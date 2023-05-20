Советник министра обороны Украины: Уже этой осенью мы получим первые истребители F-16

Украинские власти продолжают муссировать тему скорого получения американских истребителей F-16, которые уже объявлены очередным «чудо-оружием», способным переломить ход военной кампании в пользу ВСУ. Мечущийся по миру президент Зеленский на каждой встрече с западными союзниками непременно заводит разговор о необходимости поставки боевых самолетов. Без сомнений, этот вопрос станет одним из центральных на проходящем в Хиросиме саммите «Большой семерки», в котором принимает участие украинский президент.
Пока что по итогам недавнего европейского турне Зеленскому удалось сколотить так называемую «истребительную коалицию», которая и должна заняться организацией закупки и отправки на Украину истребителей. В нее уже вошли аж две страны — Великобритания и Нидерланды.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверенно сообщил, что решение о передаче F-16 западными союзниками уже принято, осталось согласовать детали.
Еще более оптимистичен в вопросе скорого получения американских истребителей советник министра обороны Украины Юрий Сак. Общаясь с журналистом американской газеты The Washington Post он сообщил, что уже осенью этого года первые F-16 поступят в распоряжение Воздушных сил ВСУ.
Если мы все приложим все усилия, и решения будут приниматься быстро, я считаю, что в конце сентября-начале октября мы сможем увидеть первые F-16, летающие в воздушном пространстве Украины
— уверен Сак.
Единственное, о чем сожалеет советник главы украинского военного ведомства, так это о том, что американские истребители не будут задействованы в грядущем контрнаступлении. Ведь активные наступательные действия украинская армия начнет намного раньше, буквально через несколько недель, сообщил газете сотрудник Минобороны Украины. При этом он отметил, что скорость принятия решений о поставке F-16 «просто головокружительная».
Заявления о том, что Украине для успеха в военной кампании очень необходимы боевые самолеты, причем не просто западного производства, а обязательно четвертого поколения, лучше всего именно F-16, Сак делал в западной прессе еще в конце января. Тогда в интервью агентству Reuters украинский военный чиновник высказал уверенность, что этот вопрос, как и в случае с поставкой других видов вооружений, рано или поздно будет решен положительно.
За исключением ядерного оружия, мы можем получить всё что угодно
— безапелляционно заявил Сак.
Накануне в российском МИД, комментируя возможную отправку боевых самолетов западного производства на Украину, предупредили, что это приведет к «колоссальным рискам» для стран Запада. С таким предупреждением выступил заместитель министра иностранных дел России Александр Глушко.