ВС России впервые нанесли удар дроном-камикадзе «Ланцет» по объекту в Харькове

Барражирующий боеприпас успешно поразил цель в Слободском районе Харькова. Предполагается, что это был дрон-камикадзе «Ланцет».
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Местные власти заявляют, что целью россиян стал инфраструктурный объект. Выдвигается также предположение, что беспилотник угодил в административное здание. Как бы то ни было, ясно, что речь точно не идет о жилом помещении. Удар по объекту был нанесен примерно в половине третьего дня.
Прокуратура опубликовала фото обломков БПЛА, по которым сложно однозначно определить его модель. Но если это был «Ланцет», то сегодня зафиксирован первый «визит» данного боеприпаса в Харьков. Более того, по целям в населенных пунктах, не расположенных непосредственно на линии фронта, данное оружие никогда не применялось.
Чаще всего его используют для поражения артиллерии и бронетехники противника. Дальность полета дрона составляет приблизительно от 40 до 70 километров. Это означает, что цель могли поразить даже с российской территории, ведь расстояние от Слободского района Харькова до границы РФ составляет всего лишь сорок километров.
Российские дроны-камикадзе других типов, обладающие большей дальностью, сегодня атаковали объекты в Киеве. Местные жители сообщают, что в украинской столице прозвучало не менее десятка взрывов. Также зафиксированы прилеты барражирующих боеприпасов в Черниговскую и Житомирскую области.