Байден предложил задающим вопросы о возможном дефолте в США журналистам «заткнуть рты»

Господин президент, дефолт реален?

Вы сумеете договориться с республиканцами, чтобы не допустить дефолта?

Сколько ещё раз может подниматься планка госдолга?

Какие сектора бюджета подвергнутся сокращению?

Господин Фумио Кисида. Я очень рад, что имею возможность сегодня посетить ваш родной город.

Темой, с которой было связано наибольшее число вопросов в ходе проходящего в Хиросиме саммита G7, оказался вопрос приближающего 1 июня, когда в США теоретически могут объявить дефолт. К этому моменту администрации Байдена необходимо договориться с конгрессом, а значит пойти на определённые уступки республиканцам, требующим сокращения госрасходов.Когда Байден появился в одной из комнат для ведения переговоров (говорить он должен был с приглашённым на саммит австралийским премьером), американского президента журналисты буквально забросали вопросами о возможном дефолте.Некоторые из вопросов:Байден, сидя в кресле, не стал отвечать ни на один из таких вопросов и, обратившись к журналистам, предложил тем буквально «заткнуть рты».Это далеко не первый случай, когда Байден уходит от ответов на неудобные вопросы. То же самое делает и его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.Сегодня же журналисты в Хиросиме сфотографировали очередную «шпаргалку» в руках у Джо Байдена. На листе бумаги была распечатана вся его речь, вплоть до таких слов:В прореспубликанских СМИ США, комментируя это, отметили, что действующий президент без подсказок не в состоянии даже поприветствовать иностранного лидера.