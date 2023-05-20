Сообщается о мощных взрывах на объектах противника в Краматорске и Славянске

Российская армия продолжает наносить удары по объектам военной инфраструктуры, складам с боеприпасами и ГСМ, местам скопления военной техники и живой силы ВСУ в прифронтовой зоне и в тылу на подконтрольной Киеву территории Украины.
Около часа назад в украинских пабликах появилась информация о сигналах воздушной тревоги на востоке страны. Буквально через несколько минут в зону возможного поражения российской авиацией попали Кировоградская, Черкасская, Полтавская и Сумская области.
О звуках сирены начали писать в соцсетях жители Славянска и Краматорска, находящихся западнее Артемовска на подконтрольной украинской армии территории Донецкой Республики. Несмотря на запреты вести съемки российских ударов, в сети появились кадры взрывов в Краматорске. Горожане сообщают, что слышны очень громкие взрывы, в некоторых домах повылетали стекла. Поражены пункты дислокации ВСУ, а также места размещения военной техники.
Краматорско-Славянское направление может стать одним из основных для развития наступления ВС РФ после сегодняшнего завершения операции по освобождению Артемовска. Кроме того, эти два города используются ВСУ как места сосредоточения резервов, логистические узлы, здесь же организуется так называемая вторая линия обороны, которую намерены удерживать украинские военные после оставления Бахмута.
Между тем, украинская пропаганда ожидаемо начала опровергать сообщение куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о полном освобождении Артемовска. В Минобороны Украины утверждают, что бахмутский гарнизон якобы все еще сражается в застройках в районе «Самолета». Очевидно, повторяется сценарий виртуальной обороны Соледара, которую ВСУ якобы вели еще несколько недель после реального взятия «музыкантами» города.
На сегодняшний день наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор
— заявила замминистра Анна Маляр.
Ей вторит спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, который сообщил в интервью агентству Reuters, что «Бахмут наш», украинские подразделения якобы продолжают бои в городской черте.
Все эти заявления являются украинской дезинформацией, в том числе и для того, чтобы не погружать в тёмные краски визит Зеленского в Хиросиму.