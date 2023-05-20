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ВС России впервые нанесли удар дроном-камикадзе «Ланцет» по объекту в Харькове

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ВС России впервые нанесли удар дроном-камикадзе «Ланцет» по объекту в Харькове

Барражирующий боеприпас успешно поразил цель в Слободском районе Харькова. Предполагается, что это был дрон-камикадзе «Ланцет».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Местные власти заявляют, что целью россиян стал инфраструктурный объект. Выдвигается также предположение, что беспилотник угодил в административное здание. Как бы то ни было, ясно, что речь точно не идет о жилом помещении. Удар по объекту был нанесен примерно в половине третьего дня.

Прокуратура опубликовала фото обломков БПЛА, по которым сложно однозначно определить его модель. Но если это был «Ланцет», то сегодня зафиксирован первый «визит» данного боеприпаса в Харьков. Более того, по целям в населенных пунктах, не расположенных непосредственно на линии фронта, данное оружие никогда не применялось.

Чаще всего его используют для поражения артиллерии и бронетехники противника. Дальность полета дрона составляет приблизительно от 40 до 70 километров. Это означает, что цель могли поразить даже с российской территории, ведь расстояние от Слободского района Харькова до границы РФ составляет всего лишь сорок километров.

Российские дроны-камикадзе других типов, обладающие большей дальностью, сегодня атаковали объекты в Киеве. Местные жители сообщают, что в украинской столице прозвучало не менее десятка взрывов. Также зафиксированы прилеты барражирующих боеприпасов в Черниговскую и Житомирскую области.
Использованы фотографии:
Харьковская областная прокуратура
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9 комментариев
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  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 21:55
    0
    Чушь.... у Ланцета Х-образное крыло, а тут явно крыло самолётного типа. Не суть...главное - цель поражена!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:59
      +5
      Просто крылья после взрыва разлетелись.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 22:40
        0
        А от Ланцета могут такие крылышки остаться?
        По идее, они пластиковыми должны быть (так меньше видят радары)
        Три кило взрывчатки их в пыль разнесут.
    2. Diger
      Diger Сегодня, 22:31
      0
      1. Крестообразное
      2. Крыла самолетного типа не бывает ( вернее они все «самолетные» или «ракетные»)
      3. Похож на остатки HERO-120

      4 консоли и 4 элемента оперения, все сходится
      crying
      Индия в 2022 получила к БПМ-2 доп.снаряжение Spike LR и этот барражирующий боеприпас
      ….
      Читал, что Zala по боевым испытаниям решила отказаться ( но это не точно) от крестообразного оперения в хвостовой части, тк плоскости попадают в аэродинамическую тень от крыла, особенно при маневрировании.
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 21:56
    +2
    Ну и что не так? Не понял, не должны были чтоль? what
    1. VLAD-96
      VLAD-96 Сегодня, 22:02
      +1
      Ну да, это отклонение от "норм СВО" когда противника нельзя обижать. Иначе западные хозяева обидятся и нашим алигархам и чиновникам сделают уже не устное предупреждение..
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:05
    +2
    Тук тук! Кто там ?Это я почтальон Печкин ,принёс посылку для вашего мальчика.Сейчас открою .Не надо ,улыбочку вас фотографируют. Хабах.Скоро узнаем ,кто не услышит музыку на своих похоронах.Но посылать Ланцет на 40 км ,цель явно была достойная.А на той стороне ,есть администратор с чувством юмора. good
  4. Митрич73
    Митрич73 Сегодня, 22:10
    +1
    Желательно по военкоматам наносить удар. Это дезорганизует призыв.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 22:39
      0
      Все архив ы сохранить надо.
      Там добровольцы, наоборот уклонисты и др градации.
      Все о настроениях силовиков, всу, мужской части ухрии.