Из Артёмовска приходят сообщения о том, что город полностью освобождён от оккупации войск киевского режима. Информация подтверждается как бойцами с места событий, так и военкорами. В частности, сообщение о том, что Бахмут взят, опубликовал в своём ТГ-канале Александр Сладков.Напомним, что ещё поздним вечером накануне в сети стали появляться заявления украинских военных о том, что «Бахмут сдан». Тогда же куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал о том, что под контролем противника осталось не более половины квадратного километра территории на западе города.К настоящему моменту ликвидированы несколько групп так называемой «гвардии наступления» из состава 3-й отдельной бригады противника. По сути, это очередное перевоплощение «Азова»* (запрещенная в РФ террористическая группировка).Идёт продвижение ЧВК «Вагнер» за пределы Артёмовска, в первую очередь в направлении на Хромово, через которое идёт дорога на Часов Яр. Продвижение штурмовых групп обеспечивается плотной работой артиллерии, в том числе с высот на флангах.Освобождение Артёмовска, что примечательно, произошло 20 мая - ровно через год после освобождения Мариуполя. Именно в тот день 2022 года боевики «Азова»* и примкнувшие ранее к ним всушники сдались на «Азовстали».Данные об освобождении Артёмовска подтверждает и Евгений Пригожин, записавший обращение с бойцами ЧВК «Вагнер», держа в руках российский флаг.«Подарок» Зеленскому и «Большой семёрке», ведущим диалоги в японской Хиросиме...