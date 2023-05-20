Пригожин назвал дату начала вывода ЧВК «Вагнер» из Артёмовска

С 25 числа мы будем выводить свои подразделения на отдых и переподготовку

Когда мы вновь потребуемся нашей стране, нашему народу и нашим семьям – мы вернемся и защитим свой народ

Пополудни 20 мая полностью был взят Артемовск, последний участок так называемой многоэтажки-самолета

Российский предприниматель Евгений Пригожин назвал дату начала вывода ЧВК «Вагнер» из Артемовска. По его словам, это произойдет 25 мая.Заявление главы военной компании передала его пресс-служба в Telegram.- сообщил он.Пригожин сообщил, что «вагнеровцы» передадут занимаемые ими позиции военнослужащим российской армии. Предварительно город будет тщательно прочесан и осмотрен бойцами «Вагнера», там будут созданы необходимые оборонительные укрепления, которые могут пригодиться военным, сменяющим здесь «вагнеровцев».Сами бойцы компании будут переброшены в тыл, в полевые лагеря, где будут проводить подготовительные занятия, отдыхать и восстанавливать силы после интенсивных боев.- заявил Пригожин.По словам куратора ЧВК, его бойцы полностью освободили Артемовск (украинское название – Бахмут) сегодня примерно в полдень. Бои за город, который старались удержать военнослужащие ВСУ, длились 224 дня.- рассказал предприниматель.Теперь город вернулся в родную гавань – Донецкую Народную Республику.В общей сложности участие компании «Вагнер» в спецоперации длится уже 427 дней. ЧВК подключилась к ней 19 марта прошлого года.