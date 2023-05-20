ВС России на Купянском направлении с помощью БПЛА «Ланцет» уничтожили РЛС и мобильную станцию РЭБ ВСУ

Подразделения спецназа ВС России на Купянском направлении с помощью БПЛА-камикадзе «Ланцет» уничтожили РЛС П-18 противовоздушной обороны в районе Североярского и мобильную станцию РЭБ ВСУ возле Приколотного. А российские артиллеристы, применив гаубицы «Мста-Б» и «Мста-С», ликвидировали два расчета украинских минометчиков.
Об этом сообщил глава пресс-службы «Западной» группировки Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации Сергей Зыбинский.
Можно отметить, что барражирующие боеприпасы «Ланцет» демонстрируют свою высокую эффективность, уничтожая вражескую технику и вооружение.
Также нашим военным за минувшие сутки удалось сорвать ротации подразделений противника в районе населенных пунктов Синьковка, Двуречная и Новоселовское.
Авиация, принадлежащая группировке «Запад», атаковала военнослужащих и технику украинской территориальной обороны, а также 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
До этого на сегодняшнем брифинге официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении в окрестностях населенного пункта Кисловка на Харьковщине вражеской диверсионно-разведывательной группы. Еще по одной группе украинских диверсантов за минувшие сутки было ликвидировано в Донецкой и Луганской Республиках.
Всего за сутки на Купянском участке фронта, по данным Минобороны, было уничтожено примерно 55 боевиков ВСУ, а также два броневика. Еще удалось уничтожить гаубицу Д-20 и три автомашины.