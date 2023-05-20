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Байден предложил задающим вопросы о возможном дефолте в США журналистам «заткнуть рты»

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Байден предложил задающим вопросы о возможном дефолте в США журналистам «заткнуть рты»

Темой, с которой было связано наибольшее число вопросов в ходе проходящего в Хиросиме саммита G7, оказался вопрос приближающего 1 июня, когда в США теоретически могут объявить дефолт. К этому моменту администрации Байдена необходимо договориться с конгрессом, а значит пойти на определённые уступки республиканцам, требующим сокращения госрасходов.

Когда Байден появился в одной из комнат для ведения переговоров (говорить он должен был с приглашённым на саммит австралийским премьером), американского президента журналисты буквально забросали вопросами о возможном дефолте.

Некоторые из вопросов:

Господин президент, дефолт реален?

Вы сумеете договориться с республиканцами, чтобы не допустить дефолта?

Сколько ещё раз может подниматься планка госдолга?

Какие сектора бюджета подвергнутся сокращению?

Байден, сидя в кресле, не стал отвечать ни на один из таких вопросов и, обратившись к журналистам, предложил тем буквально «заткнуть рты».

Это далеко не первый случай, когда Байден уходит от ответов на неудобные вопросы. То же самое делает и его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

Сегодня же журналисты в Хиросиме сфотографировали очередную «шпаргалку» в руках у Джо Байдена. На листе бумаги была распечатана вся его речь, вплоть до таких слов:

Господин Фумио Кисида. Я очень рад, что имею возможность сегодня посетить ваш родной город.

В прореспубликанских СМИ США, комментируя это, отметили, что действующий президент без подсказок не в состоянии даже поприветствовать иностранного лидера.
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25 комментариев
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  1. Million
    Million Сегодня, 17:37
    -12
    ВВП бы на его месте произнес такую длинную и обтекаемую речь,что журналисты ничего бы и не поняли)
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:40
      -2
      Байден предложил задающим вопросы о возможном дефолте в США журналистам «заткнуть рты»


      А что журналисты то с Байденом сделали?Заклеили ему рот в 20 слоёв скотча,чтобы пургу свою не нёс на них?
    2. tun5t
      tun5t Сегодня, 17:40
      -4
      Million (Влад) не нужно путать - теперь у них Советский Союз. Всему своё время, а люди на всех континентах, под руководством Китая (чинайцы) - хотят избавится от угрозы рабства еврокультуры, к которой и мы относимся.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:54
      +7
      Цитата: Million
      ВВП бы на его месте произнес такую длинную и обтекаемую речь,что журналисты ничего бы и не поняли)

      Если бы ВВП на своём месте предложил журналистам "завалить хлебало", вся "западная демократия" жужжала бы, как мухи в сортире, что "в России нет свободы слова", что "Путин хам" и далее по тексту.
      А здесь - утрутся и дальше будут репостить в твиттерах-шмиттерах, как он то здоровается неизвестно с кем, то не знает, куда сам идёт и Америку за собой тащит.
    4. VicVic
      VicVic Сегодня, 18:09
      +4
      Это вы с Горбачёвым попутали ..... ......
    5. Грица
      Грица Сегодня, 18:43
      -1
      Цитата: Million
      ВВП бы на его месте произнес такую длинную и обтекаемую речь,что журналисты ничего бы и не поняли

      О, вы еще Горбачева, видимо забыли... Вот тот был мастак еще тот.
  2. barclay
    barclay Сегодня, 17:39
    +4
    Байден, сидя в кресле, не стал отвечать ни на один из таких вопросов и, обратившись к журналистам, предложил тем буквально «заткнуть рты»
    Это честная американская наглость помноженная на хамство и помноженная на деменцию их "первого лица". Чего ему стесняться среди пресмыкающихся?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:10
      +2
      Вообще-молодец амерзЕц..Без обиняков поставил всех на место.Сюзерен,шестерки,ну,и прибывший за обьедками дежурный клоун
  3. Комментарий был удален.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:44
    +2
    Бидон, затыкающий рот "свободной прессе"... Еще раз - не только собака становится похожей на хозяина, но и хозяин на собаку. Селянский такое уже делал... Вообще, много общего с Диким Полем))) Пора бы там и боевые действия открывать - вот заодно им и самая большая армия наконец пригодится
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:51
    +2
    Нужно было в обтекаемых фразах указать байдушке о его сходстве с кабаном женского рода,и что следующие годы своей жизни он должен провести в хлеву,а не в теплом кресле....
  6. Denis812
    Denis812 Сегодня, 17:52
    +3
    В США демократия, поэтому журналисты должны уважать права Байдена на то, что он будет отвечать только на те вопросы, на которые хочет.
    И вообще, что это за беспредел - задавать вопросы, которые неудобны Президенту Великой Америки?
    Да за такое журналюг надо отправить в Абу-Грейб на Солнечную Кубу.
    Это вам не какая-то конференция с Путиным на 5 часов, где его о чём угодно можно спрашивать!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:33
      +1
      Цитата: Denis812
      В США демократия, поэтому журналисты должны уважать права Байдена на то, что он будет отвечать только на те вопросы, на которые хочет.

      А он вообще понял, о чем его спрашивают? Столько вопросов одновременно. Вот он и посоветовал "закрыть рты" пока он сообразит. )))
  7. Roust
    Roust Сегодня, 17:55
    +3
    Мужество, Честь и совесть самураев остались только в истории, как и трагедия Хиросимы. Сегодня японцы готовы целовать руку убийц их предков. У них нет будущего.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:25
      +2
      Те предки тоже постарались на почве убийств.А нынешние?Они уже уверены,что это русские устроили ад в Хиросиме и Нагасаки.Лично мне эти нынешние самураи больше похоже на ничтожества
  8. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:57
    +2
    To by se ti líbilo!! .. potřebuješ uspat další Tucker Carlsony, aby tvůj fašismus vzkvétal neochvějně dál.. Do basy s tebou a celou rodinou!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:57
      +4
      Вам бы это понравилось!! .. вам нужно усыпить больше Такеров Карлсонов, чтобы ваш фашизм не ослабевал процветать .. Пошли вы и вся семья!
      1. Roust
        Roust Сегодня, 18:19
        +1
        Хвала Всевышнему, есть Родина с Великой историей и с достойным будущим, есть жизнь, семья, дом, есть дети, у которых скоро будут дети. Здесь - наша земля! И мы у себя дома! А фашизм родил, вырастил и дальше развивает западная цивилизация, живущая за счёт рабов и колоний. И если я хочу это уничтожить, я - не фашист, я - освободитель!!!
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:19
    +1
    Байден предложил задающим вопросы о возможном дефолте в США журналистам «заткнуть рты»
    . Дядюшка Джо старый... надоело ему все и вся!
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 18:36
      0
      Цитата: rocket757
      Дядюшка Джо старый...

      ему всё равно...
  10. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 18:35
    +1
    предложил тем буквально «заткнуть рты».

    А мог бы по примеру Ельцына сделать лицо кирпичом, сдвинуть брови, надуть щёки и сказать - ответственно заявляю, дефолта не будет!
  11. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 18:40
    +2
    Байден ... обратившись к журналистам, предложил тем буквально «заткнуть рты»
    Какой добрый дедушка. А мог бы бритвой по глазам и в Гуантанамо отправить.

    Кстати, мемчик в тему, раз уж Г7 в Хиросиме собрались.

  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:43
    0
    ... Господин Фумио Кисида. Я очень рад, что имею возможность сегодня посетить ваш родной город....
    И посмотреть на последствия небольшого разногласия между нашими странами примерно 77-78 лет назад.
  13. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 18:49
    +1
    Цитата: Million
    ВВП бы на его месте произнес такую длинную и обтекаемую речь,что журналисты ничего бы и не поняли)


    Million, во ты Гав_о !!!
  14. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:53
    0
    В нынешних США в принципе не может быть никакого дефолта, т.к. они полные банкроты и живут за счет тумбочки, в которую кладут бумажки, напечатанные некой конторой ̶"Р̶о̶г̶а̶ ̶и̶ ̶к̶о̶п̶ы̶т̶а̶" Федеральной резервной системой у которой тоже ничего нет, кроме печатного станка. Примут очередной закон о повышении гос.долга и всё. Сила доллара в том, что американцы смогли навязать его всему остальному миру в качестве расчетной единицы.
    Как только (и если!) появится альтернативная расчетная единица, которые они не смогут ни запугать, ни разбомбить, то хваленому американскому экономическому чуду наступит полный * (конец).
  15. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 18:54
    0
    Не приставайте к деду, он занят обдумыванием сложной проблемы - как добраться до ближайшего унитаза (и где он находится?).