. Дурень!!!!!
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:16
    +4
    К чему всё это?Как будто решили оправдаться перед "партнерами кремля "?Вернули полуостров и хорошо что тогда без крови всё прошло. А нужно было идти дальше,регионы уже тогда возращать без оглядки на пресловутых "партнёров "!
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:17
    +1
    По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, эта передача не была юридически оформлена.

    Чистая правда. Требуется соответствующее страшно запоздалое постановление Госдуры.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:51
      +3
      Честное слово.Это все выглядит ,как буря в стакане воды.Чего это не сделали,к слову девять лет назад.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 18:38
        0
        Тогда никто из историков не озаботился вкладыванием этой информации в озабоченные бюджетораспислом головы.
  4. termos
    termos Сегодня, 17:17
    +4
    Как по мне - глубоко пофигу, законно передали или нет) В 1991 году все собрались, всех все устроило, подписали разошлись) Тут принцип в другом: не умеют нормально обращаться с куском земли с русским населением - не заслужили, население уплывает вместе с куском земли) Не нравится - пишите письма в ООН, может помогёт =)))
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:20
    +3
    Мы никогда не покидали состава РФ, границы которой не менялись в 1954 году, а значит, и в 2014-м
    Это все загадочно и не актуально. Мы Крым включили в состав РФ и идут все лесом. angry Тем более Турция, в состав которой Крым не входил никогда, а вассальное ханство.... так это другое, потом оно было нашим вассалом, а затем вообще присоединилось.... само. request Бумаги подписали, дебет-кредит подвели, долги выплатили и 250 лет жили как у Христа за пазухой.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:31
    +1
    Ну популизм чистой воды! Потом Турция заявит о том, что как преемница Османства не согласна с отторжением. Затем подтянется Греция.
    И чем закончится? Египет, Месопотамия, Китай, Индия, инки, ацтеки, майя.
    Зачем доводить до абсурда?
    В 2014-м году референдум крымчан показал, что они хотят быть частью России, а не Украины. Почти никто этот референдум не признал. А вот если Константинов опровергнет правомочность передачи Крыма из состава РСФСР в состав УССР, то сразу 180 стран признают?
    Аксёнов в этой юридической казуистика решил не принимать участия? Или готовят на другую должность?
  7. km-21
    km-21 Сегодня, 17:31
    +3
    Власти Крыма заявили о незаконной передаче полуострова Украине в советское время

    Это - неправильная позиция.
    Правильная должна звучать следующим образом:
    Крым со времен Екатерины Великой был и навсегда останется русским вне зависимости от мнения Киева, Брюсселя или Вашингтона. Такова воля россиян и крымчан, поэтому никаких других обоснований этого факта не требуется.
  8. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 17:31
    +2
    Кого сейчас, во времена жизни не по законам а по ПРАВИЛАМ, вообще волнует какое-то правовое поле? Мы на очередном этапе эволюции возвращаемся к праву сильного - это когда сильный пишет правила для слабых и силой заставляет их соблюдать, при этом на сильного эти правила не распространяются. И ладно бы если бы правила писались одним мировым гегемоном для всех остальных - это ещё можно было бы понять, но сейчас мир разбит на сложную систему из десятка "гегемончиков" и окружающего их флуктуируещего вассалитета, считающего, что вовремя предать - это предвидеть. И "гегемончики" неустанно меряются своим гегемонизмом, искренне полагая, что только он может писать другим законы и правила, а сам будет жить вообще по понятиям. Так что булькотня на тему законно-не законно, правильно-не правильно - это всё дым... в трубе - кто в состоянии удержать Крым (Голаны, Техас, Фолкленды) - тому он и принадлежит. А кто не в состоянии, но стенает про законы - так маленькая собачонка до старости щенок. Так было, так есть, так будет.
  9. ASM
    ASM Сегодня, 18:13
    +3
    Так и развал Ссср незаконен. Он не то, что по закону, но даже по понятиям нелегитимен, поскольку не проводились референдумы. И кого это остановило?
  10. PASus
    PASus Сегодня, 18:15
    +1
    Историю всегда пишут победители, а бубнящих нытиков никто не слышит.
  11. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 18:15
    +2
    1239 год —. Степной Крым стал улусом Золотой Орды.
    Будет ли Золотая Орда подавать свои претензии ООН на Крым? Кстати во времена Катерины не было никакой Украины.. К чему эти оправдания, неужто решили слить Донбасс, а за Крым держатся?
  12. Ясная
    Ясная Сегодня, 18:17
    +3
    Глава парламента Крыма отметил, что в регионе идёт подготовка необходимых документов, подтверждающих необоснованную передачу Крыма Украине.
    Мы никогда не покидали состава РФ, границы которой не менялись в 1954 году, а значит, и в 2014-м
    - сказал парламентарий.

    Давно надо было это провозглашать и делать политико-правовые выводы.
    Как говориться лучше поздно, чем никогда.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:28
      0
      Цитата: Ясная
      Давно надо было это провозглашать и делать политико-правовые выводы.
      Как говориться лучше поздно, чем никогда.

      В любом случае, такое признание закроет рот всем украинствующим с их лозунгом "Крым - наш". Так что пусть признают.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:22
    +3
    Власти Крыма заявили о незаконной передаче полуострова Украине в советское время
    И это тоже НАША ИСТОРИЯ! Всякого, разного в ней есть.
  14. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:48
    0
    Россия давно должна была заявить про то, что кто не с нами, тот против нас и не рассматривать ничьих претензий. Международное право строится на силе и имеющемся суверенитете.
    Сегодня действия российской власти похожи на лепет нашкодившего недоросля.
    Неужели вы думаете, что, если бы Гитлер имел ЯО, то он не применил бы его по СССР?!
    Чего мы продолжаем лохматить бабушку? Каких результатов ждём?
    Все эти «красные линии» - полоски теста на политическую беременность. Вроде бы и созрел на проведение СВО, вроде и убедил СБ и близкий круг в необходимости начала (даже заставил произнести) вроде и приняли в состав России 4 региона, а разродиться не можем...
    Какую-то хрень несут...То у противника ракеты дальнобойные, то средства ПВО появляются, то диверсанты злые...
    А кто мешает вам проявить заботу о л/с ВС и ЧВК и загнать ВСУ под землю?
    Вы, г-н Путин, отслужили в комитете и махали пистолетом разгоняя толпу в ГДР, что же вы растеряли свой воинственный пыл?! Или вы вознамеривались тянуть эту СВО до пятого пришествия?
    Где ваша стратегия победы?
    * * *
    Ваши (хотя какие они ваши) проплаченные пропагандисты и политологи уже вывихнули мозги, объясняя действия МО и ваше личное участие...
    Откуда всплывают сведения о желании переговоров России и Украины? Какой Китай всё хочет инициировать этот переговорный процесс? Какой Турции всё неймётся?
    * * *
    Народонаселение уже потеряло все выставленные вами ориентиры и забыло направления прорывов. Вы-то сами определились, чего желаете получить? То, что России обеспечен геморрой в виде Украины на десятилетия (при таком противостоянии) уже ясно даже слепым и глухим. Вы уж вместе с Медведевым начните применять оружие на новых физических принципах, чтобы результат появился...
    * * *
    Мне жалко, что в стране убивают людей, поверивших в силу России, в её вооружённую мощь. Вы сами верите в то, что говорите?