Военное обозрение
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Страны «Большой семёрки» призывают Пекин оказать давление на Москву с целью «прекращения огня на Украине»

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Страны «Большой семёрки» призывают Пекин оказать давление на Москву с целью «прекращения огня на Украине»

Страны «Большой семёрки» призывают Пекин оказать давление на Москву с целью прекращения огня на Украине. Об этом говорится в их совместном коммюнике, опубликованном на сайте Европейского совета. В то же время лидеры стран «Группы семи» предупредили Китай о последствиях в случае оказания России военной поддержки.


Вот что следует из заявления стран-участниц международного клуба:

Мы призываем Китай поддерживать и уважать справедливый мир, в котором приоритетом остаётся соблюдение территориальной целостности государств, приверженность принципам и уставам ООН, в том числе посредством ведения прямого диалога с Украиной

Тем не менее, сообщили в G7, участники союза готовы к выстраиванию с КНР стабильных и конструктивных отношений, принимая во внимание долю, которую республика занимает в мировой экономике наряду с её ролью в международном сообществе. В то же время, они утверждают об отсутствии у них каких-либо планов, направленных на нанесение урона этой стране либо на её сдерживание.

Развивающийся Китай, соблюдающий международные правила, мог бы представлять глобальный интерес. Однако приходится констатировать, что устойчивость экономики зависит, прежде всего, не только от снижения рисков, но и её диверсификации

– говорится в коммюнике.

Говоря об Украине, страны G7 подчеркнули необходимость оказания дальнейшей поддержки Киеву столько времени, сколько этого потребует ситуация с целью установления справедливого и прочного мира в этой стране.

В Китае тем временем раскритиковали упрёки и угрозы, исходящие в его адрес со стороны стран G7. Китайский представитель отметил, что G7 продолжает использовать риторику и парадигму холодной войны, используя термин «международное право» для прикрытия действий исключительно в собственных интересах, без учёта интересов других. В Пекине отметили, что они, в отличие от стран так называемой «Большой семёрки» делают всё для того, чтобы огонь на Украине прекратился. В частности, подчёркнуто выдвижение Китаем мирной инициативы, которую Киев пока игнорирует.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, уже заявлял ранее о том, что военная операция должна закончиться исключительно победой РФ. При этом в Кремле говорят о том, что от переговорного процесса не отказываются.
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16 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:54
    +6
    Как припекло ,так забыли о своих правилах и вспомнили устав ООН?Но наверно знают они его выборочно,там где надо им.Тут читаем ,тут не читаем а тут селёдку заворачиваем.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:03
      +2
      Неужели даже китайцы боятся сказать этой шобле что их интересы и желания глубоко пофиг китайцам!
      1. KAV
        KAV Сегодня, 18:11
        +3
        уважать справедливый мир
        В каком месте он справедливый? В воспаленном мозгу гейропейцев? Пошли они куда подальше с таким справедливым миром!!!
        в котором приоритетом остаётся соблюдение территориальной целостности государств, приверженность принципам и уставам ООН
        А где были эти лицемеры, когда рушились и дробились целые государства по прихоти того же лживого запада?! Что-то ни про ООН, ни про приверженность территориальным целостностям там даже не заикались!
        Уж лучше бы сидели и помалкивали в тряпочку! Лицемерные и циничные твари!
        Говоря об Украине, страны G7 подчеркнули необходимость оказания дальнейшей поддержки Киеву столько времени, сколько этого потребует ситуация с целью установления справедливого и прочного мира в этой стране.
        Дальше можно даже не рассуждать! Все их призывы - это завуалированные просьбы о помощи, в победе над Россией! Значит, припекать начинает. А это, уже, оооочень хорошо!
      2. parabyd
        parabyd Сегодня, 18:44
        +1
        Китайцы нацелились на разделение Европы и штатов, поэтому так говорить точно не станут. Да и продавать товары им пока ещё надо...
      3. tun5t
        tun5t Сегодня, 18:49
        0
        люди на всех континентах, под руководством Китая (чинайцы) - хотят избавится от угрозы рабства еврокультуры, к которой и мы относимся. (народы без "евро" в голове, так видят мировую ситуацию и будут так действовать)
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:22
      +3
      Пригожин в своем ТВ обращении по случаю взятия Артемовска попросил Зеленского поцеловать Байдена в макушку от имени бойцов ЧВК "Вагнер"за подготовку ВСУ и очень не лестно высказался о начштабе и МО России назвав их пособниками противника, если дело обстоит именно так то можно ли это расценивать как его официальное обращение в военную прокуратуру ? С 25 мая ЧВК отходит из города и передает позиции ВС РФ, что-то лично мне не спокойно от этого.
  2. arthh
    arthh Сегодня, 17:56
    +3
    Эмм а как там страны большой семерки поживают довогорились о ф-16 только что и всячески пытаются подкинуть дровишек сами
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:56
    +3
    Типичные лжецы и махинаторы.Это все,что можно знать о этом сборище.."Клуб самоубийц",чем то напоминает
  4. frruc
    frruc Сегодня, 17:57
    +3
    Страны «Большой семёрки» призывают Пекин оказать давление на Москву с целью прекращения огня на Украине.

    Что-то этих "европейцев" я не пойму. То они призывают украину решить все вопросы на поле боя, а теперь требуют от Москвы прекращения огня . Это что, в одностороннем порядке ?
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 18:39
      +2
      Что-то этих "европейцев" я не пойму. То они призывают украину решить все вопросы на поле боя, а теперь требуют от Москвы прекращения огня . Это что, в одностороннем порядке ?

      "3-2-1-сы Сэр !" Что с них взять. sad
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:57
    +9
    У самих давилка сломалась, ноют у порога, "о великий Дракон! Попроси медведя не пинать больно, и так сидеть не можем"
    Писи... Опубликован список тех, кто выхватил в Бахмуте:
    Бригады:

    _45 бринада

    _43 бригада

    _26 бригада

    _28 бригада

    _62 бригада

    _63 бригада

    _53 бригада

    _60 бригада

    _24 бригада

    _57 бригада

    _30 бригада

    _бригада наступления Рубеж

    _бригада наступления Азов

    _бригада наступления Ураган

    _бригада наступления Спартан

    _109 бригада

    _116 бригада

    _119 бринада

    _241 бригада

    _93 бригада

    _77 бригада

    _46 бригада

    ⬛️4 бригада

    ⬛️17 бригада

    _61 бригада егерей

    _ССО и спецназ

    Полки:

    _5 штурмовой

    _8 полк ССО

    _Кракен

    Батальоны:

    _122 батальон

    _68 батальон

    _214 OPFOR

    _49 стрелецкий

    _15 горноштурмовой

    _Омега

    ⬜️Погран Донецк

    _8 полк УДА

    БПЛА:

    _Шершень

    _Адам

    _Карлсон

    _Терра

    _Скала

    _Мадяр

    _Хартия

    _Кэп

    _Сенека

    _WASP

    Легионы:

    _Бат дудаева

    _Легион грузинский

    _Бат мансура

    _Бат шамиля

    _Гонор

    _Легион Нормандия
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:13
    +1
    Страны «Большой семёрки» призывают Пекин оказать давление на Москву с целью «прекращения огня на Украине»
    . Озаботились семерочники ... т.е. 1 + шестёрки, всем и сразу.
    Наверно спать не могут, потому что сожрать, кого то хочется, да не можется!
    Т. е. мир может спать спокойно, а на озабочены большой болт положить.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:20
    +2
    "Мы призываем Китай поддерживать и уважать справедливый мир, в котором ..."

    ... в котором страны НАТО могут размещать свои вооружения там, где считают нужным. Интересы Северо-Атлантического блока несут мир во все регионы планеты. Дальний Восток, Африка, Южная Америка, Ближний Восток, Центральная Азия...
    Везде будет установлен справедливый мир, мир НАТО.
  8. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 18:33
    +2
    Страшно представить, если Китай согласится надавить на Россию в вопросе восстановления территориальной целостности Украины. Или территориальной целостности СССР. Целостность - она разная бывает.
  9. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:39
    0
    Цитата: Roma-1977
    Страшно представить, если Китай согласится надавить на Россию в вопросе восстановления территориальной целостности Украины. Или территориальной целостности СССР. Целостность - она разная бывает.

    А я не удивлюсь , что КНР согласится.
  10. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 18:46
    +1
    так и хочется спросить..а то ЧТО....объявят войну Китаю...нахрен Китаю ссорится с соседом...ради каких то ЕСвских фашистов.

    Китайские таможенники изъяли партию вот таких значков, вывоз и ввоз которых запрещен.