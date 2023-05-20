Страны «Большой семёрки» призывают Пекин оказать давление на Москву с целью прекращения огня на Украине. Об этом говорится в их совместном коммюнике, опубликованном на сайте Европейского совета. В то же время лидеры стран «Группы семи» предупредили Китай о последствиях в случае оказания России военной поддержки.
Вот что следует из заявления стран-участниц международного клуба:
Мы призываем Китай поддерживать и уважать справедливый мир, в котором приоритетом остаётся соблюдение территориальной целостности государств, приверженность принципам и уставам ООН, в том числе посредством ведения прямого диалога с Украиной
Тем не менее, сообщили в G7, участники союза готовы к выстраиванию с КНР стабильных и конструктивных отношений, принимая во внимание долю, которую республика занимает в мировой экономике наряду с её ролью в международном сообществе. В то же время, они утверждают об отсутствии у них каких-либо планов, направленных на нанесение урона этой стране либо на её сдерживание.
Развивающийся Китай, соблюдающий международные правила, мог бы представлять глобальный интерес. Однако приходится констатировать, что устойчивость экономики зависит, прежде всего, не только от снижения рисков, но и её диверсификации
– говорится в коммюнике.
Говоря об Украине, страны G7 подчеркнули необходимость оказания дальнейшей поддержки Киеву столько времени, сколько этого потребует ситуация с целью установления справедливого и прочного мира в этой стране.
В Китае тем временем раскритиковали упрёки и угрозы, исходящие в его адрес со стороны стран G7. Китайский представитель отметил, что G7 продолжает использовать риторику и парадигму холодной войны, используя термин «международное право» для прикрытия действий исключительно в собственных интересах, без учёта интересов других. В Пекине отметили, что они, в отличие от стран так называемой «Большой семёрки» делают всё для того, чтобы огонь на Украине прекратился. В частности, подчёркнуто выдвижение Китаем мирной инициативы, которую Киев пока игнорирует.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, уже заявлял ранее о том, что военная операция должна закончиться исключительно победой РФ. При этом в Кремле говорят о том, что от переговорного процесса не отказываются.