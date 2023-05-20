Власти Крыма заявили о незаконной передаче полуострова Украине в советское время

Крымский полуостров со времён его присоединения к России при Екатерине II был её неотъемлемой частью, пока в середине XX века власти СССР не решили передать Крым Украинской ССР.
В 1954 году при Хрущёве полуостров был передан из РСФСР УССР. Истинные причины такое решения до сих пор остаются непонятными. Историки спорят в том числе о легитимности такой передачи.
По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, эта передача не была юридически оформлена. Об этом Константинов сказал в интервью РИА Новости.
Глава парламента Крыма отметил, что в регионе идёт подготовка необходимых документов, подтверждающих необоснованную передачу Крыма Украине.
Мы никогда не покидали состава РФ, границы которой не менялись в 1954 году, а значит, и в 2014-м
- сказал парламентарий.
При передаче полуострова не только грубо игнорировалась воля жителей Крыма, но и происходило серьёзное нарушение юридических процедур, отметил Константинов. По его мнению, органы, которые принимали решение о передаче региона из одной советской республики в другую, вообще не имели на это полномочий.
Это как если бы Госсовет Крыма принял решение о передаче Техаса Мексике
- добавил спикер.
Согласно всём юридическим нормам Крым никогда из состава России не выходил, подчеркнул Константинов.