Военное обозрение
Войти Регистрация

Сообщается о мощных взрывах на объектах противника в Краматорске и Славянске

20
Сообщается о мощных взрывах на объектах противника в Краматорске и Славянске

Российская армия продолжает наносить удары по объектам военной инфраструктуры, складам с боеприпасами и ГСМ, местам скопления военной техники и живой силы ВСУ в прифронтовой зоне и в тылу на подконтрольной Киеву территории Украины.


Около часа назад в украинских пабликах появилась информация о сигналах воздушной тревоги на востоке страны. Буквально через несколько минут в зону возможного поражения российской авиацией попали Кировоградская, Черкасская, Полтавская и Сумская области.

О звуках сирены начали писать в соцсетях жители Славянска и Краматорска, находящихся западнее Артемовска на подконтрольной украинской армии территории Донецкой Республики. Несмотря на запреты вести съемки российских ударов, в сети появились кадры взрывов в Краматорске. Горожане сообщают, что слышны очень громкие взрывы, в некоторых домах повылетали стекла. Поражены пункты дислокации ВСУ, а также места размещения военной техники.



Краматорско-Славянское направление может стать одним из основных для развития наступления ВС РФ после сегодняшнего завершения операции по освобождению Артемовска. Кроме того, эти два города используются ВСУ как места сосредоточения резервов, логистические узлы, здесь же организуется так называемая вторая линия обороны, которую намерены удерживать украинские военные после оставления Бахмута.



Между тем, украинская пропаганда ожидаемо начала опровергать сообщение куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о полном освобождении Артемовска. В Минобороны Украины утверждают, что бахмутский гарнизон якобы все еще сражается в застройках в районе «Самолета». Очевидно, повторяется сценарий виртуальной обороны Соледара, которую ВСУ якобы вели еще несколько недель после реального взятия «музыкантами» города.

На сегодняшний день наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор

— заявила замминистра Анна Маляр.

Ей вторит спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, который сообщил в интервью агентству Reuters, что «Бахмут наш», украинские подразделения якобы продолжают бои в городской черте.

Все эти заявления являются украинской дезинформацией, в том числе и для того, чтобы не погружать в тёмные краски визит Зеленского в Хиросиму.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Советский Молдаван
    Советский Молдаван Сегодня, 17:43
    +18
    От военкора музыкантов размышление



    Я наблюдал за Бахмутской мясорубкой изнутри с самых первых ее дней, чувствуя нерв происходящих событий в достаточной для репортера мере.

    И знаете… Лично у меня радости за новую освобожденную территорию нет. Как нет и самого Бахмута, который за 224 дня превратился в руины и вряд ли будет восстановлен в ближайшие годы.

    А вот радость за то, что штурмовики «Вагнера» не благодаря, а вопреки перемололи превосходящую по численности огромную группировку ВСУ - есть. Потому что это настоящий подвиг русского оружия, который должен войти в учебники по военной истории нашего государства.

    Парни шли на штурмы в свойственной им расчетливой, но энергичной и напористой манере и переиграли противника в честной схватке на коротке. При этом украинцы и примкнувшие к ним наемники тоже были хороши, это признают и уважают сами штурмэны музыкантов.

    Насчет выхода «Вагнера» в тыловые районы. Считаю это полностью заслуженным и необходимым. За все время участия в СВО у них была одна задача - штурм. Отдых нужен всем.

    Правда что-то мне подсказывает, отдых этот будет недолгим и Родина снова позовет свой Оркестр в новый бой. И вагнера его примут. Но посмотрим, как будут развиваться события.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:46
      +13
      Сообщается о мощных взрывах на объектах противника в Краматорске и Славянске


      Это салют в честь победителей!
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:48
      +7
      Да,огромное спасибо этим ребятам..Впереди -Часов Яр,Константиновка,Краматорск и Славянск.Там будет не легче
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:50
        +3
        Цитата: dmi.pris1
        Да,огромное спасибо этим ребятам..Впереди -Часов Яр,Константиновка,Краматорск и Славянск.Там будет не легче


        Ну этим займутся уже части регулярной армии,пока Вагнер пойдёт на заслуженный отдых.
        1. Joker62
          Joker62 Сегодня, 18:29
          +3
          Но долго и полноценно не дадут "музыкантам". Будут очередное подлянки из паркетных "картонных" генералов на Вагнеровцев.
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 18:02
      +9
      Родина снова позовет свой Оркестр в новый бой

      Глядя на происходящее поневоле мысли приходят - а может Пригожина стоит министром обороны-то поставить? Какой бы не был - а толку от него похоже поболе чем от двух десятков нонешних генералов.. И уж тем более - не генералов.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:09
        +3
        Так ведь всё зависит от навыков.А чтобы их наработать надо в конфликтах такой интенсивности и масштабов участвовать.А что то подобное у нас было только в 40-ых годах прошлого века вот в чём проблема.ЧВК Вагнер опыт штурмовой получили в той же Сирии где были Алеппо,Хомс, Хама, Южная Гутта,Дэйр-эз-Зор,тот же Дамаск.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 18:51
          0
          Ну - некоторые генералы в Сирии тоже были. Но что-то больших успехов-то от них пока не видать..
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:32
        +2
        По этому поводу знаете что скажу...СИСТЕМА ломала и не таких.Это сейчас он,независим и страдает от этой СИСТЕМЫ.Но попадя внутрь ее,я не уверен,что Пригожин останется тем Пригожиным..
      3. azkolt
        azkolt Сегодня, 18:37
        +1
        Цитата: paul3390
        Родина снова позовет свой Оркестр в новый бой

        Глядя на происходящее поневоле мысли приходят - а может Пригожина стоит министром обороны-то поставить? Какой бы не был - а толку от него похоже поболе чем от двух десятков нонешних генералов.. И уж тем более - не генералов.

        Пригожин распиареннавя фигура, точнее он сам себя пиарит. Если уж ставить кого, то Стрелкова или если из вагнера,то из их командиров, Уткина например. А если вернуться к Пригожину, то елы-палы, до чего народ наивный, уж и Лебедь был с его командирским голосом, потом Шойгу был, тоже давал шороху будучи министром МЧС. Помню его селекторную планерку по телеку показывали, только пи- пи-пи, своих замов гнобил по черному. И что , ребята, жизнь ничему не учит?))))
    4. frruc
      frruc Сегодня, 18:08
      +1
      Поражены пункты дислокации ВСУ.......

      Добро пожаловать в Ад. Дистанционная утилизация весьма эффективна .
    5. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 18:18
      +2
      Цитата: Советский Молдаван
      При этом украинцы и примкнувшие к ним наемники тоже были хороши, это признают и уважают сами штурмэны музыкантов


      Не мне с дивана советовать героям и все же зря они в такой манере о бандерлогах. Еще легче понять, если на ВОВ перенести - "немецкие солдаты и эсэсовцы тоже были хороши". Эти люди пытают и убивают ваших однополчан.
      1. azkolt
        azkolt Сегодня, 18:43
        +1
        Цитата: ИванИванов
        Цитата: Советский Молдаван
        При этом украинцы и примкнувшие к ним наемники тоже были хороши, это признают и уважают сами штурмэны музыкантов


        Не мне с дивана советовать героям и все же зря они в такой манере о бандерлогах. Еще легче понять, если на ВОВ перенести - "немецкие солдаты и эсэсовцы тоже были хороши". Эти люди пытают и убивают ваших однополчан.

        Да, еще надо убитых наемников флагом покрыть и на родину отправить.)))) Наши предки , дураки были, разных там эсэсовцев из Шарлемани, Викинга, да чего далеко ходить Галичина, , полка Нахтигаль только как удобрение использовали. А такие процедуры на самом деле только поднимают боевой дух хохлам. Неужели это взрослому дяде непонятно?
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:57
    +7
    Нужно войска активнее использовать для штурма,а то вагнеровцы хоть и военные,но также и люди которым требуется отдых. Скорее всего сейчас подтянут Ахмат,как второе по боеспособности в армии формирование. Им брать придётся и Славянск и Крамоторск.
    1. Грица
      Грица Сегодня, 18:39
      +1
      Цитата: Бережливый
      Нужно войска активнее использовать для штурма,а то вагнеровцы хоть и военные,но также и люди которым требуется отдых.

      Вагнеры показали себя, как лучшая штурмовая пехота в условиях городской застройки. Думаю, именно для этих целей и было бы разумно их задействовать. Но для этого, регулярам нужно подойти к городам и хотя бы частично их обложить (окружить, блокировать). А так же обеспечить им необходимую логистику.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:09
    +4
    Цитата: paul3390
    Родина снова позовет свой Оркестр в новый бой

    Глядя на происходящее поневоле мысли приходят - а может Пригожина стоит министром обороны-то поставить? Какой бы не был - а толку от него похоже поболе чем от двух десятков нонешних генералов.. И уж тем более - не генералов.

    Смею Вас уверить, что не только у Вас тааие мысли...
  4. ASM
    ASM Сегодня, 18:09
    +1
    Может быть это и правильно, дождаться концентрации войск/хозматчасти на неких небольших пространствах, а потом влупить по самое неулыбайся. С другой стороны какая-то часть войск/боеприпасов проходят без остановки и идут прямо на фронт, а это жизни наших солдат...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:15
    +2
    Сообщается о мощных взрывах на объектах противника в Краматорске и Славянске
    . Похоже это следующие "не важные, для кукуевских, рубежи, города"!
  6. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 18:27
    +2
    70тысячный город брали в лоб 224 дня.... В Краматорске 144 тысячи. Полтора года брать будем? Армия-то у нас воюет, или брать города - исключительно задача для Оркестра? Нет сомнений, честь и хвала музыкантам, но кадровая армия МО на их фоне выглядит как-то.... пассивно... И вообще, возникает ощущение, что Верховный к теме подрастерял интерес и ждёт, когда оно само рассосётся...
    1. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 18:52
      0
      Неужели по прежнему будут в лоб брать и разрушать город? Даже Мариуполь не стали до последнего здания брать. Если в лоб, то честным генералам нужно подать в отставку.