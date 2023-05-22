Артемовск – город славы русского оружия

Фестунг Бахмут
Прежде всего, определимся с наименованием освобождённого штурмовиками «Вагнера» города. До 20 мая называть Бахмут Артемовском было не совсем правильно – в 70-тысячной «Фортеци» ещё находились украинские военные формирования. Пусть частично, но территориально он ещё был под юрисдикцией Киева. Сейчас, когда последние боевики выбиты из населённого пункта, пора вспомнить, что с 1924 по 2015 год он именовался Артемовском. Город именно под таким названием возвращали из нацистских лап красноармейцы в 1943 году. Возвратили и в 2023 году. Артемовск давно стал не просто фронтовым городом, а символом российского наступления на Донбассе. Пусть размеренного, но наступления.
Для киевского режима город также был символом. Пожалуй, гораздо более значимым, чем для России. Зеленский в лучших традициях угасающего Гитлера решил превратить Бахмут в неприступную крепость – Фортецю. Этакий аналог немецко-фашистского фестунга. На Украине развернулась масштабная пропагандистская кампания, после которой падение Артемовска казалось невозможным. Настолько много сил, средств и живой силы ВСУ бросили на штурмовиков «Вагнера». Раскрученный маховик пропаганды сыграл злую шутку с украинским руководством – Зеленскому будет очень сложно объяснить народу падение Артемовска. В ход пойдут надоевшие уже сентенции о незначительной ценности города, его тотальном разрушении и о перемолотом наступательном потенциале российской армии. Точнее, ЧВК «Вагнер». Профильные нацистские каналы уже раздувают историю о грядущем наступлении на фланг Артемовска и последующем охвате города. Это нормально. Так и должно быть – пропагандистская машина должна сохранять лицо при плохой игре. А игра действительно у украинцев здесь неважная. Для Запада потеря Артемовска также ничего хорошего не сулит. Поставки вооружений последние полгода вынуждали Киев организовать наступление. Из ближайших перспектив – пресловутая «истребительная коалиция» семь раз подумает, прежде чем решится на поставки F-16 на Украину.
ВСУ оставляет за собой выжженную землю
О грядущем наступлении ВСУ слышно было буквально из каждого утюга. Сначала его прогнозировали зимой, потом весной, и вот, наконец, наступление ознаменовалось оставлением Артемовска. Учитывая беспрецедентную техническую и финансовую помощь Запада, история выглядит настоящим провалом. Это, к слову, очень симптоматичное событие – западная помощь изначально рассчитана на классическое наступление в полях и лесах. Для этого предназначены танки, гаубицы, РСЗО и прочая техника. А когда бой идёт на кинжальных дистанциях, никакие Leopard с Abrams не помогут. Именно поэтому мы и не наблюдали широко разрекламированную технику НАТО в Артемовске. Несколько сожжённых Dingo и HMMWV не в счёт – машины давно стали расходным материалом на фронте. Каким образом ВСУ намерены атаковать городские агломерации Донбасса? Невозможность удержать 70-тысячный город, пусть и против высокообученного «Вагнера», показывает потенциал элиты украинской армии. Под Артемовском воевала настоящая элита ВСУ, хорошо сдобренная импортными наёмниками. Противник с каждым разом всё больше накидывал своих бойцов в горнило, своими руками превращая не особо известный ранее городок в стратегически важный объект. Ценность Артемовска выразилась не в его уникальном географическом положении, а в концентрации ВСУ, которые просто нельзя было игнорировать. Иначе бы они прошли город насквозь, превращая тактический прорыв в стратегическое наступление.
Артемовск стал вторым городом после Мариуполя, где русская победа досталась тяжело и очень немалой ценой. С одной большой оговоркой – Мариуполь был изначально блокирован российской армией со всех сторон, а противникам ЧВК «Вагнер» до 20 мая непрерывно подвозили свежие силы, боеприпасы и оружие. Перерезать стратегически важную для штурмовиков дорогу из Часова Яра так и не удалось. Мало того, за несколько дней до оставления города ВСУ смогли расширить своё присутствие на северном и южном флангах фронта. В таких условиях герои «Вагнера» заслуживают долгих оваций. А погибшие штурмовики – вечной памяти.
О том, насколько «вагнеровцы» подкосили ударный потенциал ВСУ, говорить пока рано, но ясно одно – пока шёл штурм Артемовска, украинская армия не смогла организовать вменяемое наступление ни на одном участке 1000-километрового фронта. Многие сейчас по обе стороны фронта заикаются о бессмысленности города с военной точки зрения, дескать, особо выгодного положения победитель не получит. Для таких комментаторов удобоваримыми целями являются только Харьков, Запорожье и Киев. Обсуждать подобное на полном серьёзе – только время зря тратить. За полтора года спецоперации любое продвижение наших войск на запад рассматривается как несомненная победа. Просто потому, что у националистов осталось меньше русской земли. А взятие города вообще впору приравнивать к государственному празднику.
42 квадратных километра русской земли
25 мая «Вагнер» после зачистки Артемовска передаёт позиции российским подразделениям. По крайней мере, так заявил в известном видео Евгений Пригожин. И здесь сразу несколько важных моментов. Первый и самый важный – штурмовики «Вагнера» заслужили отдых. Семь месяцев боёв в режиме нон-стоп способны вымотать не одну армию. Ещё и в условиях хронического снарядного голода. Второй момент – Артемовск оставляют подразделения, очень хорошо умеющие воевать в городских боях. Без преувеличения можно констатировать, что в штурме населённых пунктов «Вагнеру» нет равных. На позиции зайдут российские войска, но насколько они будут приспособлены к условиям городского боя? А ведь из Артемовска вышли подразделения ВСУ – немалая часть из них была перебита, но часть успела эвакуироваться. Город не был окружён, как Мариуполь. Украинцы наверняка вывезли командный состав, который организовывал оборону, обеспечивал логистику и обучение пополнения. Поэтому у российской армии в Артемовске вдвойне сложная задача – надо не просто удержать город, но удержать его под натиском противника, который воевал в нём и знает его, как свои пять пальцев. На помощь противнику наверняка ещё бросят «обменный фонд Мариуполя», который вернулся из российского плена. В любом варианте развития событий Артемовск не перестанет быть горячей точкой на фронте – он очень важен для украинской пропаганды. Поэтому, если и ждать наступления ВСУ, то именно на артемовском направлении. Здесь без интриги – город превратился в символ, и киевский режим готов сравнять его с землёй, лишь бы он не достался России.
В отдалённой перспективе у Артемовска только позитивная повестка. С тем, как русские умеют восстанавливать освобождённые города, можно познакомиться в Мариуполе. Населения в нём было в пять-шесть раз больше, чем в Артемовске, но и разрушений было не меньше. Работают строительные компании и в прифронтовом Северодонецке. Особенно много работы у саперов – ВСУ обильно посыпали город минами, говорят, хватило бы на несколько мегаполисов.
Артемовск – это новый город славы русского оружия. Славы, прежде всего, штурмовиков «Вагнера», которые вынесли на себе основную тяжесть освобождения. Город славы русской авиации и ракетчиков, которые выбивали людские и материальные резервы противника на дальних и ближних подступах к городу. 20 мая, безусловно, теперь памятная дата в календаре россиянина. Побольше бы таких страниц нашей истории.