Саммит «Китай – Центральная Азия» стал исключительно важным для России

Завершающая фаза консолидации кластера

«Китай готов помочь странам Центральной Азии укрепить потенциал их правоохранительных органов в области безопасности и обороноспособности, а также поддерживать страны в их усилиях по поддержанию региональной безопасности и борьбе с терроризмом».

Для России