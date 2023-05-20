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Артёмовск освобождён от войск киевского режима

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Артёмовск освобождён от войск киевского режима

Из Артёмовска приходят сообщения о том, что город полностью освобождён от оккупации войск киевского режима. Информация подтверждается как бойцами с места событий, так и военкорами. В частности, сообщение о том, что Бахмут взят, опубликовал в своём ТГ-канале Александр Сладков.


Напомним, что ещё поздним вечером накануне в сети стали появляться заявления украинских военных о том, что «Бахмут сдан». Тогда же куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал о том, что под контролем противника осталось не более половины квадратного километра территории на западе города.

К настоящему моменту ликвидированы несколько групп так называемой «гвардии наступления» из состава 3-й отдельной бригады противника. По сути, это очередное перевоплощение «Азова»* (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Идёт продвижение ЧВК «Вагнер» за пределы Артёмовска, в первую очередь в направлении на Хромово, через которое идёт дорога на Часов Яр. Продвижение штурмовых групп обеспечивается плотной работой артиллерии, в том числе с высот на флангах.

Освобождение Артёмовска, что примечательно, произошло 20 мая - ровно через год после освобождения Мариуполя. Именно в тот день 2022 года боевики «Азова»* и примкнувшие ранее к ним всушники сдались на «Азовстали».

Данные об освобождении Артёмовска подтверждает и Евгений Пригожин, записавший обращение с бойцами ЧВК «Вагнер», держа в руках российский флаг.




«Подарок» Зеленскому и «Большой семёрке», ведущим диалоги в японской Хиросиме...
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43 комментария
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  1. Советский Молдаван
    Советский Молдаван Сегодня, 16:17
    +29
    Сегодня 20.05.2023 г. ЧВК «Вагнер» вернули один из Русских городов Донбасса.

    Мужики, вы лучшие воины.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:20
      +11
      Сегодня же ровно год со дня освобождения Мариуполя.
      МАРИУПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Жители Мариуполя в годовщину освобождения от украинских националистов города собрались почтить память погибших героев, мэр Олег Моргун подчеркнул, что город поддерживает вся Россия, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

      https://ria.ru/20230520/mariupol-1873110805.html
      1. фигвам
        фигвам Сегодня, 16:22
        -4
        Стратегическая победа над окраиной и западом!
        1. Николай310
          Николай310 Сегодня, 16:24
          +20
          СТРАТЕГИЧЕСКАЯ??? увы,это даже не тактическая...таких бахмутов на одном только Донбассе еще десятки...если такими темпами воевать,то Запорожье не возьмем никогда. Мужеству вагнеровцев слава.
          1. фигвам
            фигвам Сегодня, 16:36
            -11
            Цитата: Николай310
            СТРАТЕГИЧЕСКАЯ???

            Да стратегическая, потому что теперь мы выходим на оперативный простор, где больше таких укрепрайонов, которые готовили годами, нет, взломана долговременная оборона противника, а укровермахт отступает.
            1. Кронос
              Кронос Сегодня, 16:39
              +5
              Нет, там на Донбассе у украинских войск еще несколько таких крепостей есть.
          2. KAV
            KAV Сегодня, 16:51
            0
            Цитата: Николай310
            таких бахмутов на одном только Донбассе еще десятки...если такими темпами воевать,то Запорожье не возьмем никогда.
            Т.е., по вашему мнению, каждый такой город будут оборонять и подгонять на оборону бесконечное число салорейховцев? Можно поинтересоваться, откуда они их столько возьмут?
        2. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 16:27
          +6
          Цитата: фигвам
          Стратегическая победа

          Это были бои местного значения. Медийный эффект будет хороший от взятия города. Пригожин сказал, что с 25 мая "Вагнер" уходит на переформирование в тыл и передаёт позиции ВС РФ.
          1. фигвам
            фигвам Сегодня, 16:40
            +2
            Цитата: ЖЭК-Водогрей
            Это были бои местного значения

            Где убито и ранено под сотню тысячь человек!? fool
        3. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 16:29
          +7
          Цитата: фигвам
          Стратегическая победа

          Это где она стратегическая то? 10 месяцев на штурм городка, не имеющего никакого значения в стратегическом плане. Разве что, в моральном.
        4. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 16:32
          +6
          Цитата: фигвам
          Стратегическая победа над окраиной и западом!

          Скорее политическая. Канделябрами, да по по морде.
          1. Gato
            Gato Сегодня, 16:39
            +2
            Скорее политическая.

            Я бы сказал - медийная. Кое-кто мамой клялся, что Бахмут не сдадут никогда. Бедная мама...
            Но остался вопрос - а что там с флангами?
        5. Nag1984
          Nag1984 Сегодня, 16:56
          0
          Ну это вы дядя и залупили) Это прежде всего имиджевая победа ''фортеця Бахмут'' пала. Впереди самые тяжелые бои, впереди Консантиновка, Славянск, Краматорск.
    2. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 16:37
      +1
      Из Артёмовска приходят сообщения о том, что город полностью освобождён от оккупации войск киевского режима. Информация подтверждается как бойцами с места событий, так и военкорами. .
      Ну вот теперь проукраинские "минусёры" на "ВО", которые выступают против вагеровцев, лопайтесь от зависти на Победу вагнеровцев над врагом России и падением укрорейхского Бахмута!

      Цитата: Советский Молдаван
      Сегодня 20.05.2023 г. ЧВК «Вагнер» вернули один из Русских городов Донбасса.
      Да здравствует освобождённый от укронацистов Артёмовск - один из Русских городов Донбасса!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:45
        +1
        Построенный заново Артёмовск однозначно должен быть лучше старого.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:51
      +1
      Город фактически уничтожен,его нужно будет стоить заново,но как минимум квартал Вагнеровский там должен обязательно!
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:20
    +5
    Началась вторая фаза укропропаганды - "это был не Бахмут"
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:24
      +9
      Цитата: Bingo
      Началась вторая фаза укропропаганды - "это был не Бахмут"

      Завтра появится в западных и укропских СМИ -"Украина и не пыталась удержать Бахмут, она только уничтожала там русских, слава хероям, перямога из перямог, которую запишут в исторю и будут проходить в военных академиях". Может я парой слов и ошибся, но на 99,9% я прав.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:29
        +4
        Цитата: carpenter
        . Может я парой слов и ошибся, но на 99,9% я прав.

        Прав Дима прав, сегодня промолчат, а завтра вопли - "Перямога, вот мы им дали,если бы они нас догнали !"
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:52
      0
      Конечно ,это был Артемовск yes Музыкантов с очень важной для нас Победой.Дальше,по Утесову."С боем взяли мы...."
  3. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 16:22
    -8
    ну если Пригожин сказал что остаётся ещё пол квадратного километра значит остаётся только ждать
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 16:27
      +3
      Цитата: nepunamemuk
      ну если Пригожин сказал что остаётся ещё пол квадратного километра значит остаётся только ждать


      Видео недавно вышло (6:05 минут) в котором Пригожин подтвердил взятие Бахмута.... так что город точно наш. И очень хочется чтобы это полное видео посмотрели там наверху... и сделали правильные выводы, о всем что там сказано.
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 16:23
    +4
    Ура, друзья! Вернусь с работы - подниму бокал за парней! drinks
    Теперь отбить пригороды и гнать хунту на запад!
  5. AVESSALOM
    AVESSALOM Сегодня, 16:25
    -16
    И?Что дальше?Подрочат пидриоты до изнеможения,а дальше что?
    1. Товарищ И
      Товарищ И Сегодня, 16:37
      -1
      А дальше новая стратегическая победа - следующий провинциальный городок в порошок с... гхм... освобождать.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:26
    +1
    «Подарок» Зеленскому и «Большой семёрке», ведущим диалоги в японской Хиросиме...

    Самый лучший подарок, ну прямо как солдатским сапогом по противной харе.
  7. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:26
    +11
    Пригожин пред'явил очевидную победу, редкую в этой СВО, и еще раз пнул Шойгу и Герасимова за свои потери, котрые по его словам могли быть в 5 раз меньше.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:29
    +6
    Поздравляю Оркестр и его Дирижёра! Ратных Вам успехов!
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:30
    +10
    Наконец то закончилось это сражение! Спасибо живым, вечная память погибшим.
  10. Комментарий был удален.
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:34
    +4
    Снимаю шляпу перед Вагнеровцами и лично перед Пригожиным hi!!!
    Он свое слово сдержал и ЧВК Вагнер выполнил свою задачу взять Бахмут...теперь его можно назвать Артемовск.
    Если бы все наши военноначальники так добивались выполнения поставленных задач как вагнеровцы это было бы отлично...но мечты...мечты.
  12. ZIF122
    ZIF122 Сегодня, 16:34
    +4
    Ура Артемовск наш ! Слава Вагнеровцам! Я срочку служил в 266 Артемовско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова мс.дивизии,она в ВОВ в 1943 году Артемовск брала.
  13. igorlvov
    igorlvov Сегодня, 16:34
    +1
    Это битва была самой тяжелой из всех предшествующих в этой войне. Здесь ЧВК Вагнера уничтожило порядка 90 тысяч боевиков украинских террористов и очень много их главарей
  14. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:37
    +4
    Уррррра! Слава музыкантам! Внимание 2:26!
  15. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 16:38
    +5
    Поздравляю всех с взятием «неприступного Бахмута».

    Вагнера — лучшие!
    Ура! Ура! Ура!
  16. monetam
    monetam Сегодня, 16:39
    +3
    Радоваться будем, когда окончательно сорвется приготовленное украинское наступление. Правильно Ходаковский пишет:
    Сегодня, двадцатого мая, должна была завершиться подготовка противника к наступлению на Запорожском направлении. Все предыдущие дни он стягивал силы, производил слаживание, усиливал ПВО - в общем, занимался положенной в таких случаях военной работой. Одновременно с этим подходила к концу эпопея с Бахмутом, по завершении которой, по словам Пригожина, противник неизбежно перейдёт в наступление. Два обстоятельства совпали, видимых причин не наступать нет - начинаем отсчёт времени.
    Поэтому наверняка окончательное занятие города станет началом больших испытаний, и в самом деле больших боёв.
  17. Степняк
    Степняк Сегодня, 16:45
    -1
    А может это и хорошо, что долго. Пусть наша армия воюет потихоньку, но всегда. Помню я те времена, когда она просто гнила от десятилетий бездействия. Целые поколения золотопогонного рья ушли на пенсию с молоком мамы на губах, не вдохнув запаха пороха. И не натрудив ни одного мозоля. Скучное было время. Герои "разгружались" в криминале. Воин ведь должен воевать.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 16:49
      +2
      Война это всегда гибель молодых людей будущего страны, желать их постоянной гибели очень странно.
  18. Semak
    Semak Сегодня, 16:45
    0
    сейчас главное не потерять бдительность от эйфории маленькой большой победы.
  19. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:46
    -3
    Великая победа, самая крупная, даже крупнее, чем у мариупольской Азовстали
  20. tabletkin73
    tabletkin73 Сегодня, 16:52
    +1
    Теперь посмотрим, как Герасимов удержит взятые Вагнером рубежи.
  21. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:56
    0
    Цитата: Николай310
    СТРАТЕГИЧЕСКАЯ??? увы,это даже не тактическая...таких бахмутов на одном только Донбассе еще десятки...если такими темпами воевать,то Запорожье не возьмем никогда. Мужеству вагнеровцев слава.

    Согласен. Вы Запорожье никогда не возьмёте. Брать его будет русский солдат.
  22. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 16:57
    0
    С 25 мая Вагнера уходят на переформирование передав позиции войскам МО.
    К слову замечу, Вагнера штурмом брали хоть что-то. Да, не Киев, не Херсон, но части МО не взяли НИЧЕГО! ...кроме окружёного Мариуполя, но там, без вариантов. А что брали, с лёгкостью отдавали.
    А потери у частей МО при выполнении своих наступательных операциях были существенными.
    Как выясняется, красные стрелки рисовать на карте легко. Марш-колона на-право! Марш-колона на-лево! ...А вот проводить такие операции специалистов в МО нет.
  23. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:59
    0
    Населению на оккупированной территории никогда не говорят правду и оно верит. Победу музыкантов признают через недельку, подготовив население к тому, что это малозначащий эпизод.
    Слава Вагнеру!
    Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин днем 20 мая заявил, что Бахмут в Донецкой области полностью захвачен оккупантами. Эту информацию опровергли в украинском Министерстве обороны.
    По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, по состоянию на сейчас наши защитники "контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор".
    "В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем, наши войска держат оборону в районе "Літак", – написала она.
    Полную оккупацию украинского города-крепости не подтверждает и спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Черевый
    "Это неправда. Наши подразделения продолжают бои в Бахмуте", - сказал он в комментарии Reuters.