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Британские эксперты: Российская армия с начала войны учла некоторые свои ошибки и заметно улучшилась

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Британские эксперты: Российская армия с начала войны учла некоторые свои ошибки и заметно улучшилась

Эксперты британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) провели расширенный анализ действий российской армии через более чем год военного конфликта на Украине. В результате были сделаны весьма объективные выводы о том, что командование ВС РФ провело серьезную работу над ошибками, допущенными на начальном этапе спецоперации, и провело ряд изменений, улучшивших стратегию и тактику действий российских войск.


Британцы отметили, что российская пехота перешла к формированию мобильных подразделений под решение конкретных задач, которые могут объединятся в более крупные временные подразделения. Эта линейная тактика сменила ранее применяемое развертывание единых тактических групп на уровне батальона. Сформированные под задачи отряды активно применяются для штурма на узких участках фронта, прорыва обороны и выявления огневых позиций ВСУ.

Российские инженерные войска возводят серьезные фортификационные сооружения по всей прифронтовой линии, причем подступы к оборонительным укреплениям тщательно минируются.

Российское командование практически перестало использовать бронетехнику для прорыва обороны противника, используя ее более для огневой поддержки пехоты. Для снижения возможности обнаружения, на машинах используется так называемый тепловой камуфляж.

Артиллерия ВС РФ теперь очень мобильная, это снизило возможности поражения в контрбатарейной борьбе. Помимо использования 152-мм гаубиц, все более активно задействуются 120-мм минометы. Огромной проблемой для ВСУ остаются российские ракетные системы залпового огня, недостатка в которых, как и в боеприпасах к ним, армия РФ не испытывает.

Благодаря активной работе мощных РЭБ, рассредоточенных по всей линии соприкосновения, потери ВСУ в беспилотниках исчисляются в количестве не менее десяти тысяч в месяц. Российские связисты и разведподразделения, очевидно, обладают оборудованием, позволяющим перехватывать и расшифровывать украинские 256-битные системы тактической связи Motorola.

Значительно усилилась эффективность работы российских систем ПВО, которые теперь перехватывают часть ударов управляемых реактивных снарядов GMLRS.

Пункты управления ВС РФ еще летом прошлого года были выведены на расстояние, не позволяющее поражать их существующими у ВСУ артиллерийскими и ракетными системами. Благодаря использованию бывших украинских коммуникационных систем на занятой территории, значительно улучшилась связь в войсках. Это же снизило возможности радиоперехватов и повысило надежность передачи сигналов.

Несмотря на казалось бы довольно лестные оценки действий ВС РФ, британские эксперты, конечно, не удержались и от пропагандистских заявлений в пользу Украины. Они считают, что если ВСУ смогут нарушить российскую оборону и развить успех, то подразделения ВС РФ быстро потеряют координацию и управление.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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12 комментариев
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  1. Советский Молдаван
    Советский Молдаван Сегодня, 18:39
    +5
    Новое от Пригожина

    То, чего я не сказал во время своего заявления в Бахмуте, и что необходимо добавить. Как говорится, из песни слов не выкинешь. Есть понятие «Методика оперативно-тактических расчетов», которая утверждена Генеральным штабом и в последний раз переутверждена в 2017 году нынешним руководством Министерства обороны. По этой «Методике оперативно-тактических расчетов», исходя из количества противника и проведения операции, которую вела ЧВК «Вагнер», ЧВК «Вагнер» должна была быть в 23 раза больше по численности, вооружения должно было быть в 27 раз больше по количеству, а снарядов нам выдавали 11,5%. Это абсолютно точные, выверенные цифры, согласно всем приказам Генерального штаба. Делайте выводы: наша эффективность и предательство, которое шло вокруг нас. Теперь об этом можно говорить».
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:42
      0
      Цитата: Советский Молдаван
      Теперь об этом можно говорить

      Почему Ютьюб забанил заявление Пригожина? На чью мельницу он льёт воду?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:46
        +2
        Вы как будто сегодня родились belay Не знаете чей ютуб?
  2. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 18:41
    0
    Петр I после Полтавской виктории, повел в шатер пленных шведских генералов.
    Отмечать победу. И тост провозгласил - за учителей.

    Романтик был, Петр Алексеевич!

    Предлагаю англичан и американцев в плен не брать. Пьют зело много.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:41
    +1
    Капитаны очевидность..Блин,только дураки не учатся на ошибках
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:44
    +1
    Украинцы крайне возмущены ,наш беспилотник проводил разведку и фиксацию двух прилётов по складу бк в 69 км от лбс.Это говорит что в войсковом ПВО ВСУ за лбс появились дыры. good
  5. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 18:46
    +1
    Не стоит слушать лесть, от мелко- бритов, это все гибридная война. Не стоит забывать, что их цель уничтожение Нашей государственности. Все эти дифирамбы, не стоят выеденного яйца.
  6. Tusv
    Tusv Сегодня, 18:47
    +2
    Благодаря активной работе мощных РЭБ, рассредоточенных по всей линии соприкосновения, потери ВСУ в беспилотниках исчисляются в количестве не менее десяти тысяч в месяц.

    Что то я немножко офигел от такой цифири. А их по прежнему дофига
  7. Burma6
    Burma6 Сегодня, 18:50
    +1
    https://static.rusi.org/403-SR-Russian-Tactics-web-final.pdf

    Russia’s disposable infantry should be considered fundamentally different and are drawn from three principal sources: conscripts from the Luhansk and Donetsk People’s Republics (heavily
    attrited from early rounds of fighting); prisoners drafted by the Wagner Group; and undertrained mobilised Russian civilians. These troops were originally formed into companies of approximately 60 people,8 but have since been broken down into platoons of approximately
    15.9 They are issued with small arms. Ukrainian troops report that they often appear to be
    under the influence of amphetamines or other narcotic substances, with material recovered
    from the battlefield indicating that these are commonly taken in liquid form.10
    In the attack, disposable infantry are the first to be employed. Disposable platoons are assigned
    to those avenues of approach to Ukrainian positions that are deemed to offer some cover and
    thus could prove viable. Although these have been described colloquially as ‘human wave
    attacks’,11 they no longer involve a dense concentration of infantry conducting an assault in a
    single mass. Rather, a disposable fire team of two to five personnel is sent from a forming-up
    position in the Russian front line and advances to contact. There may be up to five fire teams
    pushed across an axis at any one time, but normally only one or two teams will be able to work
    forwards.12 The team will skirmish with Ukrainian defensive positions on contact, often until
    killed. Ukrainian troops noted that many continued to advance, even after being wounded. On
    more than one occasion Ukrainian soldiers report that disposable infantry have been shot from
    Russian positions when attempting to retreat.13 As teams are destroyed by defensive fire, Russian
    forces will commit successive teams forward by the same line of approach. Ukrainian forces
    must continuously defend their positions against consecutive waves, expending ammunition,
    exposing the locations of their defensive positions, and exhausting their personnel.
    (...)

    The losses among disposable infantry are extremely high.
    Conversely, because specialised troops are largely held back and often fight from well-prepared
    positions, the Russians are able to preserve these soldiers thereby steadily increasing the skill
    of these operators. Meanwhile, assault troops are preserved from some of the worst of the
    fighting and receive better body armour and equipment.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:53
    0
    Огромной проблемой для ВСУ остаются российские ракетные системы залпового огня, недостатка в которых, как и в боеприпасах к ним, армия РФ не испытывает.

    Главное, что эти "эксперты" до сих пор не поняли, что у них самих РСЗО нет, а химера для войны непригодна совершенно, тем более как РСЗО - только теракты, максимум - диверсии.
  9. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:54
    0
    если ВСУ смогут нарушить российскую оборону и развить успех, то подразделения ВС РФ быстро потеряют координацию и управление.

    Ключевое слово ЕСЛИ!
  10. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 18:55
    0
    если ВСУ смогут нарушить российскую оборону и развить успех, то подразделения ВС РФ быстро потеряют координацию и управление
    Может наоборот – если нарушить координацию и управление, то можно пробить оборону и развить успех? Хотя в реальности это всё взаимосвязано и делается одновременно, вообще-то.
    Кстати, ВСУ выводы британских ̶у̶ч̶ё̶н̶... аналитиков тоже касаются и даже в бо́льшей степени, поскольку связь и координация (благодаря западной помощи) – это единственное, что у укроармии сопоставимо с российской.