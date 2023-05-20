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Пригожин назвал дату начала вывода ЧВК «Вагнер» из Артёмовска

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Пригожин назвал дату начала вывода ЧВК «Вагнер» из Артёмовска

Российский предприниматель Евгений Пригожин назвал дату начала вывода ЧВК «Вагнер» из Артемовска. По его словам, это произойдет 25 мая.

Заявление главы военной компании передала его пресс-служба в Telegram.

С 25 числа мы будем выводить свои подразделения на отдых и переподготовку

- сообщил он.

Пригожин сообщил, что «вагнеровцы» передадут занимаемые ими позиции военнослужащим российской армии. Предварительно город будет тщательно прочесан и осмотрен бойцами «Вагнера», там будут созданы необходимые оборонительные укрепления, которые могут пригодиться военным, сменяющим здесь «вагнеровцев».

Сами бойцы компании будут переброшены в тыл, в полевые лагеря, где будут проводить подготовительные занятия, отдыхать и восстанавливать силы после интенсивных боев.

Когда мы вновь потребуемся нашей стране, нашему народу и нашим семьям – мы вернемся и защитим свой народ

- заявил Пригожин.

По словам куратора ЧВК, его бойцы полностью освободили Артемовск (украинское название – Бахмут) сегодня примерно в полдень. Бои за город, который старались удержать военнослужащие ВСУ, длились 224 дня.

Пополудни 20 мая полностью был взят Артемовск, последний участок так называемой многоэтажки-самолета

- рассказал предприниматель.

Теперь город вернулся в родную гавань – Донецкую Народную Республику.

В общей сложности участие компании «Вагнер» в спецоперации длится уже 427 дней. ЧВК подключилась к ней 19 марта прошлого года.
Использованы фотографии:
https://vk.com/wagner_svo
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3 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:58
    +1
    Людям надо обязательно отдохнуть,потрудились на славу.Только Пригожин тут скорее всего лукавит-это ротация подразделений "оркестра"
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:58
    0
    Тревожно. Справятся ли прибывшие по ротации военные?
  3. Стас
    Стас Сегодня, 19:00
    0
    Молодцы! Честь и хвала нашим войнам.