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Советник министра обороны Украины: Уже этой осенью мы получим первые истребители F-16

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Советник министра обороны Украины: Уже этой осенью мы получим первые истребители F-16

Украинские власти продолжают муссировать тему скорого получения американских истребителей F-16, которые уже объявлены очередным «чудо-оружием», способным переломить ход военной кампании в пользу ВСУ. Мечущийся по миру президент Зеленский на каждой встрече с западными союзниками непременно заводит разговор о необходимости поставки боевых самолетов. Без сомнений, этот вопрос станет одним из центральных на проходящем в Хиросиме саммите «Большой семерки», в котором принимает участие украинский президент.


Пока что по итогам недавнего европейского турне Зеленскому удалось сколотить так называемую «истребительную коалицию», которая и должна заняться организацией закупки и отправки на Украину истребителей. В нее уже вошли аж две страны — Великобритания и Нидерланды.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверенно сообщил, что решение о передаче F-16 западными союзниками уже принято, осталось согласовать детали.

Еще более оптимистичен в вопросе скорого получения американских истребителей советник министра обороны Украины Юрий Сак. Общаясь с журналистом американской газеты The Washington Post он сообщил, что уже осенью этого года первые F-16 поступят в распоряжение Воздушных сил ВСУ.

Если мы все приложим все усилия, и решения будут приниматься быстро, я считаю, что в конце сентября-начале октября мы сможем увидеть первые F-16, летающие в воздушном пространстве Украины

— уверен Сак.

Единственное, о чем сожалеет советник главы украинского военного ведомства, так это о том, что американские истребители не будут задействованы в грядущем контрнаступлении. Ведь активные наступательные действия украинская армия начнет намного раньше, буквально через несколько недель, сообщил газете сотрудник Минобороны Украины. При этом он отметил, что скорость принятия решений о поставке F-16 «просто головокружительная».

Заявления о том, что Украине для успеха в военной кампании очень необходимы боевые самолеты, причем не просто западного производства, а обязательно четвертого поколения, лучше всего именно F-16, Сак делал в западной прессе еще в конце января. Тогда в интервью агентству Reuters украинский военный чиновник высказал уверенность, что этот вопрос, как и в случае с поставкой других видов вооружений, рано или поздно будет решен положительно.

За исключением ядерного оружия, мы можем получить всё что угодно

— безапелляционно заявил Сак.

Накануне в российском МИД, комментируя возможную отправку боевых самолетов западного производства на Украину, предупредили, что это приведет к «колоссальным рискам» для стран Запада. С таким предупреждением выступил заместитель министра иностранных дел России Александр Глушко.
Автор:
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7 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:43
    0
    За исключением ядерного оружия, мы можем получить всё что угодно

    — безапелляционно заявил Сак.


    Про F-16 тоже так раньше говорили.
    1. Borik
      Borik Сегодня, 16:51
      0
      Что решение о передаче F-16 западными союзниками уже принято, осталось согласовать детали

      Дырку от бублика вам а не F-16.
  2. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 16:44
    -1
    Советник министра обороны Украины: Уже этой осенью мы получим первые истребители F-16
    доживите..хотелки.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 16:50
      0
      До осени осталось все 3 с половиной месяца, конечно, доживут.
  3. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 16:47
    0
    а мы вам,ещё газку добавим транзитом,и зерновую сделку продлим.....получи фашист гранату)
  4. spirit
    spirit Сегодня, 16:49
    -1
    Тут нужно смотреть не на ф16 а то что вместе с ними передадут.Так то миг29 и ф16 плюс минус одинаково (с учётом того что дадут старые модификации) а вот то что Американца не нужно будет "колхозить" вот тут кроется самый секрет.Подвесить на него смогут всю наменелатуру вооружений, и в купе с натовской разведкой это создаст проблемы.Им так и самолёты ДРЛО "дешевенькие" могут передать что бы ближе летали,думаю уже не за горами
  5. monetam
    monetam Сегодня, 16:49
    0
    Значит, в планируемом наступлении эти самолёты участия не примут. Какой -либо значимой авиа поддержки не состоится.