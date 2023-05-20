Мы призываем Китай поддерживать и уважать справедливый мир, в котором приоритетом остаётся соблюдение территориальной целостности государств, приверженность принципам и уставам ООН, в том числе посредством ведения прямого диалога с Украиной

Развивающийся Китай, соблюдающий международные правила, мог бы представлять глобальный интерес. Однако приходится констатировать, что устойчивость экономики зависит, прежде всего, не только от снижения рисков, но и её диверсификации

Страны «Большой семёрки» призывают Пекин оказать давление на Москву с целью прекращения огня на Украине. Об этом говорится в их совместном коммюнике, опубликованном на сайте Европейского совета. В то же время лидеры стран «Группы семи» предупредили Китай о последствиях в случае оказания России военной поддержки.Вот что следует из заявления стран-участниц международного клуба:Тем не менее, сообщили в G7, участники союза готовы к выстраиванию с КНР стабильных и конструктивных отношений, принимая во внимание долю, которую республика занимает в мировой экономике наряду с её ролью в международном сообществе. В то же время, они утверждают об отсутствии у них каких-либо планов, направленных на нанесение урона этой стране либо на её сдерживание.– говорится в коммюнике.Говоря об Украине, страны G7 подчеркнули необходимость оказания дальнейшей поддержки Киеву столько времени, сколько этого потребует ситуация с целью установления справедливого и прочного мира в этой стране.В Китае тем временем раскритиковали упрёки и угрозы, исходящие в его адрес со стороны стран G7. Китайский представитель отметил, что G7 продолжает использовать риторику и парадигму холодной войны, используя термин «международное право» для прикрытия действий исключительно в собственных интересах, без учёта интересов других. В Пекине отметили, что они, в отличие от стран так называемой «Большой семёрки» делают всё для того, чтобы огонь на Украине прекратился. В частности, подчёркнуто выдвижение Китаем мирной инициативы, которую Киев пока игнорирует.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, уже заявлял ранее о том, что военная операция должна закончиться исключительно победой РФ. При этом в Кремле говорят о том, что от переговорного процесса не отказываются.