Загадочный танк Т-72 в США: притащили явно не только поглядеть и пощупать

Многие помнят апрельскую историю и даже своего рода скандал с российским танком Т-90А, который с удивлением обнаружили жители посёлка Роанок штата Луизиана. Тогда, как оказалось, боевую машину, ставшую трофеем украинских войск, бросили около местного казино водители транспортной компании, чтобы заменить сломавшийся тягач. Однако теперь шорох навёл уже другой представитель советской школы танкостроения – модернизированный Т-72М/М1, который заметили около автозаправочной станции Pilot в Юте.
Впрочем, можно выдохнуть, поскольку к российским войскам этот экземпляр никакого отношения не имел – произвели его чехи на предприятии «Экскалибур», которое на данный момент активно занимается модернизацией и ремонтом техники для Украины. Но вопросов в связи с его появлением в далёких Соединённых Штатах возникло немало. Многие даже выразили предположения, что американцы специально требуют для себя образцы вооружений, предназначенных для помощи ВСУ, дабы поглядеть, насколько эффективно тратятся их деньги. На деле же всё вышло немного иначе.
Снова в людном месте
Честно говоря, вспоминая историю с танком Т-90А в Луизиане, так и хочется сказать, что гражданские транспортные компании, которыми активно пользуются американские военные, это зло. Зло, конечно, для самих заказчиков: нет никакой маскировки брезентом с деформирующими внешний вид каркасами, охраны, секретности пункта отправки и пункта назначения, да и на сам груз, в общем-то, перевозчику плевать – есть же страховка.
Не будь всех этих «изъянов» в работе, то представителям Пентагона не пришлось бы отвечать на каверзные вопросы общественности, почему тот же Т-90А оказался практически в открытом доступе и с неизвестным содержимым (взрывчатка в динамической защите и боекомплект) около казино. А теперь, в случае Т-72, уже пошли закономерные жалобы на то, дескать, почему даже адреса отправки и назначения скрыть не могут. Но нам, как говорится, это только на руку – хоть поглядеть, куда и зачем американцы технику таскают.
Ну да ладно, перейдём к самому танку. С ним ситуация была в целом похожа на ту, которая произошла с «девяностым»: снова относительно людное место, снова отсутствие сопровождения и водитель, в обязанности которого постоянный пригляд за грузом не входит, и снова открытый для обзора танк. Правда, в этом случае машина всё-таки была прикрыта брезентом, что не мешало рассмотреть её тип и даже транспортный листок.
Речь идёт об автомобильной заправочной станции Pilot в небольшом городке Вендовер штата Юта, где остановился тягач с трейлером, на котором находился танк. Там его заметил отставной авиатехник Дэйв Троян, который, по его словам, занимался поиском мест крушения самолётов времён Второй мировой войны в окрестностях местного аэродрома. А дальше, что называется, понеслось.
Мужик, хоть по натуре своей и авиатор, танками тоже не брезговал, от слова совсем, поэтому, пользуясь тем, что водитель тягача особо по сторонам не смотрит, решил сфотографировать находку во всех возможных в тех условиях ракурсах. Тем более что на российский танк она не очень-то смахивала даже по форме блоков динамической защиты, установленных на броне.
При этом в кадр попал не только сам танк в разных проекциях, но и транспортный лист, красовавшийся у всех на виду на правом «крыле» машины. После чего снимки, как это было с Т-90А, были незамедлительно загружены в Интернет, но на сей раз не на «Реддит» в ветку игроков War Thunder, а в запрещённый и всячески порицаемый в России Facebook – в сообщество любителей бронетанковой техники. Всё это, разумеется, со скоростью света разлетелось по СМИ, в том числе российским, где стали строить догадки о происхождении и назначении машины.
Вроде «чех», а что за «чех»?
Вопросов касаемо модификации машины и её принадлежности на самом деле было немало, как и предположений и догадок насчёт неё. Поначалу даже были совсем уж оторванные от реальности версии, что танк является трофеем, который украинцы смогли захватить у Российских войск. Однако в скором времени они полностью потеряли всякую актуальность ввиду появления фотографий этого танка с приоткрытым брезентом.
Там, на фотографиях, на трейлере красовался Т-72М\М1 с весьма характерного вида чешской динамической защитой DYNA-72, которая сочетает в себе как противокумулятивные свойства, повышая стойкость к боеприпасам данного типа в два-три раза, так и возможность противодействия подкалиберным снарядам (заявлено снижение пробиваемости до 30%). Именно она, в сочетании с общим «обвесом» машины, внесла сумятицу при определении типа танка.
Дело в том, что, как известно, США совместно с Нидерландами и Чехией решили передать украинским войскам партию из 90 танков Т-72, которые пройдут модернизацию на чешском предприятии «Экскалибур» перед отправкой на фронт. Как раз на это и «грешили» некоторые издания: США решили узнать, на что тратят свои деньги, и запросили экземпляр модернизированной «семьдесятдвойки» для исследований и испытаний, потому танк там и оказался.
Но подготовленные для Украины Т-72 от «Экскалибура» значительно отличаются от машины на фото. Поэтому формально на тестовый экземпляр для ВСУ, который решили дать погонять американцам, танк не тянул.
Модернизированный чехами Т-72М1 для ВСУ
Этим танком, покрытым тайной, оказался доработанный чехами экспортный вариант Т-72М1 совсем не украинского стандарта и предназначения, который был передан США. Причём некоторые источники утверждают, что в количестве двух единиц, и за символические деньги – около 220 тысяч долларов за единицу. И, разумеется, никакой там был не «Скараб», как успели растрезвонить СМИ разного пошиба.
«Скараб» собственной персоной
На фотографиях с трейлера запечатлён Т-72М1 в формате «для бедных» – то есть для тех стран, которые ничего дороже себе позволить не могут, либо имеют внушительный парк танков данного типа, остро нуждающихся в ремонте и какого-никакого повышения боевых характеристик. В первую очередь это, конечно, некоторые арабские страны и Африка. При этом, учитывая возможности заказчика, в танк не вносят практически никаких крайне значимых изменений, окромя динамической защиты DYNA-72. У машины «экономкомплектации» в целом стандартная электроника, инфракрасный (на электронно-оптических преобразователях) и оптический прицелы, а также штатный двигатель, который по желанию можно заменить на 840-сильный дизель. Зато всё оборудование, узлы и агрегаты проходят капитальный ремонт. В общем, в этом плане чехи скорее предлагают высококачественный сервис, а не достойную доработку.
В средствах массовой информации данная модернизация старых Т-72М/М1 от «Экскалибура» появилась ещё в 2015 году: машины планировалось откапиталить и доработать для армии Ирака, которая в те времена активно боролась с запрещённым в России Исламским государством. Чехи свою продукцию толком никуда пропихнуть не могли. Но, возможно, имеют большие надежды на Украину, где каждый танк на счету.
Для чего повезли в США?
Про секретность адресов в начале было сказано не зря: ещё после той катавасии с Т-90А в комментариях к материалам западных СМИ, а также на забугорных форумах можно найти довольно много сообщений с претензиями насчёт этого. Мол, даже если сама техника не представляет какой-то тайны, то хоть транспортные листки клейте куда-то не на видное место, не гражданский груз возите.
Тем не менее Т-72М1 на трейлере в Юте раскрыл отправителя и адресата даже быстрее, чем «девяностый»: Национальный автомобильный испытательный центр (NATC) и Абердинский полигон соответственно.
Тот самый автомобильный испытательный центр – это, естественно, не только про автомобили в различных вариациях. Компания представляет собой фактически огромную площадку для тестирования различной техники, начиная от действительно легковых машин и заканчивая военной техникой. В её распоряжении огромные по протяжённости полигоны с разным рельефом, тестовые стенды, климатические камеры, имитирующие как лютый мороз, так и африканскую жару, которые могут испытать любую машину на прочность, в том числе и танк.
Модернизированный Т-72М1 от «Экскалибур»
Эти ребята работают с 1957 года и имеют всю нужную сертификацию, прямо утверждая, что помогут внедрению в производство любой техники – на то, собственно говоря, испытания и нужны, да и контора в этом векторе держится.
Учитывая тот факт, что именно оттуда доработанный Т-72М1 и вывезли на трейлере, экзекуциям он подвергся по полной программе. Там его с большой долей вероятности обкатали по всем правилам и как минимум тем пунктам, которые частично соответствуют госпрограмме принятия техники на вооружение.
Адресат – Абердинский полигон. Именно там практически вся боевая техника, будь то американские образцы или заокеанские (с американской точки зрения, конечно), проходит основную часть испытаний и исследований. Ознакомление военных с машинами, опытные «покатушки» на них, исследование конструкции, обстрел снарядами и прочие дела – всё делается подразделениями Абердина. Так что там Т-72М1 явно задержится. В конце концов, именно Абердинский полигон частенько выступает заказчиком для производства вооружений в странах НАТО для нужд США и их союзников. Это в особенности касается Украины, где американцы выступают главнейшим спонсором львиной доли всех поставок оружия.
В связи с этим напрашивается вопрос, зачем Т-72М1 повезли в США?
Ответы некоторых публичных личностей с украинской стороны не блещут оригинальностью, поэтому зачастую можно встретить такие высказывания, что, дескать, хотели на Украину отправить машины, но не получилось, не фартануло, поэтому повезли в США на испытания. Либо американцы просто решили ознакомиться с продукцией чешского предприятия.
Насчёт последнего – может быть, правда в этом и есть. Настаивать не будем. Хотя зачем США понадобилась модификация танка, которой уже почти восемь лет? Ею никогда толком никто не интересовался ещё с тех годов, поскольку она представляет собой довольно посредственный вариант доработки старого танка, которая вроде бы и повышает боевые характеристики, но на новый уровень их не выводит. Хотели бы ознакомиться – давно бы себе пригнали.
Но интерес возник именно сейчас, когда идёт специальная военная операция на Украине, а чешская компания «Экскалибур», которая этот дешёвый вариант модернизации и разработала, является фактически главным поставщиком доработанных танков типа Т-72 для украинских войск. Через неё пойдёт абсолютное большинство всех танков этой серии, которые НАТО сможет добыть в ближайшей перспективе. Кроме того, чехи осуществляют ремонт участвовавшей в сражениях техники ВСУ. Тут невольно закрадываются мысли о том, что когда-то эти слегка улучшенные «семьдесятдвойки» могут оказаться на фронте в украинских рядах. Тем более, что платят за всё как раз-таки США.
Да, сомнительно, что страны НАТО внезапно откажутся производить более-менее сносные модификации с тепловизором и перейдут на эти «огрызки», которые делались для Ирака и других стран. Но стареньких Т-72М/М1 на Украине очень много – разумеется, благодаря западным партнёрам. При этом немалая часть танков не имеет динамической защиты, которую зачастую ставят уже на местах силами украинских экипажей и техников из имеющихся запасов. В такой ситуации «Экскалибур» может предложить весьма выгодный вариант: и ремонт, который всё равно осуществляется мощностями этого предприятия, и оснащение реактивной бронёй DYNA-72, чьи характеристики выше, чем у старого «Контакта». Но, как говорится, будем посмотреть.
Источники информации:
thedrive.com
ria.ru
vpk.name